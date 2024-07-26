🔥Новые онлайн-курсы, разборы законов и консультации: что еще мы добавили в подписку Клерк.Премиум на этой неделе

Законопроект по налоговой реформе был принят в третьем чтении, и поэтому мы стали готовить все больше материалов, чтобы вы были в курсе всех изменений. Рассказываем, какой актуальный контент появился в подписке Клерк.Премиум за эту неделю.

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу применить их на практике. На этой неделе добавили 2 записи вебинара, 4 разбора, 3 новых онлайн-курса, а еще провели более 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара, если не успели их посетить, то посмотрите в записи:

Посмотреть записи можно в любой момент и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите наши новые вебинары, которые пройдут на следующей неделе:

29 июля 11:00 Налоговая реформа — 2025 и амнистия по дроблению. Екатерина Болдинова , налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет про новые ставки НДФЛ, изменения по налогу на прибыль и про новые НДПИ, акцизы.

2 августа 11:00 Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций. Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», расскажет про нюансы амнистии, признаки дробления бизнеса и добровольный отказ от дробления.

Разборы

За эту неделю мы разобрали нюансы оплаты работы в праздники и выходные, рассказали про нюансы увольнения из-за прекращения договора с контрагентом и рассказали про работу с ФСБУ 27/2021:

Помимо классических разборов, теперь у нас выходят конспекты вебинаров. Это формат, в котором мы рассказываем о том, как работать с изменениями. Совсем недавно мы выпустили:

А еще скоро выйдет конспект по патентной системе налогообложения.

Онлайн-курсы

На этой недели вышло три новых онлайн-курса:

Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете. На онлайн-курсе разбираемся: как выявлять самые частые ошибки и грамотно их исправлять, а также на какие места следует обратить особое внимание. Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать. На этом онлайн-курсе рассказываем о том, как отвечать на требования налоговой, отличать законные и незаконные требования друг от друга, а также как отстаивать свои права. Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты. На онлайн-курсе разбираемся: какую стратегию поведения выбрать при налоговой или трудовой проверке, а также как предотвращать налоговые риски и оптимизировать налоговые издержки бизнеса.

Консультации

Вот топ-3 по мнению редакции:

Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.

Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.

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