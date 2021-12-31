Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: расходы на межевание, аренда и продажа авто, ошибочный НДС в чеках, самозанятый-многостаночник

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Для того, чтобы сдать участки земли в аренду, было проведено межевание. Стоимость работ по межеванию составила 200 000 руб. (с НДС). После этого были заключены договоры аренды земельных участков. Стоимость за аренду в месяц составляет 30 000 руб., НДС не облагается. Сдаваться будут до сентября 2025 года. Можно включить стоимость этих работ в затраты по договорам аренды при исчислении налога на прибыль?

Ответ эксперта: Согласно пункту 40 статьи 264 НК, затраты на межевание относятся к прочим расходам. НДС, предъявленный по счету-фактуре организацией, проводящей межевание, организация не вправе принять к вычету, а должна включить в стоимость услуг по межеванию и учесть в расходах при налогообложении прибыли (Подпункт 1 пункта 2 статьи 170 НК)... Читать далее>>>

Вопрос:

Аренда грузового авто у ИП с экипажем (сам хозяин ИП за рулем) на патенте, фирмой экспедитором на ОСНО полностью на весь год. Какие нюансы обязательно учесть (путевые, договор, оплата аренды, возмещение НДС с топлива, система налогообложения ИП, покупка запчастей с НДС)?

Ответ эксперта: Под ПСН сдача в аренду с экипажем не попадает. Поэтому если у ИП нет УСН в запасе, значит он будет платить налоги по ОСНО — НДФЛ и НДС. От НДС можно получить освобождение по статье 145 НК. Впрочем, до конца года осталось немного и ИП сможет перейти на УСН. Согласно статье 634 ГК, при аренде с экипажем арендодатель обязан в течение всего срока договора поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей. Таким образом, затраты на запчасти будет нести ИП, а не арендатор... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, ИП на УСН в чеках за длительное время ошибочно выделен НДС. Что делать, если чеков таких очень много?

Ответ эксперта: Исправлять придется каждый чек. И способ зависит от формата фискальных данных. Если используется формат фискальных данных 1.05, формируется чек с признаком «Возврат прихода» с НДС, а затем новый правильный кассовый чек без НДС. В чеке с признаком «Возврат прихода» следует указать те же данные, что и в ошибочном чеке, а в новом чеке сумму НДС не выделять. В «возвратном» чеке в качестве дополнительного реквизита чека (БСО) (тег 1192) рекомендуется указывать фискальный признак первоначального чека с ошибкой. Без этой привязки налоговые органы могут потребовать представления организацией заявления покупателя о возврате денежных средств... Читать далее>>>

Вопрос:

По договору пожертвования НКО были переданы земельный участок и объекты недвижимости на нем. Категория земли: «земли сельскохозяйственного назначения». Земельный участок и объекты недвижимости на нем переданы в собственность в целях обеспечения расширения и развития территории и инфраструктуры ИНТЦ (инновационного научно-технологического центра). Будет ли данное имущество облагаться налогом на прибыль? Считается оно доходом НКО?

Ответ эксперта: Согласно пп. 1 п. 2 статьи 251 НК пожертвования, полученные НКО, не облагаются налогом на прибыль. И не важно, деньгами их дали или иным имуществом... Читать далее>>>

Вопрос:

Нужно мнение эксперта по пункту договора:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке Поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Продавцом по Договору, но и в ситуации, когда Продавец или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров).

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС под неотражением операций в налоговой декларации по НДС понимается в том числе, неотражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Имущественные потери Покупателя, подлежащие возмещению Продавцом, вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Продавца источника для принятия Покупателем к вычету сумм НДС определяются в размере:

сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа от применения вычета НДС по операциям с Продавцом;

сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Покупателю вследствие приобретения товара у Продавца.

Если в нашей редакции мы добавим в данный пункт абзац следующего содержания:

«Указанные в пункте (выше указан) настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов только для компаний группы поставщика: ООО «В»,ООО «Ппп.рр».

