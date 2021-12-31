Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: переход на УСН, курсовые разницы, субсидии и налоги, неотгулянные отпуска и ликвидация компании

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки.

Вопрос:

ООО применяет УСН. Планируется переход на ОСНО с использованием льготы для мед. организаций. Заявление в НИ о переходе на ОСНО и льготе нужно подать до 30 ноября. Возможно ли отозвать это заявление и остаться на УСН? Если да, то в какие сроки это нужно сделать?

Ответ эксперта: Сам факт подачи заявления на льготу по налогу на прибыль не означает, что вы отказались от УСН... Читать далее>>>

Вопрос:

Есть ли какие-то способы передать имущество от дочерней компании к материнской (доля в уставном капитале 25%) с минимальными налоговыми потерями?

Дочерняя компания планирует купить основное средство и передать его материнской (т. к. деятельность дочерней компании временно приостанавливается, а средства на покупку ОС есть).

Самым логичным кажется передача оборудования в качестве дивидендов (по сумме как раз получается). Какими налогами будет облагаться данная операция?

Ответ эксперта: Да, можно выплачивать дивиденды имуществом, но чтобы исключить споры лучше это прописать в уставе или в решении общего собрания участников, если речь идет об ООО. В законе об ООО не запрета выплаты имуществом, а в законе об АО это предусмотрено в тексте закона... Читать далее>>>

Вопрос:

Курс на дату перечисления аванса — 70 руб. за $. Курс на последнее число каждого месяца конец — 71 руб. за $. Курс на дату перечисления арендного платежа — 72 руб. за $. Цифры условные.

В учете сделаны проводки:

1. Дт 08 Кт 76.06.01 — 76 314 000 руб. (1 106 000 дол.* 69) — принимается к учету ППА/ОПА).

Дт 01 Кт 08 — 76 314 000.

2. Дт 60 Кт 51 — 5 600 000 (80 000 * 70) — перечислен авансовый платеж.

3. Дт 44 Кт 02 — 350 000 (5000 * 70) отражается ежемесячная амортизация.

Дт 76.06.01 Кт 76.06.02 — начислен ежемесячный арендный платеж — 100 000 дол.

По какому курсу исчислять? 71 руб. за $? Или средней (аванс 70 руб. $ + начисление 71 руб. за $).

Дт 91 Кт 76.06.01 — начисляются ежемесячные проценты (%).

По какому курсу? 69 руб. за $?

Уплачен ежемесячный арендный платеж:

Дт 76.06.02 Кт 51 — 120 000 * 72

По какому курсу отражать вышеуказанные проводки? В какой момент возникают положительные (отрицательные) курсовые?

Ответ эксперта: Исчислять по тому курсу, как Вам выставил продавец. Если такой информации нет: Если вы вносили частичную предоплату, то продавец будет пересчитывать стоимость товаров (работ, услуг) в таком порядке (п. 4 ст. 153 НК РФ, Письмо Минфина России от 23.12.2015 № 03-07-11/75467), а Вы ее отразите у себя: на день предоплаты по курсу Банка России он пересчитает ту часть стоимости товаров (работ, услуг), которая оплачена авансом, и в дальнейшем эту часть стоимости пересчитывать не будет... Читать далее>>>

Вопрос:

Сотрудник гражданин Белоруссии являлся резидентом РФ по месту нахождения до 31.12.2020. 01.01.2021 сотрудник переходит на удаленный формат работы и переезжает в одну из стран ЕС. 10.01.2021 сотрудник официально оформляется в этой стране на работу, 28.05.2021 получает вид на жительство, а 25.06.2021 г. увольняется. По какой ставке НДФЛ надо рассчитывать сотрудника при увольнении (13 или 30%)? Какой 12-ти месячный период необходимо брать для расчета 182-х дней пребывания на территории РФ? Надо ли было уведомлять УФСМ об изменении места нахождения сотрудника и получения ВНЖ другой страны?

