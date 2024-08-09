Раскладываем все изменения в реформе по полочкам: новый онлайн-курс, разборы законов в подписке Клерк.Премиум за неделю

Сейчас самое время подготовиться к изменениям и новым правилам. Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу применить их на практике. На прошлой неделе добавили 2 записи вебинара, 4 разбора, а еще провели более 200 экспертных консультаций. Рассказываем об обновлениях в новом материале.
Вебинары
На этой неделе у нас прошло 3 вебинара, если не успели на них, то посмотрите в записи:
Налоговая реформа - 2025: переходить на ОСНО или оставаться на упрощенке.
Как законно снизить налоги и взносы: способы оптимизации, налоговые риски, судебная практика.
Посмотреть записи можно в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.
Не пропустите наши новые вебинары:
12 августа 11:00 Охрана труда для организаций и ИП в 2024 году. Татьяна Богданова, р
уководитель службы охраны труда ООО «Глобал-Сервис», член Совета Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда», расскажет про то, как бизнесу организовать охрану труда, какие нюансы учесть и как не попасть на штрафы.
19 августа 15:00 ВЭД: оплата импортных операций, новые инструменты. Артур Леер,
управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс», и Владислав Донченко,
партнер налоговой практики в юридической компании «Лекс Альянс», расскажут про способы оплаты счетов иностранных компаний, а также поделятся новыми инструментами для работы с контрагентами.
Разборы
Разобрали два ФСБУ, нюансы расчета пенсионных накоплений и рассказали про самые частые жалобы на налоговиков:
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: кто применяет, как учитывать и оценивать ОС, амортизация.
Что работодателю надо разъяснить сотрудникам про пенсионные накопления.
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: инструкция по применению.
Жалобы на налоговиков в 2024 году: кому удалось отстоять свои права. Обзор от ФНС.
Онлайн-курсы
Мы регулярно отслеживаем изменения в законодательстве, поэтому мы обновили наш курс Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ и добавили туда блок с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». На курсе разбираем все стандарты бухучета и рассказываем как научиться применять новый ФСБУ до того, как он вступит в силу.
Помимо этого мы подготовили абсолютно новый онлайн-курс Налоговая реформа - 2025. Разобрали все изменения в налогообложении: новые ставки НДФЛ, НДС на УСН, изменения по налогу на прибыль и страховым взносам. Подготовьтесь к реформе заранее, чтобы не растеряться при работе с новыми правилами.
Консультации
Сделали мини-подборку из самых интересных вопросов на прошлой неделе:
Как подать уведомление при выборе ИФНС для уплаты налога на прибыль при создании обособленного подразделения?
Как снизить риски появления кредиторской задолженности при изменении собственников ООО?
Теперь вы сможете получить ответы на практические вопросы от наших экспертов: юристов, бухгалтеров и кадровиков с многолетним опытом.
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!
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