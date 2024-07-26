🔥Новые онлайн-курсы, разборы законов и консультации: что еще мы добавили в подписку Клерк.Премиум на этой неделе

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу применить их на практике. На этой неделе добавили 2 записи вебинара, 4 разбора, 3 новых онлайн-курса, а еще провели более 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара, если не успели их посетить, то посмотрите в записи:
МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО.
Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль.
Посмотреть записи можно в любой момент и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.
Не пропустите наши новые вебинары, которые пройдут на следующей неделе:
29 июля 11:00 Налоговая реформа — 2025 и амнистия по дроблению. Екатерина Болдинова,
налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет про новые ставки НДФЛ, изменения по налогу на прибыль и про новые НДПИ, акцизы.
2 августа 11:00 Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций. Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», расскажет про нюансы амнистии, признаки дробления бизнеса и добровольный отказ от дробления.
Разборы
За эту неделю мы разобрали нюансы оплаты работы в праздники и выходные, рассказали про нюансы увольнения из-за прекращения договора с контрагентом и рассказали про работу с ФСБУ 27/2021:
Почему нельзя уволить сотрудника из-за прекращения договора с контрагентом: последствия.
Может ли запрашивать документы инспекция из другого региона.
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Помимо классических разборов, теперь у нас выходят конспекты вебинаров. Это формат, в котором мы рассказываем о том, как работать с изменениями. Совсем недавно мы выпустили:
Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность.
А еще скоро выйдет конспект по патентной системе налогообложения.
Онлайн-курсы
На этой недели вышло три новых онлайн-курса:
Типичные ошибки бухгалтера в бухгалтерском и налоговом учете. На онлайн-курсе разбираемся: как выявлять самые частые ошибки и грамотно их исправлять, а также на какие места следует обратить особое внимание.
Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать. На этом онлайн-курсе рассказываем о том, как отвечать на требования налоговой, отличать законные и незаконные требования друг от друга, а также как отстаивать свои права.
Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты. На онлайн-курсе разбираемся: какую стратегию поведения выбрать при налоговой или трудовой проверке, а также как предотвращать налоговые риски и оптимизировать налоговые издержки бизнеса.
Консультации
Вот топ-3 по мнению редакции:
Как продавцу на маркетплейсе отчитаться о внешнеэкономической деятельности?
Напоминаем, что мы увеличили количество консультаций — теперь на полугодовой подписке их 10, а на годовой — 25.
Теперь вы точно сможете получить ответы на сложные практические вопросы.
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!
Сейчас оформить полугодовую подписку можно со скидкой 49%, а годовую со скидкой 40%. Успейте приобрести Клерк.Премиум по сниженной цене!
Начать дискуссию