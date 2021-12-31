Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: возврат переплаты по взносам ИП, лизинг, грузоперевозки и НДС, снятие блокировки со счета

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

Не могу понять, как действовать. ИП платил 1% страховых взносов с базы «доходы», после письма ВС написал ходатайство о перерасчете на базу «доходы минус расходы» за 2018/19 годы. Сумма переплаты появилась в карточке расчетов с бюджетом в 2021 году. Написали заявление на возврат — пришел отказ: нет уточненных деклараций за 18/19 годы. Написала ответ, что включаю во внереализационные доходы этого года — на письмо молчание, исполнитель утверждает, что «излишне уплаченная сумма не может являться доходом».

Время поджимает, в 2022 году переплата за 2018 станет тыквой. Есть ли смысл приводить какие-то аргументы им? Или за 2018 год сдаться и подать уточненку? Любые запросы в рамках камералки обернутся проблемами.

Ответ эксперта: Официальной позиции по этому вопросу нет. Все советы на тему включения возвращенной переплаты в доход текущего года базируются на Постановлении ВАС от 17.01.2012 № 10077/11 и письме Минфина от 23.01.2014 № 03-03-10/2274 1. Они касаются налога на прибыль, но вполне применимы и для УСН. ИП уплатил лишние взносы не по своей воле, так как действовал согласно разъяснениям Минфина и той же ФНС. Поэтому статьи 54 и 81 НК, в которых речь идет именно об ошибках, применять в таких случаях нельзя, ИП не допускал ошибок. Кроме того, отказ в возврате взносов по причине отсутствия уточненной декларации вообще незаконен. Поскольку такого условия для возврата переплаты просто нет в Налоговом кодексе.... Читать далее>>>

Вопрос:

Мы хотим взять на практику студентов на несколько месяцев. Оплачивать мы не будем их работу, т. к. студенты будут проходить практику, тренироваться у нас. Мы им покупаем компьютеры (порядка 10 шт.). Подскажите, пожалуйста, должны ли мы как-то оформлять этих студентов (заработная плата выплачиваться не будет), а так же как мы можем обосновать покупку такого количества техники (ели в штате всего 3 человека).

Ответ эксперта: Обычно оформление осуществляется вузом (или учебным заведением), там дневники, отчёты, назначаются руководители практики от учебного заведения и от Вашего предприятия, этого вполне достаточно. Вы потом пишите отзыв. Часто между учебным заведениям и Вами оформляется договор, в котором всё это формализуется. Значимой формальностью для Вас будут инструктажи по охране труда и технике безопасности. Они проводятся в таком же порядке, как и для всех сотрудников, эти инструктажи обязательны для всех предприятий в РФ. Руководитель может издать приказ о практике студентов, но смысл в этом документе есть, если предприятие большое, если 3 человека, то можно обойтись и без приказа... Читать далее>>>

Вопрос:

По договору лизинга фирма заплатила авансовый платеж (первый платеж). Лизинговая компания выписала счет фактуру. Я должна ее отражать в книге покупок кодом 2? И мне в декларации не надо ли эту сумму ставить в строку 170 в разделе 3? Если я так укажу, а потом как, они же не дадут счет фактуру на эту сумму после выкупа автомобиля?

Ответ эксперта: Если вы заплатили аванс и вам на эту сумму выдали именно авансовый счет фактуру, вы имеете право, но не обязаны, заявлять его к вычету. На всякий случай уточняю, что речь идет именно об авансовом платеже, который в дальнейшем будет равномерно зачитываться в счет оплаты ежемесячных лизинговых платежей. Код вида операции: при регистрации счета фактуры 02;

при погашении аванса 22; Отражение в декларации: в момент регистрации счета фактуры строка 130;

в момент погашения аванса строка 090... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, каковы все-таки сроки хранения документов — первички, договоров с контрагентами? В законе вроде как указывается, что 5 лет при условии проведении проверки? Так ли это? Как реализуется на практике? Может, есть какие-то примеры. Хочется утилизировать доки, которым уже более 5 лет.

Ответ эксперта: Согласно пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, а также уплату (удержание) налогов, налогоплательщики обязаны в течение 5 лет. Документы для расчета страховых взносов — 6 лет. Но все документы по оплате труда надо хранить 50 лет... Читать далее>>>

Вопрос:

Оказываем услуги по перевозке ж/д транспортом, инфо-диспетчерское сопровождение. Есть 1 реализация, код 1010812, место реализации не территория РФ, не облагается НДС. Доля этой реализации в общем объеме — 0,6%.

