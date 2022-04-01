Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: перевод сотрудника на 0,5 ставки, уплата НДФЛ сверх 5 млн и ошибка в «импортной» накладной

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Налоговики просят за недобросовестного контрагента оплатить НДС. Как вести себя в этой ситуации. Контрагент не сдал отчетность по НДС.

Ответ эксперта: Во-первых, не поддаваться на провокацию. Возможно вы та компания, с которой легче всего взять деньги. Во-вторых, просьба налогового органа оплатить как выглядит? Это... Читать далее >>>

Вопрос:

Ошибка в товарной накладной по импорту из Республики Беларусь. Ошибку изначально не нашли. Отправили в ФТС, в налоговую, в банк. Банк нашел ошибку. Ошибку исправили, выписав новую товарную накладную. В ФТС подано с номером товарной накладной с ошибкой. Надо подавать уточненные данные в ФТС? И в налоговую с заявлением о ввозе товара?

Ответ эксперта: Подавать уточненные данные с ФТС службу нужно однозначно. И заявление в налоговый орган о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Как указывают судебные акты... Читать далее >>>

Вопрос:

Нужно ли раскрывать про экономическую ситуацию, рост цен и неопределенность с поставками иностранного оборудования, ПО и т. п. в пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2021 (как события после отчетной даты)?

Ответ эксперта: Да, обязательно, это требование... Читать далее >>>

Вопрос:

Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, просит справку о заработной плате для молочной кухни за три месяца. Пособие по уходу за ребенком получает напрямую через ФСС. Что ей в справке написать? Что выплат не было, или суммы пособий, которые она получает?

Ответ эксперта: Вы не можете дать справку о том, что не выплачиваете. Поэтому даете справку, что... Читать далее >>>

Вопрос:

Если в компании есть сотрудник, который по основной работе и по совместительству устроен на вредных условиях, как законно уволить его с совместительства?

Ответ эксперта: Не допускается работа по совместительству на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если на основной работе такие же условия (ч. 5 ст. 282 ТК). При заключении трудового договора по совместительству на вредные условия запрашивается справка... Читать далее >>>

Вопрос:

Мы сняли офис в аренду. Нам дали акт приема-передачи помещения. Мы его добавляем в поступления — акт? Как его добавить в 1С, если в этом акте не указана сумма?

Ответ эксперта: Надо сначала определиться, нужно будет применять ФСБУ Аренда или нет. Тут, скорее всего, упрощенный бухучет и аренда без выкупа и субаренды, поэтому можно ФСБУ... Читать далее >>>

Вопрос:

Перечислили НДФЛ на один КБК, а должны были разбить на два: для доходов до 5 млн и для доходов свыше 5 млн. Возможно ли сделать уточнение?

Ответ эксперта: Частичное уточнение платежа законодательством не предусмотрено (письмо ФНС от 24.12.2019 № КЧ-4-8/26565). Надо делать зачет с КБК на КБК. Но сделать это можно только... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация осуществляет разработку ПО на заказ. Как учесть затраты на разработку (ЗП, СВ и т.д.) по тому ПО, по которому на данный момент не удалось заключить договор на передачу исключительных прав.

Ответ эксперта: Вы создаете нематериальный актив. Все расходы по его созданию включаются в... Читать далее >>>

Вопрос:

Подскажите проводку авансового отчета. ГД оплатил из личных средств аренду помещения. Нам выдали акт приемки передач на организацию. Чек оплаты есть.

Ответ эксперта: Договор аренды-то есть? Проводки обычные: Дт 71 — Кт 50 (51) — выдача подотчет наличными (безналичными) Дт 76 — Кт 71... Читать далее >>>

Вопрос:

Сотрудник хочет перевестись на 0,5 ставки по основной работе. Как правильно это прописать в приказе и доп. Соглашении? Правильно ли будет написать «перевести на 0,5 ставки оклада» или как-то иначе описать это в приказе? И обязательно ли в доп. соглашении прописывать точное время его работы, если это пока не определено (чередоваться 5 дней по пол дня, след неделя 2,5 рабочих дня)?

Ответ эксперта: Данная ситуация попадает под понятие «перевод». Это установление неполного рабочего времени (ст. 93 ТК). Допсоглашение и приказ делается об установлении неполного рабочего... Читать далее >>>

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