Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ

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👩🎓Самые нужные онлайн-курсы
1. Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.
Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.
Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.
2. Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу.
После курса вы забудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
Научитесь работать со всеми семью ФСБУ без штрафов.
Переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.
Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
3. Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С.
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете:
Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.
Настраивать 1С на работу при УСН.
Правильно составлять отчетность.
Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.
Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
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1. Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей.
Узнаете, как поставить организацию на воинский учет, сделать весь пакет документов и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.
2. Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным.
Многие налогоплательщики столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС. Бухгалтеры и руководители компаний хвататются за голову. Что делать в этой ситуации, какие действия предпринять — разъясняют налоговые адвокаты.
3. Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С.
Работа с маркетплейсами — востребованный навык, особенно полезный для частных продавцов, руководителей небольших производств, предпринимателей и тех, кто хочет зарабатывать удаленно.
Разберитесь, как работать на маркетплейсе, и зарабатывайте больше.
4. Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета.
ИП чаще всего передают ведение учета бухгалтеру. При этом часто относятся к документам небрежно и передают все документы не в полном объеме или вообще забывают о каких то операциях. Разберетесь с основными аспектами работы бухгалтера ИП.
💡Важные разборы по банковским проверкам 115-ФЗ
1. Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить.
Узнаете, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
2. Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы.
Компании и ИП могут получить в любой момент запрос от банка о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Узнаете, что вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
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