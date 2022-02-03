Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: списание кредиторки по зарплате, трудности перевода долга и нулевой РСВ

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Сотрудница получила займ 3 млн руб. на покупку квартиры на работе в 2021 году, сама квартира стоит 3,2 млн руб. Может ли она весь свой НДФЛ за 2021 год возвращать вычетами, или только в сумме, в которой она погасит долг перед фирмой?

Ответ эксперта: Никаких проблем с имущественным вычетом не будет. Если деньги платила за квартиру сама сотрудница и у неё есть подтверждающие это документы... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно ли восстанавливать амортизационную премию по объекту, который был в собственности более 5 лет и реализован независимому (не аффилированному) лицу?

Ответ эксперта: Нет, восстанавливать не нужно. Амортизационную премию при продаже ОС восстанавливают, если одновременно соблюдены два условия (п. 9 ст. 258 НК):... Читать далее >>>

Вопрос:

Проверяю своего контрагента, открыла его баланс и в строке «Уставный капитал» стоит 0. В каком случае такое возможно (кроме ошибки)?

Ответ эксперта: Если это ООО зарегистрировано очень давно, то может быть они вносили уставный капитал по старым законам, он просто не виден в балансе. Выписку из ЕГРЮЛ посмотрите, там должна быть дата регистрации и... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация А является Кредитором организации В по договору перевода долга № 1. По данному договору организация В (Должник) перевела долг перед третьей стороной (организация Н) на организацию А по договору займа в размере 1,2 млн в т. ч. 1 млн — основной долг и 0,2 млн- проценты.

Далее организация В (должник) переводит свой долг 1,2 млн перед А по договору перевода долга № 2 на организацию С. Причем у организаций В и С есть встречные обязательства и они зачитывают их этой же датой.

Вопрос: может ли быть признана сумма переведенного долга по договору № 2 доходом организации А (по сути у нее поменялся только должник)? И если да, то в какой момент (смены должника, оплаты должником долга и т. д.)

Ответ эксперта: При замене должника по обязательству, связанному с погашением займа, порядок налогового учета у такого кредитора не изменится. При применении кассового метода проценты по займу включаются в доходы в размере... Читать далее >>>

Вопрос:

У организации имеется кредиторская задолженность по заработной плате с истекшим сроком исковой давности. Как списать и какие налоги нужно заплатить? Организация ООО на УСН доходы-расходы.

Ответ эксперта: Невыплаченная заработная плата работника подлежит депонированию с учетом НДФЛ. Неудержанный НДФЛ с депонированной заработной платы по истечении трехлетнего срока исковой давности необходимо в налоговом учете включить во внереализационные доходы в составе общей суммы кредиторской задолженности по заработной плате. «Упрощенцы» наравне с плательщиками налога на прибыль обязаны включать в состав доходов, учитываемых при определении налоговой базы при УСНО, суммы списанной кредиторской задолженности... Читать далее >>>

Вопрос:

Заработная плата в пределах МРОТ не облагается НДФЛ для получателей субсидий за нерабочие дни в ноябре 2021 года. Как правильно отразить необлагаемый МРОТ в справках 2-НДФЛ? Просто не отражать эту сумму в конкретном месяце или указать вычет на эту сумму? Если вычет, то какой?

Ответ эксперта: Официальную позицию ФНС не высказывала. По моему мнению (и не только моему) доход в размере МРОТ не указывается в отчетности по НДФЛ вообще. Ни в 6-НДФЛ, ни в справках (бывших 2-НДФЛ). Потому что он... Читать далее >>>

Вопрос:

Хотим устроить в ООО гражданина Белоруссии. Нужно ли будет заполнять форму СЗВ-ТД и в дальнейшем СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ? Какие шаги нужно сделать чтобы устроить на работу?

Ответ эксперта: Гражданин Белоруссии при приеме на работу должен представить национальный паспорт и СНИЛС. Если нет СНИЛС, зарегистрируйте иностранца в ПФР. Патент, разрешение на работу и полис ДМС не нужны. После заключения трудового договора нужно в кратчайшие сроки направить сведения на таких граждан в территориальное отделение ПФ РФ. Если этого не сделать, возможно расхождение в отчетах СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП занимается разработкой приложений, компьютерных игр. Применяет ПСН по ОКВЭД 62.01. Разместил в разработанных приложениях рекламные блоки от Google AdMob, за что получает вознаграждение от Google. Такой доход подпадает под УСН или ПСН?

Ответ эксперта: Оплата за рекламу не попадает под патент. Поэтому, если у ИП есть УСН, то он платит с таких доходов УСН. Если нет, значит... Читать далее >>>

Вопрос:

Будут ли какие-нибудь санкции, если сначала сдать Расчет по страховым взносам нулевой, а через 5 дней — с данными?

Ответ эксперта: Ваш первый отчет будет непредставленным, поскольку у вас явные ошибки в сведениях — вы в разделе 3 покажете нулевой доход. ИФНС обязана уведомить плательщика взносов не позднее следующего дня за днем получения расчета в электронном виде (7 дней, если отчет сдан на бумаге). В пятидневный срок с даты направления в электронной форме уведомления (десятидневный срок с даты направления такого уведомления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан представить расчет, в котором устранена ошибка. В таком случае датой представления расчета считается дата представления расчета, признанного первоначально непредставленным. А значит привлечь к ответственности... Читать далее >>>

Вопрос:

Открыли ООО в сентябре 2021 года. Но работать передумали. Согласно Решению о создании ООО в течение 6 месяцев учредитель не внес взнос в уставный капитал. И принял решение ликвидировать компанию. Возможно ли пройти ликвидацию такого ООО? Можно ли отчитаться без внесения взносов в УК за 2021 год и сразу подать заявление на ликвидацию ООО? Как правильнее поступить в нашей ситуации?

Ответ эксперта: Если не внести УК и начать ликвидацию, то ликвидировать можно только через банкротство, а это весьма дорого. Там обязательно проводится анализ преднамеренности и фиктивности банкротства. И если ответ будет «да», то могут возбудить административное производство или даже при определённых условиях уголовное дело. Именно поэтому лучше решить вопрос с уставным капиталом в положенные сроки. Когда Вы решите вопрос с УК ООО, можно идти обычным способом ликвидации, порядок, обязанности участника ООО, руководства и ликвидатора... Читать далее >>>

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