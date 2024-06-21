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Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум

Грядет налоговая реформа, и скоро нужно будет рассчитывать налоги по новым правилам. В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются инструкции по практическому применению изменений в виде статей, вебинаров и онлайн-курсов. Рассказываем, какой контент уже добавился и скоро добавится в подписке. А еще мы увеличили количество доступных подписчикам консультаций!
Больше консультаций с экспертами, помощь бухгалтеру с налоговыми изменениями-2025 и другие обновления Клерк.Премиум
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Законодательство постоянно меняется, и чтобы ничего не упустить, бухгалтеры вынуждены держать руку на пульсе. Но сейчас происходят радикальные изменения в Налоговом кодексе и уследить за всеми нововведениями очень сложно — всегда есть риск пропустить что-то важное.

Мы начинаем добавлять в контент подписки Клерк.Премиум материалы, которые помогут бухгалтерам быстро разобраться с новыми правилами. Вот что уже доступно подписчикам и будет доступно в ближайшее время.

Разборы

Это экспертные статьи с понятным разъяснением изменений, образцами документов, отчетов, наглядными примерами. НК и другое законодательство человеческим языком. Также разборы выходят и в видео-формате (мини-курсы на 2-3 минуты).

Читайте первые разборы по теме налоговой реформы:

Онлайн-курсы

Курсы по налогам, бухгалтерскому и управленческому учету, финансам, кадрам, проверкам и ведению бухгалтерского бизнеса. Доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Например, вы можете пройти онлайн-курс Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С, чтобы разобраться во всех действующих нюансах УСН, проверить и наладить учет. После вступления поправок в силу мы актуализируем курс.

Вебинары

Это видеолекции с разбором новых правил ведения бухучета или формирования отчетности. Эксперты отвечают на вопросы зрителей в прямом эфире. Позже подписчик может вернуться к записи вебинара, если захочет его пересмотреть.

Смотрите первые вебинары по налоговой реформе:

Тема вебинара

Дата

Время

1

Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН

в записи

2

Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению

28 июня

11:00

3

Как на УСН будут платить НДС в 2025 году. Под угрозой ли ваш бизнес

2 июля

11:00

4

Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество

9 июля

15:00

5

Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ

11 июля

13:00

6

Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль

25 июля

15:00

Консультации с экспертами

Это возможность задать вопрос по ситуации из собственной работы. Например, вы можете отправить эксперту декларацию, скрин из 1С или счет фактуру, чтобы он нашел ошибку или подтвердил правильность составления документа. Вопросы можно задавать анонимно, а можно разрешить добавить ответ в доступную для всех подписчиков базу. Перед тем, как задать вопрос эксперту, можно поискать решение среди 20 тысяч уже отвеченных вопросов — так вы сэкономите одну консультацию, которая впоследствии может пригодиться.

Скорость ответа в среднем — 3 часа, но часто эксперты отвечают быстрее.

Раньше в подписку входили только 2 консультации, но мы хотим поддержать бухгалтеров в период серьезных перемен, поэтому увеличили их количество:

  • при полугодовой подписке доступно 10 консультаций;

  • при годовой — 25.

Важно! До 26 июня полугодовую подписку можно купить за 9 990 руб. вместо 19 490 руб. Успевайте!

Тренинги

Это онлайн-практикумы, на которых эксперты разбирают, как заполнять отчетность, как работать в 1С, как оформлять документы. Например, вы можете посмотреть тренинг Как главбуху поставить управленческий учет в компании: 6 простых шагов. Тренинг.

Тренинги доступны только подписчикам Клерк.Премиум, вы не сможете приобрести их отдельно!

Отключение рекламы

Дополнительный бонус — подписчики Клерк.Премиум не будут видеть рекламу на сайте. Вы сможете читать и смотреть контент без навязчивых баннеров и внезапно выскакивающих окон.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и даем возможность получить ответы на ваши горячие вопросы. Присоединяйтесь к нам!

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