Что нового в подписке Клерк.Премиум в сентябре: вебинар по воинскому учету, полный курс управленки, проверки по 115-ФЗ

Изменения НК, новые штрафы, новые правила работы с ЕНС -- всё, о чем нужно знать бухгалтеру в сентябре — уже в подписке Клерк.Премиум.

Смотрите, что добавили в вашу подписку в сентябре:

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1. Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.

2. Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу.

После курса вы забудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

Научитесь работать со всеми семью ФСБУ без штрафов.

Переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.

Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

3. Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С.

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете:

Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

Настраивать 1С на работу при УСН.

Правильно составлять отчетность.

Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

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1. Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей.

Узнаете, как поставить организацию на воинский учет, сделать весь пакет документов и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

2. Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным.

Многие налогоплательщики столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС. Бухгалтеры и руководители компаний хвататются за голову. Что делать в этой ситуации, какие действия предпринять — разъясняют налоговые адвокаты.

3. Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С.

Работа с маркетплейсами — востребованный навык, особенно полезный для частных продавцов, руководителей небольших производств, предпринимателей и тех, кто хочет зарабатывать удаленно.

Разберитесь, как работать на маркетплейсе, и зарабатывайте больше.

4. Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета.

ИП чаще всего передают ведение учета бухгалтеру. При этом часто относятся к документам небрежно и передают все документы не в полном объеме или вообще забывают о каких то операциях. Разберетесь с основными аспектами работы бухгалтера ИП.

💡Важные разборы по банковским проверкам 115-ФЗ

1. Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить.

Узнаете, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

2. Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы.

Компании и ИП могут получить в любой момент запрос от банка о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Узнаете, что вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

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