Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю

Законопроект по налоговой реформе был принят в третьем чтении, и поэтому мы стали готовить все больше материалов, чтобы вы были в курсе всех изменений. Рассказываем, какой актуальный контент появился в подписке Клерк.Премиум за эту неделю.

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы пополняем подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:

Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите на следующей неделе:

23 июля в 11:00 МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Денис Воробкало — эк сперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД», расскажет про тонкости создания машиночитаемой доверенности, ограничения и настройку работы с ЭДО.

25 июля в 15:00 Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль. Вера Сокуренко — кандидат экономических наук и аттестованный преподаватель ИПБР России, расскажет про введение НДС на УСН, а также подскажет, как подготовиться к новым ставкам по налогу на прибыль.

Разборы

За эту неделю мы разобрали новые налоговые ставки по НДФЛ, рассказали про переоценку основных средств и заполнение 6-НДФЛ в программе 1С:

Помимо классических разборов, теперь у нас выходят конспекты вебинаров. Это формат, в котором мы рассказываем о том, как работать с изменениями. Открыли конспект по ЕФС-1 для вас, чтобы вы могли познакомиться с новым форматом.

А еще совсем скоро подписчики смогут прочитать два новых конспекта:

Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность.

Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года.

Онлайн-курсы

Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Выбрали самые интересные курсы:

Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать. На онлайн-курсе разбираемся: как взаимодействовать с налоговой и отличать законные требования от незаконных. ВЭД: учет и налогообложение. На этом онлайн курсе рассказываем, как безопасно проводить импортные и экспортные операции, а также как рассчитываться с ФТС. Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С. На онлайн-курсе разбираемся: как вести бухучет магазина на маркетплейсе, работать с возвратами товаров и автоматизировать учет.

Консультации

Вот топ-3 по мнению редакции:

Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.

Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!

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