Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: НДС и агентский договор на УСН, покупка авто у физлица — нужен ли чек, ошибка в исполнительном листе, пособие малоимущим для ИП

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

ООО находится на УСН 6%. Планирует заключить агентский договор (будет являться получателем дохода) на услуги. Будет ли при этом возникать обязанность по НДС?

Ответ эксперта: Если ООО 2 (принципал) работает с НДС, еще важно, от чьего имени будет действовать агент. Если от имени принципала, то выставлять покупателям счета-фактуры агенту не нужно, принципал делает это сам. Если ООО 1 действует от своего имени, то оно должно выставлять... Читать далее >>>

Вопрос:

У ИП в Госуслугах ( кабинет физ. лица) отражается налоговая задолженность на медицинское страхование. Однако в кабинете как предприниматель задолженности нет. Что это может быть?

Ответ эксперта: Это скорее всего обычная ошибка, причем она может быть как в ЛК ФНС, так и в ЛК Госуслуг. Чтобы убедиться, где... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО планирует покупку автомобиля у физического лица. Какие документы об оплате должны быть оформлены. Должно ли ООО выбивать чек при перечислении денег физлицу?

Ответ эксперта: Документы об оплате зависят от способа расчета. Если безналичным расчетом, то платежное поручение. Если наличными, то расходный кассовый ордер. ККТ применяется при расходных операциях только если... Читать далее >>>

Вопрос:

Как узнать — нужно ли сдавать декларацию по налогу на имущество? У предыдущего бухгалтера сданы декларации за 2019 год. За 2020 год не сдавала (сказала, что не должны, но я не понимаю почему). Учета практически нет (посмотреть негде). ФНС требований тоже не присылала. Регион — Ярославль. ООО на УСН 6%, микропредприятие. Из недвижимости — здание, часть которого сдается в аренду.

Ответ эксперта: Налог на имущество при УСН платится только в случае, если ваша недвижимость включена в перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости. В этом же случае и сдается декларация. Перечень на 2021 год по вашей области... Читать далее >>>

Вопрос:

Может ли обособленное подразделение быть создано в другом регионе, отличном от головной организации, на одну дату (например, 9 марта), а сотрудник на это созданное рабочее место принят в другую дату? Т.е. заключение с ним Трудового договора (например, 10, 11 марта). Соответственно и подать СЗВ-ТД нужно не позже 1 дня со дня приема на работу. Или ТД должен быть заключен именно в дату создания обособленного подразделения?

Ответ эксперта: Нет требований в законах заключать трудовой договор в дату создания обособленного подразделения. И никто не будет проверять дату заключения договора и совпадение её с датой открытия ОП... Читать далее >>>

Вопрос:

Имеет ли право генеральный директор оплачивать налоги за организацию через кассу Сбербанка?

Ответ эксперта: По мнению ФНС, уплачивать налоги за организацию можно только безналичным путем. Нельзя платить через операциониста в Сбербанке или любом другом банке. Это называется перевод... Читать далее >>>

Вопрос:

В мае 2022 года планируются выплаты малоимущим. Как ИП на УСН доходы минус расходы посчитать, положена выплата или нет.

Ответ эксперта: Считать надо от доходов за минусом расходов. Однако на практике все не так просто. Отделы соцзащиты очень часто отказывают ИПшникам, беря в расчет только доходы и не учитывают... Читать далее >>>

Вопрос:

Стоит ли воспользоваться кредитными каникулами? Увеличивается ли общая сумма процентов по кредиту по сравнению с расчетными данными при заключении кредитного договора?

Ответ эксперта: Пока законопроект о кредитных каникулах еще рассматривается в парламенте, т. е. ещё нет закона. На время кредиты каникул, введенных законом в 2020 платежи по телу кредита и процентам приостанавливались, а начисления процентов... Читать далее >>>

Вопрос:

Прошу проинформировать, какие условия должны быть соблюдены при заключении договора между Директором и ООО, что бы ставка по займу была ниже ставки ЦБ. Средства предоставляет директор предприятию для пополнения оборотных средств. Директор и учредитель — близкие родственники. Сумма займа до 10 млн. руб.

Ответ эксперта: В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ мать и сын взаимозависимые лица. Следовательно, если в сделках между взаимозависимыми лицами (юрлицом и физлицом) создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели... Читать далее >>>

Вопрос:

В нашу организацию от бывшей жены одного нашего работника поступил судебный приказ на алименты. В тексте приказа допущена ошибка в названии места работы должника. Точнее даже сказать, что название фирмы вообще другое, а адрес фирмы верный. Взыскатель обращался к судебным приставам, чтоб те внесли изменение в название места работы должника, но они отказали ей, ссылаясь на то, что неважно какое название, адрес работы верный. Как в такой ситуации нам действовать?

Ответ эксперта: Поскольку ФИО есть и оно совпадает, можно уточнить у самого работника, заодно он воспользуется своими правами, если сможет. Но я бы, конечно, стал удерживать и перечислять, т. к. там ответственность серьезная... Читать далее >>>

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