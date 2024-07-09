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Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю

В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: онлайн-курсы, разборы законов. А решать практические вопросы бухгалтерам помогают наши эксперты. Рассказываем, какой контент добавился в подписке за последнюю неделю.
Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы так же как и вы постоянно отслеживаем изменения, поэтому пополнять подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Вот, что уже доступно подписчикам и будет доступно в ближайшее время.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:

  1. Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет.

  2. Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов.

  3. Работа с самозанятыми – 2024. Мониторинг Минтруда.

Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите на следующей неделе:

Разборы

За эту неделю мы разобрали самые важные изменения из налоговой реформы, рассказали про переходы по налоговым системам и оспаривание сделок:

  1. Как оспорить сделки банкрота.

  2. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года.

  3. ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать.

  4. Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов.

Онлайн-курсы

Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Вот три новых онлайн-курса, которые вышли за последнюю неделю:

  1. Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда. На этом онлайн-курсе рассказываем: какие бывают риски при работе с самозанятыми, как правильно оформить сотрудничество с исполнителями, чтобы избежать штрафов от ФНС.

  2. Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность. На этом онлайн-курсе рассказываем: как применять новые ФСБУ в работе, избегать штрафов и составлять учетную политику по актуальным правилам.

  3. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». На этом онлайн курсе рассказываем: как составлять отчетность по ФСБУ 4/2023 в соответствии с новыми правилами, минимизировать риски и штрафы по отчетности.

Консультации

Собрали топ-3 по мнению редакции:

  1. Как самозанятым оплатить командировочные расходы.

  2. Кто может применять ПСН.

  3. Нужно ли подавать уведомление по страховым взносам и 6-НДФЛ в июле.

Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.

Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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Клерк.Премиум
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Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю

В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: онлайн-курсы, разборы законов. А решать практические вопросы бухгалтерам помогают наши эксперты. Рассказываем, какой контент добавился в подписке за последнюю неделю.

Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю

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Е-Офис 24

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