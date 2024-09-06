Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Новый интерфейс, мини-курсы, разборы и конспект вебинара: что мы добавили в Клерк.Премиум за неделю

Мы постоянно пополняем подписку Клерк.Премиум новыми материалами: разборами законов, вебинарами, мини-курсами. А еще мы ежедневно проводим экспертные консультации и отвечаем на насущные вопросы пользователей. Рассказываем, что появилось в подписке за эту неделю.
Новый интерфейс, мини-курсы, разборы и конспект вебинара: что мы добавили в Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум, чтобы облегчать рутину бухгалтеров: разбираемся с новыми законами, обучаем бухгалтеров на вебинарах и рассказываем, как применять изменения в работе. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Новый интерфейс

Мы обновили интерфейс личного кабинета. Теперь там ежедневно появляются обновления в подписке: мини-курсы, вебинары, разборы законов и онлайн-курсы. Так мы помогаем вам оставаться в курсе изменений и всегда быть готовым к ним.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, посмотрите в записи:

Разборы

Разобрались в изменениях по страховым взносам, нюансах заключения срочного трудового договора, рассказали про самые важные письма Минфина и ФНС, подсветили изменения в блокировке счетов ФНС и выделили особенности проведения встречной налоговой проверки.

  1. Что изменилось по страховым взносам: обзор поправок в НК.

  2. Как составить срочный трудовой договор на сезонные работы.

  3. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2024 года.

  4. Блокировка счетов ФНС: что изменится в 2025 году.

  5. Особенности проведения встречной налоговой проверки.

А еще вчера вышел новый конспект по УСН и НДС. Рассказали как работать на упрощенке и платить НДС в 2025 году. В конспекте также размещено видео вебинара — вы можете посмотреть его или прочитать текст. А для самопроверки можно решить мини-тесты.

Мини-курсы

Недавно вышло 5 мини-курсов:

  1. Как заполнять ЕФС‑1 по работникам на удаленке. Рассказали про топ-ошибок, которые возникают при заполнении ЕФС-1 на удаленщиков и про то, как их не допускать.

  2. Когда малый бизнес должен отчитывается в Росстат. Рассказали в мини-курсе о том, кому нужно отчитываться в Росстат и как это правильно сделать.

  3. Какая форма бизнеса и система налогообложения подойдет для ПВЗ. Разобрались с тем, какую организационно-правовую форму выбрать для ПВЗ, какая система налогообложения подойдет для такого бизнеса.

  4. Куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП. Рассказали самое важное о ПСН: от чего зависит размер налога по патенту, когда его платить и куда это сделать.

  5. Наценка за оплату картой или QR‑кодом: можно или нет. Рассказали как влияет способ оплаты на наценку товара, и можно ли изменить цену при оплате QR-кодом.

Консультации

Сделали топ-3 самых интересных вопросов недели:

  1. Нужно ли оповещать СФР о рождении ребенка у сотрудника для получения пособия?

  2. Как компании вернуть беспроцентный заем учредителю?

  3. Как работает субсидиарная ответственность учредителей при банкротстве компании?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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