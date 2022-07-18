Эксперты ответили на сложные вопросы клерков о моратории на проверки, резервах и аудите

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Вопрос. Читательница «Клерка» рассказала, что получила от ПФР требование предоставить документы за 2019-2021 годы в рамках плановой проверки обоснованности предоставления перечня профессий с правом на назначение досрочной пенсии. По подпункту 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ о страховых пенсиях. У нее возник вопрос, распространяется ли мораторий на проверки бизнеса в 2022 году на данную проверку?

Ответ «Клерка». Нет, мораторий на данные виды проверок не распространяется, т.е. вы обязаны предоставить запрашиваемые документы.

Действительно, до конца 2022 года действует мораторий на все виды контроля, установленный постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336. Контрольные мероприятия и проверки запретили включать в планы их проведения не только на 2022 год, но также на 2023 и 2024 годы. Такой вывод следует из постановления Правительства от 24.03.2022 № 448.

В этом постановлении речь идет о Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Подпунктом 8 пункта 3.1 статьи 1 данного закона установлено, что этот закон не распространяет свое действие на вид проверки, о которой вы спрашиваете.

В требовании ПФР, которое они вам прислали, есть ссылки на законы, которые позволяют проводить ПФР проверки.

Обращаю ваше внимание, что мораторий также не распространяется и налоговый, таможенный, валютный контроли. Есть несколько десятков других исключений.

Кроме того, мораторий не исключает проведение профилактических мероприятий:

для обобщения правоприменительной практики;

консультирования;

информирования;

самообследования;

стимулирования добросовестности;

предостережения.

Вопрос. Организация применяет ПБУ 18/02 (балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц). Начали создавать резерв на оплату отпусков в бухгалтерском учете с 2022 года. Хотя должны были делать это и в предыдущие годы. Возникла необходимость внести суммы резерва по остаткам неиспользованных отпусков на 01.01.2022. В налоговом учете резерв не создается. Ежемесячно при начислении резерва создаются проводки Дт 20 (26) — Кт 96. Подскажите, как правильно сформировать проводки по остаткам резерва отпусков за 2021 год на условную сумму 100 тыс. руб.? Дт 91.02 — Кт 96 100 000 руб., ВР 100 000 руб., Дт 09 — Кт 68.04 20 000 руб. или Дт 84 — Кт 96? Но как тогда отразить разницу по ПБУ 18/02?

Ответ «Клерка». Поскольку организация должна была создавать резерв по отпускам, но не создавала его, то при формировании остатка резерва за 2021 год организация исправляет выявленные в текущем году ошибки прошлых лет. Исправление ошибок в бухгалтерском учете осуществляется по правилам, установленным ...

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой крайний срок сдачи аудиторского заключения у акционерного общества по отчетности за 2021 год. Какой штраф грозит организации за отсутствие этого аудиторского заключения?

Ответ «Клерка». В общем случае аудиторское заключение должно быть предоставлено в налоговый орган вместе с годовой отчетностью. Если на момент представления годовой отчетности обязательный аудит еще не завершен, аудиторское заключение должно быть представлено не позже 10 рабочих дней с даты получения ...

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