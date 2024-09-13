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Бухгалтеры

Новые разборы законов, мини-курсы, вебинары и онлайн-курсы: а что еще появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы регулярно пополняем подписку Клерк.Премиум новинками: разборами законов, вебинарами, мини-курсами. А еще наши эксперты регулярно отвечают на практические вопросы от бухгалтеров. Рассказываем, что появилось в подписке за эту неделю.
Новые разборы законов, мини-курсы, вебинары и онлайн-курсы: а что еще появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы ежедневно стараемся облегчать жизнь бухгалтеров. Поэтому мы обновляем подписку Клерк.Премиум: рассказываем о новых законах, обучаем бухгалтеров на вебинарах и подсказываем, как применять изменения в работе. Сделали обзор изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, посмотрите в записи:

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый онлайн курс Дробление бизнеса-2025. На нем мы рассказали: кто может получить амнистию по дроблению, что для этого нужно сделать, и какие будут последствия, если не отказаться от дробления.

Разборы

На этой неделе разобрались в изменениях по упрощенке, способах разблокировки расчетных счетов. Рассказали про изменения по налогу на прибыль и про дисквалификацию должностного лица.

  1. Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК.

  2. Новые способы разблокировки расчетных счетов: инструкция для бухгалтера и руководителя.

  3. Что изменилось по налогу на прибыль: обзор поправок в НК.

  4. Какую отчетность сдает ИП на УСН при импорте из стран ЕАЭС.

  5. Что такое дисквалификация должностного лица.

А еще вчера вышел новый конспект про изменения, которые связаны с маркетплейсами, госпошлинами и налоговым мониторингом. Рассказали, как поправки в НК повлияли на работу с маркетплейсами.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 мини-курсов:

  1. Компенсации работникам за личный транспорт: новые лимиты в 2024 году. Рассказали про новые лимиты на использование личного транспорта в служебных целях.

  2. Что делать с фискальным накопителем при снятии кассы с учета или ее перерегистрации. Рассказали про то, как считать и передавать данные с фискального накопителя в ФНС.

  3. Какие налоговые вычеты может получить ИП. Рассказали про виды налоговых вычетов для ИП и условия их применения.

  4. Как учитывать расходы от утилизации и уничтожения испорченного товара. Рассказали про то, как учитывать расходы на утилизацию при расчете налога на прибыль и какие условия обязательно нужно соблюсти.

  5. Кто вправе применять пониженные тарифы по страховым взносам в 2025 году. Рассказали: кто в соответствии с поправками в НК может применять пониженные тарифы по страховым взносам.

Консультации

Собрали топ-3 самых интересных вопросов недели:

  1. Может ли третье лицо заплатить госпошлину за организацию?

  2. На каком основании организация может работать без печати?

  3. В каких случаях можно закрыть патент?

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