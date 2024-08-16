🔥Новые вебинары, разборы законов и ответы от экспертов: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Прошла неделя и мы снова вернулись к вам с новостями! В подписке Клерк.Премиум появилось много нового: записи вебинаров, разборы законов и конечно ответы экспертов Клерк.Консультаций на вопросы пользователей. Рассказываем обо всех изменениях по порядку.

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу же начать с ними работать. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора, а еще провели более 200 экспертных консультаций.

Вебинары

Посмотрите свежие записи вебинаров по самым актуальным темам:

Посмотреть записи можно в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите наши новые вебинары:

21 августа 11:00 Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг. Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет про то, как новые госпошлины и другие изменения из налоговой реформы повлияют на работу с маркетплейсом.

22 августа 15:00 ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров. Анна Фомичева, с ооснователь платформы — DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, разберет основы сотрудничества с китайскими контрагентами.

23 августа 11:00 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: новые аспекты проведения инвентаризации. Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), эксперт по аудиту, расскажет про то, как бухгалтеру применять ФСБУ 28/2023 в своей работе.

Разборы

Разобрали нюансы трудового договора со стажером, сделали полный обзор изменений по налоговой реформе, а также рассказали про работу с налоговыми штрафами и применение ФСБУ 5/2019.

Онлайн-курсы

Подготовили для вас топ-3 самых популярных онлайн-курсов:

Консультации

Сделали мини-подборку из самых интересных вопросов на прошлой неделе:

Задавайте вопросы и получайте ответы от экспертов с многолетним опытом работы! Наши эксперты могут решить не только бухгалтерские и кадровые вопросы, но еще и юридические сложности.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!

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