Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю

В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: онлайн-курсы, разборы законов. А решать практические вопросы бухгалтерам помогают наши эксперты. Рассказываем, какой контент добавился в подписке за последнюю неделю.

Мы так же как и вы постоянно отслеживаем изменения, поэтому пополнять подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Вот, что уже доступно подписчикам и будет доступно в ближайшее время.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:

Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите на следующей неделе:

9 июля в 11:00 Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков? Светлана Беляева — налоговый аудитор и аккредитованный преподаватель ИПБР расскажет про нюансы оформления списания дебиторской и кредиторской задолженности, а еще покажет самые распространенные ошибки списания задолженности.

12 июля в 15:00 Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты. Елена Пономарева —преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет о том, как оформлять отпускные: составлять графики, рассчитывать и выплачивать отпускные.

Разборы

За эту неделю мы разобрали самые важные изменения из налоговой реформы, рассказали про переходы по налоговым системам и оспаривание сделок:

Онлайн-курсы

Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Вот три новых онлайн-курса, которые вышли за последнюю неделю:

Консультации

Собрали топ-3 по мнению редакции:

Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.

Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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