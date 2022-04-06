Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: учредительные документы, оплата за третье лицо и перечисление алиментов в меньшем размере

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Вот примеры консультаций.

Нумерация учредительных документов

Вопрос:

В феврале подавали в налоговую Решение № 3, нам пришел официальный отказ. Сейчас мы подаем новое Решение, какой у него будет номер? Также Решение № 3 или надо делать Решение № 4?

Ответ эксперта:

Не принципиально. Это документ общества. Просто отслеживайте нумерацию, чтобы не было… Читать далее >>>

Доплата после аванса: разные кассы

Вопрос:

У ИП две точки продаж. УСН доходы-расходы. На каждой из них установленной свой кассовый аппарат, на одной точке фискальный аппарат, подключенный к 1С. А у другой - просто переносной аппарат, к 1С не подключен. Покупатель приходит в торговую точку А и вносит аванс (20 тыс.). Ему выдают чек. Через несколько дней этот же покупатель приходит в торговую точку В, доплачивает сумму и забирает товар. В точке В ему выдают чек на сумму доплаты (10 тыс.), но уже с другого ККТ.

Вопрос: верно ли поступает ИП? Есть ли для него какие-то правила по учету аванса и доплаты? Нужно ли ИП выдавать чек на доплаченную сумму 10 тыс. только в точке А, где оплачен аванс?

Ответ эксперта: ИП может использовать любую ККТ, зарегистрированную на него. Важно: в чеке должна быть указана та система налогообложения (СНО), по которой продается товар, за который внесена предоплата. Т. е. при получении аванса нужно применять ККТ по месту его получения, чек формирует тот, кто… Читать далее >>>

Оплата работы при сменном графике в праздничные дни

Вопрос:

Работник работает по сменному графику 2/2. Рабочая смена выпадает на 8 марта. Как оплачивать работу в праздничный день при сменном графике работы.

Ответ эксперта:

В соответствии со ст. 153 ТК работа в праздничный день оплачивается в двойном размере или предоставляется другой день отдыха (отгул). Если работник выбрал отдых, то работа в праздник оплачивается… Читать далее >>>

Услуги доступа к ПО: какой договор?

Вопрос:

Заключаем договор с заказчиками на оказание услуг по предоставлению доступа к программно-аппаратному комплексу (ПАК), расположенному на сайте, посредством которого Заказчик будет оформлять свои заказы/продажи. Исключительное право на ПО, с помощью которого работает ПАК принадлежит нам. Вопрос: какой договор необходимо заключать? Оказание услуг? Передача неисключительной (простой) лицензии?

Ответ эксперта:

Скорей всего, вам понадобиться смешанной договор, который будет включать положения лицензионного договора и оказания услуг. Дело в том, что ПАК, по-видимому, будет нуждаться в… Читать далее >>>

Как заполнить декларацию по НДС

Вопрос:

Как правильно отразить операцию по начислению процентов по выданным займам, а также по полученным процентам по депозиту, чтобы они корректно отобразились в разделе 7 Декларации по НДС с присвоением кода 1010292?

Ответ эксперта:

Для автоматического заполнения Раздела 7 декларации НДС необходимо сформировать документ Формирование записей раздела 7 декларации НДС (меню Операции… Читать далее >>>

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Выход участника из ООО

Вопрос:

В августе 2016 года одним из участников ООО в ООО было подано нотариально заверенное заявление о выходе из участников общества. Это никак не оформили, решили в ЕГРЮЛ убрать его только сейчас. В законе об ООО теперь только про отправку нотариусом. Нотариус, который заверял это заявление, сейчас, конечно же ничего отправлять не станет.

Возможно ли отправить Р13014 по ЭЦП директора в таком случае? И распределение долей делать сразу же в том же заявлении?

Ответ эксперта:

Скорее всего, налоговая откажет в регистрации по формальным основаниям - т. к. по действующему законодательству форма заявления о переходе к ООО доли вышедшего участника должна быть подана нотариусом. Однако на момент… Читать далее >>>

Взыскание алиментов с работника в большем проценте

Вопрос:

Оклад работника 14 000. На него поступил исполнительный лист, по которому с него ежемесячно по суду должны взыскиваться алименты в сумме 16641 руб. (трое детей, по 5 547 руб. на каждого). Как в данном случае должен поступить бухгалтер? Сколько с него списывать и что грозит работнику и предприятию за неисполнение в полном объеме?

Ответ эксперта: Общий размер удержаний с учетом алиментов не может быть больше 70% дохода работника (статья 138 ТК). Больше удерживать вы не имеете права. Проценты считаются не от начисленного дохода, а от выплаты на руки. Т. е. если нет вычетов, то удержание рассчитывается так… Читать далее >>>

Работник в районе Крайнего Севера

Вопрос:

Если принимаем работника, который работал 6 месяцев в районе, который приравнивается к району Крайнего Севера. Какие от него нужны документы? И какие особенности в дальнейшем при начислении взносов с зарплаты и сдачи отчетов?

Ответ эксперта:

Если из трудовой книжки видно, что работа была в районе Крайнего Севера, то ничего больше не нужно. Если у вас работнику менее 30 лет, то он может быть должен получать надбавку в… Читать далее >>>

Оплата по долгам третьих лиц

Вопрос:

Сложилась такая ситуация, что нашей организации нужно погасить долг другой организации перед ее кредитором. Мы на ОСН, другая организация на УСН Доходы. Их кредитор на ОСН. Можем ли мы оформить и провести данную операцию, как отразить это в учете, и какие последствия могут возникнуть?

Ответ эксперта: Погашение долга за другую организацию, являющуюся вашим контрагентом, не запрещено ни гражданским, ни налоговым законодательством. Однако при этом следует иметь в виду, что это возможно только в том случае… Читать далее >>>

Работа по совместительству

Вопрос:

в ООО оформлен директор на полставки, т. к. имеет основное место работы. В свое же ООО сейчас хочет оформится как работник (организация - стоматология) на неполную рабочую неделю (один-два дня). Нужно мне подавать на него СЗВ-ТД с новой должностью? Какими документами это оформить внутри организации, будет ли это отражено как-то в отчетах?

Ответ эксперта:

Такие варианты на практике встречаются, но в этом случае, рекомендуем оформлять не поставки, а по каждому совместительству по 0,25 ставки. Да, если оформляем по новой должности, то нужно подавать отчет СЗВ-ТД. Сама по себе работа по двум договорам по совместительству не означает, что он будет… Читать далее >>>

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