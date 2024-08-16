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Клерк.Премиум
Бухгалтеры

🔥Новые вебинары, разборы законов и ответы от экспертов: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Прошла неделя и мы снова вернулись к вам с новостями! В подписке Клерк.Премиум появилось много нового: записи вебинаров, разборы законов и конечно ответы экспертов Клерк.Консультаций на вопросы пользователей. Рассказываем обо всех изменениях по порядку.
🔥Новые вебинары, разборы законов и ответы от экспертов: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум: добавляем материалы, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и сразу же начать с ними работать. На этой неделе добавили 3 записи вебинара, 4 разбора, а еще провели более 200 экспертных консультаций.

Вебинары

Посмотрите свежие записи вебинаров по самым актуальным темам:

Посмотреть записи можно в любое время и в любом месте. К вебинарам прилагаются конспекты и другие полезные материалы.

Не пропустите наши новые вебинары:

Разборы

Разобрали нюансы трудового договора со стажером, сделали полный обзор изменений по налоговой реформе, а также рассказали про работу с налоговыми штрафами и применение ФСБУ 5/2019.

  1. Трудовой договор со стажером: нужно ли заключать, как правильно оформить отношения, судебная практика.

  2. Как уменьшить налоговый штраф: аргументы для суда и налоговиков, которые работают.

  3. Поправки в НК в рамках налоговой реформы-2025: обзор.

  4. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: упрощенный порядок учета для малого бизнеса.

Онлайн-курсы

Подготовили для вас топ-3 самых популярных онлайн-курсов:

  1. Налоговая реформа - 2025.

  2. Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С.

  3. Стандарты бухгалтерского учета-2025: восемь ФСБУ.

Консультации

Сделали мини-подборку из самых интересных вопросов на прошлой неделе:

  1. Как правильно учесть разъездной характер работы в трудовом договоре?

  2. Как оформить материальную помощь сотруднику?

  3. В какой срок можно обжаловать решение по итогам камеральной налоговой проверки?

Задавайте вопросы и получайте ответы от экспертов с многолетним опытом работы! Наши эксперты могут решить не только бухгалтерские и кадровые вопросы, но еще и юридические сложности.

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера: мы собираем для вас всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем по волнующим вопросам. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас!

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