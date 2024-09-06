Новый интерфейс, мини-курсы, разборы и конспект вебинара: что мы добавили в Клерк.Премиум за неделю

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум, чтобы облегчать рутину бухгалтеров: разбираемся с новыми законами, обучаем бухгалтеров на вебинарах и рассказываем, как применять изменения в работе. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Новый интерфейс
Мы обновили интерфейс личного кабинета. Теперь там ежедневно появляются обновления в подписке: мини-курсы, вебинары, разборы законов и онлайн-курсы. Так мы помогаем вам оставаться в курсе изменений и всегда быть готовым к ним.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, посмотрите в записи:
Разборы
Разобрались в изменениях по страховым взносам, нюансах заключения срочного трудового договора, рассказали про самые важные письма Минфина и ФНС, подсветили изменения в блокировке счетов ФНС и выделили особенности проведения встречной налоговой проверки.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в августе 2024 года.
А еще вчера вышел новый конспект по УСН и НДС. Рассказали как работать на упрощенке и платить НДС в 2025 году. В конспекте также размещено видео вебинара — вы можете посмотреть его или прочитать текст. А для самопроверки можно решить мини-тесты.
Мини-курсы
Недавно вышло 5 мини-курсов:
Как заполнять ЕФС‑1 по работникам на удаленке. Рассказали про топ-ошибок, которые возникают при заполнении ЕФС-1 на удаленщиков и про то, как их не допускать.
Когда малый бизнес должен отчитывается в Росстат. Рассказали в мини-курсе о том, кому нужно отчитываться в Росстат и как это правильно сделать.
Какая форма бизнеса и система налогообложения подойдет для ПВЗ. Разобрались с тем, какую организационно-правовую форму выбрать для ПВЗ, какая система налогообложения подойдет для такого бизнеса.
Куда и в какие сроки оплачивать патент для ИП. Рассказали самое важное о ПСН: от чего зависит размер налога по патенту, когда его платить и куда это сделать.
Наценка за оплату картой или QR‑кодом: можно или нет. Рассказали как влияет способ оплаты на наценку товара, и можно ли изменить цену при оплате QR-кодом.
Консультации
Сделали топ-3 самых интересных вопросов недели:
Нужно ли оповещать СФР о рождении ребенка у сотрудника для получения пособия?
Как работает субсидиарная ответственность учредителей при банкротстве компании?
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