Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: расчет взносов свыше 300 тыс. рублей у ИП на патенте, командировка по двум компаниям и сдача 6-НДФЛ, если в компании не начисляется зарплата

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Вот самые интересные ответы консультантов за последние сутки:

Вопрос:

﻿ИП оказывает услуги «Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ». Арендует офис в Московской области, где происходит фактическое заключение договоров с клиентами. Но сами работы проводятся на объектах, как на территории Московской области, так и в городе Москве.

Необходимо ли в таком случае получать два патента в каждом из регионов? Или привязка (как и в случае с грузоперевозками, к примеру) идет по месту заключения договора с покупателем и достаточно только патента в Московской области?

Ответ эксперта: Случай с грузоперевозками все-таки несколько другой — там одна перевозка может идти через несколько регионов. А у вас выполнение работ на конкретном объекте. Причем адрес объекта должен быть указан в договоре... Читать далее>>>

Вопрос:

НКО финансово-хозяйственную деятельность не ведет, ежемесячно и ежеквартально отчитываемся, кроме расчета 6-НДФЛ. Получили требование, о том, что не предоставляется 6-НДФЛ. В письме ФНС от 04.05.16 № БС-4-11/7928 говорилось было, если не ведется хоз.деятельность и не выплачивается зарплата, то можно не сдавать 6-НДФЛ. Что-то изменилось, я может пропустила?

Ответ эксперта: По общему правилу налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за I квартал, полугодие, 9 месяцев — не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год — не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом... Читать далее>>>

Вопрос:

Руководитель организации работает по совместительству. Собирается в командировку заграницу. Хочет, чтобы по основному месту работы ему оплатили перелет и суточные, а мое предприятие оплатило ему проживание.

Так можно? Я должна ему оплачивать суточные тоже? Какие документы нужно оформлять? Для отправления сотрудников в командировки в организации обязательно должно быть положение о командировках?

Ответ эксперта: Т.е. поехать в командировку от двух организаций сразу? Не запрещено. Но суточные надо платить по обоим командировкам. Законом размер суточных не установлен. Для федеральных бюджетников есть нормы, установленные властями, но для остальных таких норм нет... Читать далее>>>

Вопрос:

У меня вопрос. Наша компания заключила договор комиссии с японцами, по которому товар из Японии мы обязуемся растаможить, расформировать контейнер и отдельными партиями передать товар российским покупателям, получить выручку и перечислить японцам за минусом нашего вознаграждения.

Является ли эта реализация — реализацией на территории РФ и будем ли мы в этом случае налоговыми агентами по налогу на прибыль и НДС.

Ответ эксперта: Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по данному вопросу. По этому вопросу есть две точки зрения... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО закупило товар в АО товар. Реализацию товара АО оформила через форму М-15 (счет-фактуру представили) согласно своей учетной политики. ООО использует ПО 1С и поступление товара возможно отразить только через форму ТОРГ-12. Было отправлено письмо в адрес АО с просьбой предоставить ТОРГ-12 на реализацию товара с обоснованием невозможности ввести получение товара через М-15 в программе 1С со ссылкой на решение ВАС и позиции контролирующих органов. Какой выход из этой ситуации?

Ответ эксперта: Да, закрывается. Нет обязанности применять унифицированные формы накладных... Читать далее>>>

Вопрос:

ИП на УСН 6% пришло от налоговой уведомление о необходимости применения ККТ. Как правильно разъяснить налоговой, что ИП заключил договор с Робокассой и ККТ может не применять?

Ответ эксперта: Так и ответить налоговой, что у ИП договор с платежным агентом на прием денег. Платежный агент применяет ККТ в соответствии с законом... Читать далее>>>

Вопрос:

Хочу зарегистрировать ИП. Мой адрес, указанный в паспорте, не совпадает с данными ФИАС. Дважды посылали заявление на регистрацию (через банк) с разными вариациями адреса, оба раза пришел отказ. Если заполнить адрес как в ФИАС, но не так, как в паспорте, тоже будет отказ? Что мне вообще делать? Получается, у меня нет никакой возможности стать ИП в ближайшее время?

Ответ эксперта: У вас есть личный кабинет физлица на сайте ФНС? Попробуйте зарегистрироваться через него. Еще как вариант — пойти к нотариусу. Он сам заполнит заявление и отправит по своим каналам в ФНС... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО в настоящее время применяет УСНО. Вид деятельности: медицинские услуги. ООО ведет деятельность в арендованном помещении, часть которого сдает в субаренду. Кроме доходов от основного вида деятельности ООО регулярно получает доход от сдачи помещения в субаренду и оборудования в аренду.

В 2022 году планируется перейти на ОСНО и воспользоваться льготой по налогу на прибыль. Медицинские организации освобождены от уплаты НДС согласно ст.149 НК.

Облагается ли НДС сумма субаренды помещения и аренды оборудования? Можно ли воспользоваться льготой по НДС согласно ст.145 НК? Нужно ли сдавать декларацию по НДС?

Ответ эксперта: Получение освобождение по ст.145 НК не освобождает от обязанности выдавать счет-фактуру. Просто в ней пишется «Без НДС». И книгу продаж надо заполнять. Декларацию при таком освобождении сдавать не надо... Читать далее>>>

Вопрос:

Какие могут быть мероприятия, проводимые с участием большого количества сотрудников, (обучение, тимбилдинг и проч.) принимаемые в расходы по налогу на прибыль? И как правильно эти расходы должны быть подтверждены?

Ответ эксперта: Понятия «тимбилдинг» в нашем законодательстве нет. Единственное, что подходит, это обучение сотрудников, его же можно назвать тренингом. Но для этого должна быть привлечена образовательная организация или отдельные преподаватели... Читать далее>>>

Вопрос:

Предприниматель приобрел патент в середине года. Налоговая база для расчета патента стоит за год, а вот налог рассчитан из количества дней, на который выдан патент. А теперь вопрос: как рассчитать 1% свыше 300 000?

Считать пропорционально количеству дней патента, или же отталкиваться от суммы, которая указана в патенте, на она за год, а предприниматель по патенту отработал не полный?

Ответ эксперта: Для расчета 1% надо разделить годовой потенциальный доход на кол-во дней в году и умножить... Читать далее>>>

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