Т. е. включить в договор особые условия желание нашего покупателя, а мы хотим не потерять контрагента, но ответственность можем взять только за определенный круг лиц.

Можем ли мы отставить такие условия? Наша компания — поставщик.

Ответ эксперта: Конечно, вы можете согласовать ограничение вашей ответственности определенным кругом контрагентов. В таком случае я рекомендовал бы вам включить данное ограничение в первое предложение: «Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке Поставщиков товаров, не ограничиваясь прямой сделкой с Продавцом по Договору, но и в ситуации, когда Продавец или его контрагенты (УКАЗАТЬ: ООО «В»,ООО «Ппп.рр») не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров)»... Читать далее>>>

Вопрос:

С 2018 по 2019 гг. БУ и НУ вели в другой компании по договору. С 2019 в должность гендира вступает участник на 48%, так как обнаружились финансовые махинации бывшего нашего гендира, и того кто вел учет. Создали дочку, на имущество наложено обременение... А главное документы не отдают. ИФНС прислало требование по 2018 и 2019 гг., предоставить документы. Подскажите, как ответить ИФНС? Пока не отдадим имущество, нам не отдадут документы. Я прописала по датам сколько вели учет в сторонней ООО, когда уволился старый и вступил новый гендир. Что не отдает документы, и про махинации с имуществом, и есть заявления в ГУ МВД России по г. Москве о привлечении к уголовной ответственности, и отказы...

Ответ эксперта: Для всех официальных организаций (судов, прокуратуры, ГУ МВД, ФНС) большое значение для разграничения ответственности бывшего и нового директора, а также юридического лица имеет инвентаризация. Согласно п. 2 ст. 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация на УСН (15%) досрочно выкупило автомобиль из лизинга, и хочет его продать. Срок владения менее 3 лет, по договору имущество учитывалось на балансе лизингодателя. Выкупная цена составила 550 000, предполагаемая цена продажи 1 500 000. Какие налоговые последствия несет такая сделка?

Ответ эксперта: Если продажа происходит сразу после выкупа автомобиля, то его можно не признавать амортизируемым имуществом, а считать товаром. И тогда вы можете учесть выкупную стоимость в расходах после продажи автомобиля как расходы на товар для продажи. Но если вы использовали его после выкупа, налоговая будет иметь претензии, посчитав, что это не товар. И тогда вы ничего не сможете взять в расходы, кроме амортизации за то время, что автомобиль использовался вашей организацией. Амортизация считается по правилам главы 25 НК... Читать далее>>>

Вопрос:

Есть договор строительного подряда с заказчиком ИП на постройку коттеджа. В договоре указано что мы предоставляем акт выполненных работ. Так же есть указание, что материалы мы приобретаем самостоятельно. Можно ли в акте выполненных работ сделать запись (как пример): «Выполнение работ по возведению первого этажа с учетом материалов, согласно сметной( фактической) стоимости»? И достаточно этого для заказчика или обязательны КС-2, КС-3 или другие строительные формы?

Ответ эксперта: В настоящее время установленные 20 с лишним лет назад формы приемопередаточных актов (КС-2, КС-11, КС-14) при передаче результата выполненных работ заказчику обязательному применению не подлежат. Все зависит от заказчика. Если он согласен принят результат работ по той форме документа, который вы ему предлагаете, то этот документ и будет служить у вас основанием для того, чтобы отразить выручку в бухгалтерском и налоговом учете... Читать далее>>>

Вопрос:

Может ли самозанятый по одному договору выполнять услуги курьера и фотографа?

Так получилось, что другой бухгалтер оплатил услугу с основанием платежа «курьерские услуги» и ссылкой на один договор. А по факту были оплачены услуги курьера и фотографа. Какие возможны варианты? Изменить письмом назначение платежа, или допсоглашение к договору или в один договор обе услуги?

Ответ эксперта: Договоров лучше все-таки сделать два. Слишком разные услуги. Зачем их вписывать в один договор? Договоров с одним лицом может быть сколько угодно... Читать далее>>>

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