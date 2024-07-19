Знакомство с экспертами Клерк.Консультаций: Надежда Камышева

Мы начинаем вести серию заметок о наших экспертах. Сегодня рассказываем о самом опытном эксперте — Надежде Камышевой, которая уже более 20 лет помогает бухгалтерам решать их рабочие вопросы.

Надежда Камышева — самый опытный бухгалтерский эксперт. Она руководит Клерк.Консультациями и ежедневно отвечает на 50+ вопросов от подписчиков. Специализируется Надежда на отчетности, учете, системах налогообложения и индивидуальных предпринимателях.

За 20 лет работы с «Клерком» Надежда ответила на десятки тысяч вопросов пользователей. Вот несколько примеров, с какими вопросами приходили ней пользователи на текущей неделе:

Также Надежда нередко выступает спикером на наших вебинарах и является автором курсов о ФСБУ, ПСН, ОСНО, УСН и по годовой бухгалтерской отчетности. Начиналась ее дружба с «Клерком» почти с основания сайта (Клерк.ру был основан 25 октября 2001 года).

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Сейчас «Клерк» — бухгалтерский сайт № 1 в Рунете. Ежемесячно наш его посещают более 7 млн пользователей. Эксперты «Клерка» ежедневно консультируют пользователей по рабочим вопросам.

Пул экспертов Клерк.Консультаций — наша гордость. Отбираем только тех, кто имеет большой практический опыт и успешно консультирует бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков.

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