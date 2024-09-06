Новый интерфейс, мини-курсы, разборы и конспект вебинара: что мы добавили в Клерк.Премиум за неделю

Мы постоянно пополняем подписку Клерк.Премиум новыми материалами: разборами законов, вебинарами, мини-курсами. А еще мы ежедневно проводим экспертные консультации и отвечаем на насущные вопросы пользователей. Рассказываем, что появилось в подписке за эту неделю.

Мы регулярно обновляем подписку Клерк.Премиум, чтобы облегчать рутину бухгалтеров: разбираемся с новыми законами, обучаем бухгалтеров на вебинарах и рассказываем, как применять изменения в работе. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Новый интерфейс

Мы обновили интерфейс личного кабинета. Теперь там ежедневно появляются обновления в подписке: мини-курсы, вебинары, разборы законов и онлайн-курсы. Так мы помогаем вам оставаться в курсе изменений и всегда быть готовым к ним.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, посмотрите в записи:

Разборы

Разобрались в изменениях по страховым взносам, нюансах заключения срочного трудового договора, рассказали про самые важные письма Минфина и ФНС, подсветили изменения в блокировке счетов ФНС и выделили особенности проведения встречной налоговой проверки.

А еще вчера вышел новый конспект по УСН и НДС. Рассказали как работать на упрощенке и платить НДС в 2025 году. В конспекте также размещено видео вебинара — вы можете посмотреть его или прочитать текст. А для самопроверки можно решить мини-тесты.

Мини-курсы

Недавно вышло 5 мини-курсов:

Консультации

Сделали топ-3 самых интересных вопросов недели:

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