Заполняю раздел 7 декларации по НДС, правильно? Должна ли вести раздельный учет входящего НДС? Достаточно ли распределить аренду, сотовую связь? За квартал или месяц, в котором была реализация услуги? Использовать или не использовать правило 5%? Преимущества? Распределенный НДС весь принимаю к вычету? Что написать в учетной политике (раздел НДС)?

Ответ эксперта: Да. «Входной» НДС по косвенным (общехозяйственным) расходам, которые нельзя однозначно отнести к облагаемым или необлагаемым операциям, надо распределять по общим правилам — пропорционально доле облагаемых (необлагаемых) операций в общем объеме реализации услуг за квартал (п. п. 4, 4.1 ст. 170 НК РФ). Если доля необлагаемых операций у вас не превышает 5%, то вы вправе принимать весь «входной» НДС к вычету. Вычеты принимаются к вычету на общих основаниях (подп. 3 п. 2 ст. 171 НК РФ). Налоговый период по НДС — квартал (ст. 163 НК РФ)... Читать далее>>>

Вопрос:

Исполнитель ООО на ОСНО, выполняет работы по ремонту технологического оборудования. Сотрудниками составляется технический акт, в котором по факту выполненной работы указывается стоимость работы и построчно стоимость замененных запасных частей. На основании этих актов необходимо выставить УПД со статусом 1. Как необходимо отразить в учете данную операцию? Если отражать отдельными строками, то списание использованных запчастей будет отражено как реализация товара. Корректно ли на основании тех. акта выставить УПД одной сорокой «ремонт оборудования согласно акта» которая уже будет включать в себя стоимость использованных запчастей.

Ответ эксперта: При выполнении работ по ремонту оборудования исполнитель передает заказчику результат работ — исправное оборудование. При этом в приемопередаточном акте (в рассматриваемой ситуации таковым является УПД со статусом 1) может быть указана только общая стоимость работ (без указания стоимости израсходованных материалов, трудозатрат исполнителя и пр.)... Читать далее>>>

Вопрос:

Сдаю отчеты по организации, у которой во всех отчетах только нули. Занимаюсь с ними первый год. Общение с ФНС через СБИС. И вдруг сегодня приходит 6! требований от налогового органа. Открываю — Решение об отмене приостановления операций по расчетному счету... от 19 ноября 2021 г. ФНС решила отменить Решение о приостановлении ... вынесенное 21 июня 2016 г. в связи с исполнением обязанности по уплате налогов. Решения все с разными номерами, но от одной даты и отменяют разные решения, которые были вынесены в 2016 г. Данная организации налогов не платила, т. к. нет доходов и каких-либо начислений. По срокам получается очень странно, что отменено решение 2016 г.

Подскажите, пожалуйста, что налоговый орган хочет этим сказать? Требует подтверждения о получении указанных решений. Я конечно пошлю подтверждения, но все же выглядит все это очень сомнительно.

Ответ эксперта: Налоговый орган ничего не хочет сказать, это кто-то что-то опять дописал у них в программе и автоматом полетели требования. Если во всех решениях указан этот же банк, то скорее всего это связано с тем, что банк лишен лицензии... Читать далее>>>

Вопрос:

По итогам декларации за 9 месяцев 2021 года организацией было подано заявление о зачете излишне оплаченных авансовых платежей и зачете переплаты в оплату НДС за 3 квартал. ФНС на основании заявления налогоплательщика прислало уведомление о проведении зачета.

Через какой-то период времени от ИФНС поступил звонок что они дадут решение об отмене проведения зачета в связи с проведением камеральной проверки декларации за 9 месяцев по налогу на прибыль.

Имеет ли право ИФНС отменять ранее предоставленное уведомление о проведении зачета? Возможно ли вернуть переплату авансовых платежей за 3 квартал по налогу на прибыль на р/с организации?

Ответ эксперта: Налоговая поторопилась с вынесением решения о зачете. Т.е. она нарушила сроки, прописанные в НК: «8.1. В случае проведения камеральной налоговой проверки сроки, установленные абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим пункта 5 и абзацем первым пункта 8 настоящей статьи, начинают исчисляться по истечении 10 дней со дня, следующего за днем завершения камеральной налоговой проверки за соответствующий налоговый (отчетный) период или со дня, когда такая проверка должна быть завершена в срок, установленный пунктом 2 статьи 88 настоящего Кодекса»... Читать далее>>>

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