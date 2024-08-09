Раскладываем все изменения в реформе по полочкам: новый онлайн-курс, разборы законов в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы постоянно готовимся к изменениям: выпускаем новые онлайн-курсы, актуализируем старые, готовим новые разборы законов и обновляем подписку Клерк.Премиум. Сделали обзор изменений в подписке на этой неделе.

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу применить их на практике. На прошлой неделе добавили 2 записи вебинара, 4 разбора, а еще провели более 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.

Вебинары

На этой неделе у нас прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:

Посмотреть записи можно в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите наши новые вебинары:

12 августа 11:00 Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году. Татьяна Богданова, р уководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда», расскажет про то, как бизнесу организовать охрану труда, какие нюансы учесть и как не попасть на штрафы.

19 августа 15:00 ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты. Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», и Владислав Донченко, партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс», расскажут про способы оплаты счетов иностранных компаний, а также поделятся новыми инструментами для работы с контрагентами.

Разборы

Разобрали два ФСБУ, нюансы расчета пенсионных накоплений и рассказали про самые частые жалобы на налоговиков:

Онлайн-курсы

Мы регулярно отслеживаем изменения в законодательстве, поэтому мы обновили наш курс Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ и добавили туда блок с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». На курсе разбираем все стандарты бухучета и рассказываем как научиться применять новый ФСБУ до того, как он вступит в силу.

Помимо этого мы подготовили абсолютно новый онлайн-курс Налоговая реформа - 2025. Разобрали все изменения в налогообложении: новые ставки НДФЛ, НДС на УСН, изменения по налогу на прибыль и страховым взносам. Подготовьтесь к реформе заранее, чтобы не растеряться при работе с новыми правилами.

Консультации

Сделали мини-подборку из самых интересных вопросов на прошлой неделе:

Теперь вы сможете получить ответы на практические вопросы от наших экспертов: юристов, бухгалтеров и кадровиков с многолетним опытом.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!

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