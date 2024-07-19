₽ Заказать рекламу
Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю

Законопроект по налоговой реформе был принят в третьем чтении, и поэтому мы стали готовить все больше материалов, чтобы вы были в курсе всех изменений. Рассказываем, какой актуальный контент появился в подписке Клерк.Премиум за эту неделю.
Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы пополняем подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора и провели больше 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:

  1. Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку?

  2. Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года.

  3. Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность.

Записи можно смотреть в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите на следующей неделе:

Разборы

За эту неделю мы разобрали новые налоговые ставки по НДФЛ, рассказали про переоценку основных средств и заполнение 6-НДФЛ в программе 1С:

  1. Налоговые последствия переоценки основных средств.

  2. Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года: таблица.

  3. Аренда: что нужно раскрыть в учетной политике.

  4. Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: пошаговая инструкция.

Помимо классических разборов, теперь у нас выходят конспекты вебинаров. Это формат, в котором мы рассказываем о том, как работать с изменениями. Открыли конспект по ЕФС-1 для вас, чтобы вы могли познакомиться с новым форматом.

А еще совсем скоро подписчики смогут прочитать два новых конспекта:

  • Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность.

  • Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года.

Онлайн-курсы

Абсолютно все онлайн-курсы теперь доступны подписчикам Клерк.Премиум. Выбрали самые интересные курсы:

  1. Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать. На онлайн-курсе разбираемся: как взаимодействовать с налоговой и отличать законные требования от незаконных.

  2. ВЭД: учет и налогообложение. На этом онлайн курсе рассказываем, как безопасно проводить импортные и экспортные операции, а также как рассчитываться с ФТС.

  3. Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С. На онлайн-курсе разбираемся: как вести бухучет магазина на маркетплейсе, работать с возвратами товаров и автоматизировать учет.

Консультации

Вот топ-3 по мнению редакции:

  1. Можно ли уменьшить налог на УСН на сумму торгового сбора.

  2. Как учесть в трудовом договоре скользящий график и неполную ставку.

  3. Как округлять дни отпуска сотрудника при увольнении.

Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.

Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!

Подписаться

Сейчас оформить полугодовую подписку можно со скидкой 49%, а годовую со скидкой 40%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!

Начать дискуссию

Малый и средний бизнес

На 9,5% увеличилось за год число переходов МСП Кавказа в более высокие категории бизнеса

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в 2024 году улучшилась динамика переходов малого и среднего бизнеса (МСП) в более высокие категории.

Ипотека

Ставку по Арктической ипотеке поднимут до 8%

В Минфине считают, что низкая льготная ставка приведет к ценовому пузырю на рынке недвижимости. Власти будут постепенно менять условия льготных программ.

Трудовое право

Если сотрудник работал в выходной 4 часа, оплату он получит только за это время, а не полный день: пример

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Но значение имеет фактически отработанное время, а не только сам факт выхода на работу.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Распоряжение «инспектора трудовой комиссии» о проведении проверки — это фейк мошенников

Роструд обратил внимание на случаи направления «инспекторами трудовой комиссии» в июне-июле 2024 года в адрес контролируемых лиц нелегитимных распоряжений о проведении проверки с целью выявления нарушений ТК и правил охраны труда в связи с якобы поступлением в Роструд заявления о нарушении ст. 5.27.1 КоАП.

Обучение для бухгалтеров

🥳 Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей в честь Дня рождения школы «Клерка»! Сегодня последний день акции

22 июля нашей школе пять лет! Мы хотим разделить этот праздник с вами, поэтому устраиваем суперакцию на онлайн-курсы. Сегодня, 19 июля, последний день, когда вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

Информационные технологии

За применение искусственного интеллекта мошенников будут наказывать жестче

Если группа мошенников применяет возможности искусственного интеллекта для обмана населения, наказание за преступление должно быть серьезнее.

Онлайн-курсы

61
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю

Законопроект по налоговой реформе был принят в третьем чтении, и поэтому мы стали готовить все больше материалов, чтобы вы были в курсе всех изменений. Рассказываем, какой актуальный контент появился в подписке Клерк.Премиум за эту неделю.

Готовимся к изменениям с умом: новые разборы законов и онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум за неделю
Банки

Суд арестовал часть акций UniCredit

Юникредит Банк должен Уральскому заводу больше 3 млн евро. Суд принял решение арестовать 23 тыс. акций UniCredit в качестве обеспечительной меры.

НДФЛ

Путевка в санаторий, оплаченная работодателем, не облагается НДФЛ. Но только один раз в год

Сотрудник и члены его семьи могут отдохнуть в санатории за чет работодателя и не платить за это НДФЛ. Но есть ряд условий, одно из которых – не будет компенсации за многократный отдых в течение года.

2
KorolN
Автоматизация учета

Как нейронный машинный перевод помогает банкам улучшать обслуживание клиентов

В статье рассмотрим как, а главное зачем внедрять ПО для перевода в банковский сектор.

Как нейронный машинный перевод помогает банкам улучшать обслуживание клиентов
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Могут ли привлечь к субсидиарной ответственности участника ООО, акционера АО за не подачу заявления о банкротстве

В каком случае участники ООО, акционеры АО могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве, разбираем в статье.

Зарплата

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку

Запрета на эту операцию нет: на чужую карту можно платить как всю зарплату, так и часть (например, в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению). Причем не имеет значения, на какого человека оформлена карта. Необходимо лишь получить заявление от сотрудника и оформить допсоглашение к трудовому договору.

Как оформить перечисление зарплаты другому человеку
ФСБУ Основные средства

Если недвижимость несет риски рынка недвижимости — она инвестиционная

Электростанции, которые сдают в аренду – это не инвестиционная недвижимость.

1
Отчетность

Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах

Когда поставщик и покупатель находятся в разных регионах, приемка товара может происходить через несколько недель после отгрузки. Какой датой поставщику проводить документы у себя в налоговом учете: датой составления или датой подписания электронного документа?

Какой датой проводить электронные документы, если отгрузка и приемка товара в разных налоговых периодах
Налоговый агент по НДС

У МСП есть налоговая льгота при выкупе арендуемой недвижимости

В торгах по приватизации государственного и муниципального имущества могут участвовать как юрлица, так и физлица. Причем это физлицо может быть ИП.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей

Какой же праздник без подарков? 22 июля мы празднуем наш первый юбилей — 5 лет школе «Клерка»! Сегодня, 19 июля, последний день, когда вы можете купить курсы по учету на маркетплейсах, финансовому анализу, ВЭД, работе на УСН и зарплате всего за 3 290 рублей.

🎂 Сегодня последний день суперакции в честь Дня рождения школы «Клерка»! Успейте купить онлайн-курсы по 3 290 рублей
Клерк Бизнес
Маркетинг

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге. 

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу
Интеллектуальные права

Роспатент объявил повышение пошлин

Поправки предусматривают и отмену скидки за электронную подачу заявки на регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними.

1
igotosochi
Инвестиции

Чеклист: 7 правил F.I.R.E., которые я не соблюдаю

О движении F.I.R.E. я услышал когда-то не помню когда, но помню, что сразу испытал противоречивые чувства. С одной стороны, ребята огонечек, но если копнуть поглубже, то можно докопаться до кромешного адочка.

Чеклист: 7 правил F.I.R.E., которые я не соблюдаю

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5683. Упрощенцы с НДС 5% и 7% смогут брать к вычету НДС с авансов

В нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок власти не вносили.