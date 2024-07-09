Новые онлайн-курсы, разборы законов и вебинары: что нового в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы так же как и вы постоянно отслеживаем изменения, поэтому пополнять подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Вот, что уже доступно подписчикам и будет доступно в ближайшее время.
Вебинары
На этой неделе прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:
Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет.
Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов.
Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.
Не пропустите на следующей неделе:
9 июля в 11:00 Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков? Светлана Беляева —
налоговый аудитор и аккредитованный преподаватель ИПБР расскажет про нюансы оформления списания дебиторской и кредиторской задолженности, а еще покажет самые распространенные ошибки списания задолженности.
12 июля в 15:00 Отпускные – 2024: правила предоставления, порядок расчета и сложные моменты. Елена Пономарева —преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет о том, как оформлять отпускные: составлять графики, рассчитывать и выплачивать отпускные.
Разборы
За эту неделю мы разобрали самые важные изменения из налоговой реформы, рассказали про переходы по налоговым системам и оспаривание сделок:
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года.
ЕНС: налоговики списали старый долг со счета ИП, что делать.
Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов.
Онлайн-курсы
Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Вот три новых онлайн-курса, которые вышли за последнюю неделю:
Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда. На этом онлайн-курсе рассказываем: какие бывают риски при работе с самозанятыми, как правильно оформить сотрудничество с исполнителями, чтобы избежать штрафов от ФНС.
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность. На этом онлайн-курсе рассказываем: как применять новые ФСБУ в работе, избегать штрафов и составлять учетную политику по актуальным правилам.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». На этом онлайн курсе рассказываем: как составлять отчетность по ФСБУ 4/2023 в соответствии с новыми правилами, минимизировать риски и штрафы по отчетности.
Консультации
Собрали топ-3 по мнению редакции:
Нужно ли подавать уведомление по страховым взносам и 6-НДФЛ в июле.
Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.
Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!
Сейчас оформить полугодовую подписку можно со скидкой 49%, а годовую со скидкой 40%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!
Начать дискуссию