Новые разборы законов, мини-курсы, вебинары и онлайн-курсы: а что еще появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы регулярно пополняем подписку Клерк.Премиум новинками: разборами законов, вебинарами, мини-курсами. А еще наши эксперты регулярно отвечают на практические вопросы от бухгалтеров. Рассказываем, что появилось в подписке за эту неделю.

Мы ежедневно стараемся облегчать жизнь бухгалтеров. Поэтому мы обновляем подписку Клерк.Премиум: рассказываем о новых законах, обучаем бухгалтеров на вебинарах и подсказываем, как применять изменения в работе. Сделали обзор изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, посмотрите в записи:

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый онлайн курс Дробление бизнеса-2025. На нем мы рассказали: кто может получить амнистию по дроблению, что для этого нужно сделать, и какие будут последствия, если не отказаться от дробления.

Разборы

На этой неделе разобрались в изменениях по упрощенке, способах разблокировки расчетных счетов. Рассказали про изменения по налогу на прибыль и про дисквалификацию должностного лица.

А еще вчера вышел новый конспект про изменения, которые связаны с маркетплейсами, госпошлинами и налоговым мониторингом. Рассказали, как поправки в НК повлияли на работу с маркетплейсами.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 мини-курсов:

Консультации

Собрали топ-3 самых интересных вопросов недели:

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