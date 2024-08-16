🔥Новые вебинары, разборы законов и ответы от экспертов: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу же начать с ними работать. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора, а еще провели более 200 экспертных консультаций.
Вебинары
Посмотрите свежие записи вебинаров по самым актуальным темам:
Посмотреть записи можно в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.
Не пропустите наши новые вебинары:
21 августа 11:00 Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг. Екатерина Болдинова,
налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет про то, как новые госпошлины и другие изменения из налоговой реформы повлияют на работу с маркетплейсом.
22 августа 15:00 ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров. Анна Фомичева, с
ооснователь платформы — DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, разберет основы сотрудничества с китайскими контрагентами.
23 августа 11:00 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации. Анна Тетерлева,
к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), эксперт по аудиту, расскажет про то, как бухгалтеру применять ФСБУ 28/2023 в своей работе.
Разборы
Разобрали нюансы трудового договора со стажером, сделали полный обзор изменений по налоговой реформе, а также рассказали про работу с налоговыми штрафами и применение ФСБУ 5/2019.
Трудовой договор со стажером: нужно ли заключать, как правильно оформить отношения, судебная практика.
Как уменьшить налоговый штраф: аргументы для суда и налоговиков, которые работают.
ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощенный порядок учета для малого бизнеса.
Онлайн-курсы
Подготовили для вас топ-3 самых популярных онлайн-курсов:
Консультации
Сделали мини-подборку из самых интересных вопросов на прошлой неделе:
Как правильно учесть разъездной характер работы в трудовом договоре?
В какой срок можно обжаловать решение по итогам камеральной налоговой проверки?
Задавайте вопросы и получайте ответы от экспертов с многолетним опытом работы! Наши эксперты могут решить не только бухгалтерские и кадровые вопросы, но еще и юридические сложности.
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