Последний день акции на безлимитные консультации, новые разборы законов и записи вебинаров: что нового в Клерк.Премиум

В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются новые материалы: разборы законов, записи вебинаров, а еще ежедневно набирает новая порция консультаций от экспертов. Рассказываем, какие обновления произошли в Клерк.Премиум на этой неделе.

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам и облегчать рутинные задачи: разбираемся с законами, обсуждаем изменения и то, как их можно применять на практике, даем подсказки по учету, документам и отчетности. Сделали дайджест изменений за неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если вы не успели их посетить, посмотрите записи:

Не пропустите на следующей неделе два новых вебинара:

3 сентября в 11:00 ПСН: особенности и рекомендации для ИП в 2024-2025 году. Анастасия Опарина, с тарший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры, расскажет про особенности применения патента и возможности совмещения ПСН с другими спецрежимами в 2024-2025.

6 сентября в 11:00 Налоговая амнистия при дроблении бизнеса. Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», юрист по налогам с 20-летним стажем расскажет про признаки дробления бизнеса, которые отслеживает ФНС, а также рассмотрит разные сценарии — добровольный отказ от дробления, налоговую реконструкцию и условия получения амнистии.

Разборы

За эту неделю мы разобрали последствия переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые, изменения по НДФЛ, туристический налог и увольнение за профнепригодность:

Онлайн-курсы

Совсем недавно в подписке Клерк.Премиум вышло 2 новых онлайн-курса:

Учет денежных средств и расчетных операций. На этом онлайн-курсе рассказываем: как вести кассовые и расчетные операции без ошибок и штрафов и избегать блокировки счетов по 115-ФЗ. Менеджер маркетплейса: от учета до ведения бизнеса. Этот курс поможет бухгалтеру с нуля начать работать на маркетплейсе. Разбираем все этапы: от выбора ниши до особенностей учета и налогообложения на маркетплейсе. На курсе покажем реальные кейсы от опытных продавцов.

Консультации

Сделали топ-3 самых интересных вопросов недели:

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