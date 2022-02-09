Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: матпомощь учредителю, списание ГСМ по отчету ГЛОНАСС, средний заработок для больничного и уменьшение патента

«Клерк» открыл безлимитные консультации для всех (раньше они были доступны только подписчикам «Клерк.Премиум»). В режиме 24/7 эксперты «Клерка» отвечают на любые профессиональные вопросы. Даже отраслевые.

Месяц неограниченных консультаций по минимальной цене — 4000 руб.

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Как правильно подтвердить документально оказанные в наш адрес (ООО на ОСНО) транспортные услуги, если газель (наемный ИП на УСН) возит стройматериалы с нашего склада на наши же строительные площадки?

Ответ эксперта: Договор, акт, копии путевых и документы, типа заказ-наряда. Т. е. из которых видно, что... Читать далее >>>

Вопрос:

Сотруднику, он же учредитель (доля 30%), хотим выплатить мат. помощь на лечение. Какая максимальная сумма к выплате и каким документом можно оформить?

Ответ эксперта: Размер материальной помощи не регламентирован нормативными документами, организация сама решает, какую может дать. Это оформляется приказом руководителя. Но материальная помощь облагается НДФЛ и взносами, а также не включается... Читать далее >>>

Вопрос:

Есть автомобили, которые оснащены системами ГЛОНАСС. Система выдает отчет, аналогичный путевым, только маршрут прописан не от точки до точки, а в виде графика на карте. Но у водителя есть маршрутный лист в произвольной форме (принятой на предприятии). Можно ли будет списать ГСМ отчетам?

Ответ эксперта: Да, данные ГЛОНАСС можно использовать, если они позволяют определить маршрут автомобиля и количество израсходованного... Читать далее >>>

Вопрос:

Внешний совместитель отработал месяц и заболел. Нужно ему оплачивать больничный?

Ответ эксперта: Поскольку в расчетном периоде совместитель у вас не работал (расчетный период 2020-2021 годы) больничный оплачивайте, только если ... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация сама доставляет покупателям свою продукцию, используя собственный транспорт. Заказчик хочет, чтобы УПД было выписано днем, когда они получат товар, а не тогда, когда его реально отгрузили с нашего склада.

Каким числом правильно выписывать ТТН и УПД, если доставка осуществляется не в один день, а, например, на следующий? Может ли ТТН выписываться раньше УПД?

Ответ эксперта: Обычно право собственности переходит при передаче товара по товарной накладной или при сдаче его перевозчику. То есть дата играет роль границы для перехода права собственности на товар от продавца к покупателю и является таким основанием. Поэтому, ставьте дату в накладной ту, в какой момент происходит ... Читать далее >>>

Вопрос:

Сотрудник в январе 2022 года отправлен в командировку на 3 дня. В январе и феврале 2021 года сотрудник работал еще по внутреннему совместительству. Включаются ли в расчет среднего заработка для командировки выплата зарплаты по внутреннему совместительству и компенсация при увольнении?

Ответ эксперта: В случае, когда работник направлен в командировку, средний заработок сохраняется только по должности, по которой направлен в командировку. Таким образом... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно ли отражать дивиденды, полученные от участия в российских организациях, в декларации 3-НДФЛ, подлежащей сдаче физическим лицом для получения имущественного вычета (при покупке квартиры)? Или в ней отражаются только доходы, база по которым может быть уменьшена на имущественный вычет?

Ответ эксперта: В декларации для вычета показываются только те доходы, с которых исчислен НДФЛ, по которому получается вычет. Другие доходы... Читать далее >>>

Вопрос:

Работник использует рабочий телефон в личных целях и просит зачесть в счет погашения задолженности по авансовому отчету. Как правильно это оформить?

Ответ эксперта: Лучше выдать подотчет, а компенсацию за звонки удержать из зарплаты. Это же можно сделать в один день. Причем подотчеты лучше все-таки выдавать до того, как работник начнет тратить свои деньги. Хотя бы... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП уплатил фиксированные страховые взносы за 2021 год в срок до 31.12.2021 в полном объеме. И не доплатил патент на 2021 год на сумму уплаченных страховых взносов (ИП без сотрудников, патент было решено уменьшить до 0). Но! Уведомление об уменьшении патента в 2021 году подать забыли!

Возможно ли уменьшить патент за 2021 год на сумму страховых взносов, уплаченных в 2021, подав уведомление в 2022 году.

Ответ эксперта: Да, уведомление подать можно и уменьшить сумму патента за 2021 год. Только пока налоговая будет обрабатывать уведомление, они выставят ... Читать далее >>>

Вопрос:

Если у ИП нет сотрудников, то какую должность указывать в чеке онлайн-кассы? Или просто указать ФИО ИП?

Ответ эксперта: У ИП нет должности, поэтому указывать её не надо. Читать далее >>>

Скачать счет