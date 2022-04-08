Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: первичка по строительным работам, подотчет сотруднику-белорусу и вычет на обучение ребенка

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Вот примеры консультаций.

Оформление первичных документов по строительным работам

Вопрос:

Компанией по просьбе заказчика выписаны счет-фактура и акт выполненных работ. Заказчик не подписывает акт выполненных работ, ссылаясь на форму КС-2,КС-3 представленную как акт выполненных работ. Это правильно?

Ответ эксперта:

КС-2 и КС-3 с 2013 года не обязательные формы, по которым происходит передача и прием результата выполненных СМР, и их можно применять, как, допустим, и акт выполненных работ в произвольной форме. Но если заказчик требует только КС-2 и КС-3, да еще, вдобавок, это и в договоре указано, то,... Читать далее >>>

Бумажные трудовые книжки в 2022 году

Вопрос:

Можно ли сейчас вести бумажные трудовые книжки?

Ответ эксперта:

Людям, которые впервые поступили на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки не оформляются. Если работник не отказывался от бумажной книжки, то... Читать далее >>>

Подотчетные средства иностранному работнику

Вопрос:

Организация на ОСН, международные грузоперевозки.

В настоящих условиях возник такой вопрос: можно ли переводить в подотчет сотркднику, резидент Республики Беларусь, на личную карту, открытую в банке Беларуси, денежные средства в рублях или евро?

Ответ эксперта: Запрета выдавать подотчеты иностранным работникам в законе нет. Однако операции с нерезидентами признаются валютными (даже если они в рублях) и подлежат... Читать далее >>>

Вычет за обучение ребенка, если договор заключен на супругу

Вопрос:

В праве ли отец получить налоговый вычет на доп. образование ребенка, если договор оформлен на жену, оплачивал он Сбербанк онлайн, других чеков нет. Нужна ли справка из образовательного учреждения об оплате?

Ответ эксперта:

Неважно, кто из супругов оплатил обучение, ведь у них совместно нажитое имущество. Вот что... Читать далее >>>

Продажа недвижимости ИП

Вопрос:

ИП продаёт Недвижимость физ. лицу за наличный расчёт , деньги до момента перехода права собственности находятся в ячейке , в какой момент ИП должен выбить чек ? Право собственности перешло сегодня , но деньги ИП из ячейки ещё не забрал

Ответ эксперта:

По правильному: надо пробить два чека — один продажа в кредит (в день перехода права собственности), второй с признаком «Полный расчет». Но поскольку налоговая не знает, когда... Читать далее >>>

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Подтверждение ОКВЭД

Вопрос:

Наша организация выполняет электромонтажные работы и торгует товарами. Соотношение 55/45. Основной вид деятельности электромонтажные работы. Нужно ли в справке-подтверждение распределять доходы по ОКВЭД или можно показать 100% работы?

Ответ эксперта:

Нужно распределять. Справка для этого и существует, чтобы показать доходы и их... Читать далее >>>

Не указывали признак агента в чеке: штрафы

Вопрос:

ООО является агентом по продаже билетов авиа и РЖД. И агентом по продаже лотерейных билетов. Но при пробитии чека не выдается признак платежного агента. Знаю что это не правильно по законодательству. Какие штрафы за это предусмотрены?

Ответ эксперта:

За отсутствие в кассовом чеке обязательных реквизитов является нарушением порядка применения кассовой техники полагается штраф по статье 14.5 КоАП. Надо исправлять ситуацию. Если вы сделаете это до того, как налоговая обнаружит нарушение, то... Читать далее >>>

Приказ о невыплате дивидендов

Вопрос:

Руководство просит сделать приказ о невыплате дивидендов по причине отсутствия финансовых возможностей. Утверждают, что ранее это делалось (другими главбухами) и надо где- то это найти. Подскажите, действительно ли надо делать этот приказ?

Ответ эксперта: Решения о выплате или невыплате дивидендов принимают участники ООО, а не руководство организации. И оформляется это не приказами, а... Читать далее >>>

Работодатель — иностранная фирма без регистрации в РФ

Вопрос:

Физлицо заключило трудовой договор с Латвийской компанией. Работа осуществляется физически в России (IT-деятельность), по месту жительства. Необходимо ли в данном случае Латвийской компании регистрация на территории России для уплаты подоходного налога и страховых взносов по этому трудовому договору?

Ответ эксперта:

По мнению Роструда, иностранная компания не может заключать трудовой договор с россиянином, если она не зарегистрирована в России. Но вообще-то человек волен распоряжаться своим правом на свободный труд (право дано Конституцией) и заключать трудовые договоры с любой организацией в мире. Только в этом случае действовать будет трудовое право той страны, где... Читать далее >>>

Раздел 7 декларации по НДС

Вопрос:

Нужно ли отражать в разделе 7 декларации сумму возврата комиссии банка, ранее ошибочно удержанной? Если да, то какой код использовать?

Ответ эксперта:

Не нужно. Это не реализация вообще, поэтому к НДС... Читать далее >>>

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