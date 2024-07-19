Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы пополняем подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.
Вебинары
На этой неделе прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:
Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку?
Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года.
Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.
Не пропустите на следующей неделе:
23 июля в 11:00 МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Денис Воробкало — эк
сперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД», расскажет про тонкости создания машиночитаемой доверенности, ограничения и настройку работы с ЭДО.
25 июля в 15:00 Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль. Вера Сокуренко — кандидат экономических наук и
аттестованный преподаватель ИПБР России, расскажет про введение НДС на УСН, а также подскажет, как подготовиться к новым ставкам по налогу на прибыль.
Разборы
За эту неделю мы разобрали новые налоговые ставки по НДФЛ, рассказали про переоценку основных средств и заполнение 6-НДФЛ в программе 1С:
Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: пошаговая инструкция.
Помимо классических разборов, теперь у нас выходят конспекты вебинаров. Это формат, в котором мы рассказываем о том, как работать с изменениями. Открыли конспект по ЕФС-1 для вас, чтобы вы могли познакомиться с новым форматом.
А еще совсем скоро подписчики смогут прочитать два новых конспекта:
Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность.
Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года.
Онлайн-курсы
Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Выбрали самые интересные курсы:
Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать. На онлайн-курсе разбираемся: как взаимодействовать с налоговой и отличать законные требования от незаконных.
ВЭД: учет и налогообложение. На этом онлайн курсе рассказываем, как безопасно проводить импортные и экспортные операции, а также как рассчитываться с ФТС.
Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С. На онлайн-курсе разбираемся: как вести бухучет магазина на маркетплейсе, работать с возвратами товаров и автоматизировать учет.
Консультации
Вот топ-3 по мнению редакции:
Как учесть в трудовом договоре скользящий график и неполную ставку.
Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.
Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!
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