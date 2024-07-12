Конспекты к вебинарам, новые разборы законов и онлайн-курсы: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы так же как и вы постоянно отслеживаем изменения, поэтому пополняем подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Вот, что уже доступно подписчикам и будет доступно в ближайшее время.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:
Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество.
Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.
Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.
Не пропустите на следующей неделе:
16 июля в 11:00 Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку? Анастасия Куприева — р
уководитель налоговой практики Khalimon Legal и эксперт по налоговой безопасности расскажет про НДС на УСН, способы снижения налоговых рисков и про амнистию за дробление бизнеса.
17 июля в 11:00 Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года. Ольга Подрезова — эксперт по налогам и финансам, практикующий бухгалтер, расскажет про особенности совмещения патента с другими системами налогообложения, а также разберет нюансы применения ПСН на примере розничной торговли.
17 июля в 15:00 Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность. Марина Жирова — налоговый адвокат и кандидат юридических наук, расскажет про то, как отвечать на требования налоговой, в какие сроки предоставлять ответы и какие документы нужно предоставлять.
Разборы
За эту неделю мы разобрали самые важные изменения из налоговой реформы, рассказали про переходы по налоговым системам и оспаривание сделок:
Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
А еще теперь в разборах будут выходить конспекты вебинаров. Это формат, в котором мы рассказываем о том, как работать с изменениями. Открыли конспект по ЕФС-1 для вас, чтобы вы могли познакомиться с новым форматом.
В конце каждого блока конспекта есть мини-тест, который поможет закрепить знания. Вы можете смотреть вебинар или читать статью — информация в них одинаковая. Выбирайте формат, который подходит вам, и применяйте знания на практике.
Онлайн-курсы
Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Вот три самых популярных курса:
Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом. На онлайн-курсе разбираемся: как предотвратить выгорание, как научиться планировать и управлять своим временем.
Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда. На этом онлайн-курсе рассказываем: какие бывают риски при работе с самозанятыми, как правильно оформить сотрудничество с исполнителями, чтобы избежать штрафов от ФНС.
НДС: расчет, декларация, 1С. На онлайн-курсе разбираемся с новыми правилами работы с НДС, сроками подачи отчетности и способами снижения рисков.
Консультации
Вот топ-3 по мнению редакции:
Нужно ли удерживать НДФЛ из компенсаций дистанционным работникам.
Как отразить в бухучете оказание услуг на предоставление электронного ваучера.
Как уволить сотрудника за невыполнение обязанностей, если он не был ознакомлен с должностной инструкцией.
Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.
Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!
Сейчас оформить полугодовую подписку можно со скидкой 49%, а годовую со скидкой 40%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!
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