Ответ эксперта: С 1 января 2021 года работодатель не является налоговым агентом по отношению к этому работнику. Дело в том, что зарплата за работу за пределами РФ относится к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации (пп. 6 п. 3 ст. 208). И не важно, что платит её российская компания. Т. е. работник сам будет разбираться со своим налогом. Если он по итогам года оказывается налоговым резидентом РФ (чего явно нет), он сам подает декларацию 3-НДФЛ и уплачивает налог... Читать далее>>>

Вопрос:

Мы — ООО на УСН 6%, планируем переход на УСН 15%. Занимаемся строительно-технической экспертизой (услуги). Выполняем работы штатными сотрудниками, а также привлекаем самозанятых экспертов. Можно ли отнести в расходы по УСН 15% услуги самозанятых в части выполнения экспертиз для наших клиентов. Ст. 346.16 НК РФ прямо не содержит данного пункта по признанию расходов, а содержит только п. 30 (в части экспертиз для получения лицензий), это не наш случай. Вопрос принципиальный, т. к. при отсутствии основания признания этих расходов в НУ, не сможем применять УСН 15%, т. к. доля этих расходов значительна.

Ответ эксперта: Тут есть два варианта. Оплата труда (пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК). В статье 255 НК, к которой есть отсылка в статье 346.16, есть подпункт 21: «расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными предпринимателями»... Читать далее>>>

Вопрос:

Ликвидация ООО, пришло требование на оплату штрафа в ПФР. На счете не вся сумма. Может ли представитель ликвидатора (ед. учредителя) по нотариальной доверенности оплатить остатки наличными в кассе Сбербанка? Надо ли эти наличные как-то отражать?

Ответ эксперта: В законе не прописана возможность оплаты штрафа в ПФР за организацию. Но так делают и ПФР принимает такие платежи. Нотариальная доверенность и вообще любая доверенность тут не нужна. При переводе денег без открытия счета (а именно так называется оплата через отделение банка), плательщиком будет указано физическое лицо. И по другому быть не может. Только в тексте перевода можно указать, что это уплата за такое-то лицо по такому-то акту. И потом надо сообщить в ПФР, чтобы они правильно разнесли платеж... Читать далее>>>

Вопрос:

Организация получила субсидию в связи с нерабочими днями. После этого сотрудникам была выплачена заработная плата. Освобождается ли от налогообложения часть зарплаты, равная полученной субсидии?

Ответ эксперта: На подписи у Президента находится закон, согласно которому зарплата в размере МРОТ не будет облагаться НДФЛ и взносами. Размер субсидии роли играть не будет... Читать далее>>>

Вопрос:

Нужна ваша помощь. ИП (УСН плюс ПСН) оказывает услуги в сфере онлайн-образования. И переводит деньги за услуги дизайнера (Украина). Дизайнер — ИП. Как быть с нашей системой налогообложения, чтобы не выступать налоговым агентом?

Ответ эксперта: При таких услугах территория Российской Федерации не признается местом реализации, поэтому российский НДС не уплачивается. Значит нет и налогового агента по НДС. По НДФЛ тем более нет налогового агентства. ИП сам уплачивает свои налоги в своей стране... Читать далее>>>

Вопрос:

Есть 5 неотгулянных отпусков, а работодатель находится в стадии ликвидации (точнее филиал, где конкретно трудится сотрудник). Для получения денежной выплаты за неотгулянные отпуска лучше уже сейчас обращаться (заявление написать и т. д. и т. п.) или гарантированно сотрудник их получит даже и в случае ликвидации данного филиала?

Ответ эксперта: При увольнении при ликвидации организации работнику обязаны выплатить всю причитающуюся ему зарплату и компенсацию за отпуск в полном размере. Сколько неотгуляно, столько и обязаны выплатить... Читать далее>>>

Вопрос:

У садоводческого товарищества есть электрические сети, которые были сооружены очень давно, документов по приобретению материалов и выполнению работ нет. Сейчас возникла необходимость поставить эти сети на баланс, так как их грозятся признать бесхозными? Как правильно поступить в данном случае, как определить балансовую стоимость? Планируется вызов оценщика. Приходовать по оценочной стоимости через 00 счет? СНТ находится на УСН доходы минус расходы. Возникнет ли налогооблагаемая база при постановке сетей на баланс? Или только в случае их реализации?

Ответ эксперта: Нулевого счета в бухгалтерском учете не существует. Это вспомогательный счет в 1С для внесение остатков по счета на начало ведения учета в программе. Надо провести инвентаризацию и «найти» эти сети. По рыночной стоимости, которую определит оценщик. Проводки... Читать далее>>>

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