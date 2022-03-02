Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: аренда транспорта в 1С, неприменение ККТ, совмещение режимов и взносы ИП

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Как в программе 1С:8.3 правильно отразить доп. доход для базы НДФЛ (аренда транспорта) у физлица. Начисление, удержание НДФЛ, выплату дохода, декларация 6-НДФЛ?

Ответ эксперта: Из статьи с ИТС Раздел «Зарплата и кадры» — Все документы по НДФЛ.

Нажмите на кнопку «Создать» и выберите вид документа «Операция учета НДФЛ».

В поле «Организация»...

Вопрос:

В справке к расчету 6-НДФЛ (Приложение 1) был неправильно указан ИНН сотрудника. Как правильно внести изменения и подать уточненную декларацию? Или что необходимо сделать в данном случае?

Ответ эксперта: Надо сдать корректировочный расчет, в разделе 1 и 2 будут точно такие же данные, как и в первичном, на титульном листе ставите корректировку 1. Справку прилагаете только ту, которую исправляете. В поле... Читать далее >>>

Вопрос:

У нас ИП, занимаемся розничной торговлей, режим УСН «доходы» патент. На патенте у нас задействованы все сотрудники, на УСН — нет. В течение года мы перечисляли взносы за «себя», 1% свыше 300 тыс. руб., взносы за самих сотрудников.

На сколько я понимаю, 50% мы можем уменьшить сумму налога по патенту. А по УСН? Взносы, которые перечислялись за сотрудников, мы тоже уменьшаем налог УСН на 50%? И как быть со взносам «за себя» и с 1%?

Ответ эксперта: Я так понимаю, что сотрудники не задействованы в деятельности по УСН? В этом случае уменьшать этот налог на взносы за работников нельзя. Взносы же за себя надо делить пропорционально полученным доходам от вида деятельности. 1% взносов... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно ли сдавать копию лицензии при подаче документов для получения налогового вычета или достаточно данных о лицензии в договоре и справке об оплате мед. услуг?

Ответ эксперта: Данные о лицензии организации у налоговой есть и в ЕГРЮЛ, поэтому... Читать далее >>>

Вопрос:

Надо ли сдавать декларацию по налогу на имущество за 2021 год, если в организации числится только движимое имущество?

Ответ эксперта: Нет, не нужно. Декларацию по налогу на имущество сдают только налогоплательщики... Читать далее >>>

Вопрос:

Сломался фискальный накопитель в конце декабря. Отнесли в кассовый центр, там потребовали паспорт ККТ, который был утерян. Работали без кассы почти месяц, продолжали сдавать выручку в банк. Потом директор, наконец-то, выздоровел, купили новый ФН. Теперь хочет пробить выручку, которую сдавал в банк, по кассе. Вопрос, как правильно все это сделать, чтобы не было вопросов из налоговой?

Ответ эксперта: Действительно, при неприменении ККТ нужно сформировать чеки коррекции. Как это сделать, описано в статье. Чтобы понять, по какому сценарию действовать, узнайте... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО на ОСНО перечисляет за аренду физлицу сумму аренды и отдельно коммуналку. В 6-НДФЛ бухгалтер зачем-то показывала сумму коммуналки тоже, а стала собирать справки по доходу и призадумалась. Подскажите, указывать или нет?

Ответ эксперта: Если организация возмещает физлицу-арендодателю стоимость коммунальных услуг, которая зависит от фактического потребления арендатором и учитывается по счетчикам (электроэнергия, газ, водоснабжение), то возмещаемая сумма облагаемым доходом физлица... Читать далее >>>

Вопрос:

Мы на УСН 15 %, весь год платили авансовые платежи. Но за год вышли только на минимальный налог. Правильно я понимаю, что эти платежи мы можем зачесть в счет уплаты минимального налога и доплатить только разницу, но уже на другой КБК? Или нет?

Ответ эксперта: Отдельного КБК для минимального налога уже давно не существует, так что платите на тот же самый КБК. И зачитывать... Читать далее >>>

Вопрос:

Компания планирует выплачивать ежемесячно материальную помощь не совершеннолетнему ребенку умершего сотрудника. Опекуном ребенка является мать. Материальная помощь планируется в фиксированной сумме на постоянной основе на протяжении нескольких лет. На каких условиях это можно реализовать?

Ответ эксперта: Выплаты, производимые по какому-либо основанию с определенной периодичностью, не могут рассматриваться как единовременные. Периодическая материальная помощь, выплачиваемая лицам, которые не являются работниками, в полном объеме облагается... Читать далее >>>

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