Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: электронные больничные, регистрация обособки в фондах, сколько штрафов назначит трудинспекция

«Клерк» открыл безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Стоит ли изменить основной ОКВЭД в связи с неправильным выбором при регистрации. Цель — налоговая нагрузка ОСНО. Приходят требования. Разница, конечно, в коэффициентах небольшая.

Ответ эксперта: Если у вас неверный основной ОКВЭД, то в любом случае его лучше поменять. А требовать соблюдать некую «налоговую нагрузку» не могут. Неверный основной ОКВЭД не будет говорить в пользу вашей фирмы как... Читать далее >>>

Вопрос:

Каков порядок действий работодателя, если сотрудник заболел, ему будет оформлен электронный больничный? Кто, когда и где получает номер больничного листа?

Ответ эксперта: В теории это выглядит так (информация от ФСС): «Электронный больничный формируется в ЕИИС „Соцстрах“. Для приема такого больничного на оплату работодателю достаточно получить его номер — по телефону или по электронной почте». По факту номер больничного все равно надо получать у работника. Если он забыл/потерял/не дали, то работник может... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП переехал в другой регион. Но есть старые долги по налогам и сдачи отчётности. В какую ИФНС уплачивать, если по акту сверки долг известен? И в какую ИФНС сдавать отчёты за прошлые года, если есть долг по отчётности?

Ответ эксперта: Все сдается и уплачивается в новую налоговую, но со старыми ОКТМО. Они и в сверке должны быть указаны. В старой налоговой... Читать далее >>>

Вопрос:

Мы выплачиваем з/п 2 раза в месяц, но иногда раньше, а иногда позже 15 дней между выплатами. Трудовая инспекция проверяет три предыдущих года. При проверке нас по ч. 6 ст. 5.27 КоАП один раз оштрафуют за весь проверяемый период или за каждый факт, выявленный за эти три года?

Ответ эксперта: Исходя из личной практики проверок — штраф обычно один (но обычно и на компанию, и на гендиректора), причем могут оштрафовать только за нарушения в последний год перед проверкой, так как срок давности по этим вопросам — один год согласно ст. 4.5 КоАП. Но, конечно, лучше... Читать далее >>>

Вопрос:

После регистрации фирмы не велась никакая деятельность. Правомерно ли, если срочный трудовой договор с генеральным директором заключится после года существования фирмы (директор не является учредителем)?

Ответ эксперта: Дело в том, что неважно действовало или бездействовало ООО, ваш генеральный директор числился в ЕГРЮЛ. Даже упоминание генерального директора в ЕГРЮЛ считается, что его допустили к работе. То согласно ст. 67.1 ТК, ему должны оплатить работу, связную с представительством от имени юридического лица. Фактически приказ о приеме на работу должен... Читать далее >>>

Вопрос:

Я зарегистрировала ИП на НПД в 2021 году, а в 2022 году перешла на УСН. В нашем регионе есть закон о применении налоговых льгот по УСН: вместо 6% платим 1% (в течение двух налоговых периодов. Вопрос: первый налоговый период для меня будет 2021 или 2022?

Ответ эксперта: Судя по тексту этого закона, вы можете применять ставку 1% как минимум до конца 2022 года: Налогоплательщики, указанные в частях 1 — 3 настоящей статьи, вправе применять пониженную налоговую ставку со дня их государственной регистрации непрерывно в течение не более двух налоговых периодов. Но я бы посоветовала вам обратится за разъяснениями в свою ИФНС (в письменном виде, конечно), потому что у них может быть другое... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО открывает обособленное подразделение. Налоговая будет та же, что и по основному адресу. Р/с у фирмы один, с него будут перечисляться налоги и зарплата. Я так понимаю, не надо ставить на учет в ПФР и ФСС?

Ответ эксперта: В ФСС и ПФР регистрировать ОП не надо. В ПФР сообщит налоговая. А в ФСС регистрируют, только если обособка будет сама... Читать далее >>>

Вопрос:

Как проценты по депозиту у ИП на ОСНО отразить в декларации 3-НДФЛ и в книге доходов и расходов?

Ответ эксперта: Проценты по вкладу в банке у ИП облагаются на общих основаниях. Т. е. по доходам в виде процентов по банковским вкладам ИП платит налог не как ИП, а как обычное физлицо по статье 214.2 НК со вклада более 1 млн рублей. И считает ему НДФЛ налоговая... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно ли удерживать НДФЛ при покупке акции у физлица?

Ответ эксперта: Организации, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг, признаются налоговыми агентами по НДФЛ, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 НК (п. 1 ст. 226 НК). Если операцию с ценными бумагами проводит посредник из числа перечисленных в этом пункте (например, брокер), то обязанностей налогового агента у покупателя не возникает. Налоговым агентами являются... Читать далее >>>

Скачать счет