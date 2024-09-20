Новые разборы законов, мини-курсы и консультации: как обновилась подписка Клерк.Премиум за неделю

Подписка Клерк.Премиум постоянно пополняется новыми материалами. Мы разбираем новые законы, обучаем бухгалтеров на вебинарах и отвечаем на практические вопросы в консультациях. Рассказываем, что появилось нового в подписке за эту неделю.

Мы регулярно обновляем Клерк.Премиум, чтобы облегчать рутину бухгалтеров: разбираемся в новых законах, обучаем бухгалтеров работе с изменениями на вебинарах и даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе добавили запись нашего самого грандиозного мероприятия, на котором мы обсудили все изменения по налоговой реформе и ответили на вопросы бухгалтеров.

V Всероссийская бухгалтерская конференция. Налоговая реформа — 2025

А на следующей неделе у нас пройдет три вебинара. Не пропустите их:

23 сентября в 11:00 Льготы для IT-компаний и маркетплейсы: что было, что есть, чего ждать. Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет про все льготы для IT-компаний и про то, как они изменятся.

23 сентября в 15:00 Продажа недвижимости физлицом: отчетность и топ ошибок. Ирина Павлова — д ипломированный юрист и экономист, эксперт в области налогообложения физических лиц, разберется с нюансами продажи недвижимости для физлица.

24 сентября в 11:00 Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке. Евгения Аптюшева — о снователь международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам, научит на вебинаре составлять финансовую модель и применять ее в работе.

Разборы

На этой неделе разобрали материальную помощь, договор субаренды, уведомление по ЕНП и гарантийный взнос.

А еще вчера вышел конспект по господдержке бизнеса. Рассказали про всевозможные субсидии, которые может получить бизнес от государства. Внутри конспекта есть видео вебинара и мини-тесты.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый онлайн курс Базовый курс Excel и Google таблицы. На нем вы научитесь автоматизировать отчетность и упрощать бухгалтерский и налоговый учеты. Курс подкреплен тестами, с помощью которых вы сможете проверить усвоение знаний.

Консультации

Сделали топ-3 из самых интересных вопросов на этой неделе:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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