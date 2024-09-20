Новые разборы законов, мини-курсы и консультации: как обновилась подписка Клерк.Премиум за неделю

Мы регулярно обновляем Клерк.Премиум, чтобы облегчать рутину бухгалтеров: разбираемся в новых законах, обучаем бухгалтеров работе с изменениями на вебинарах и даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе добавили запись нашего самого грандиозного мероприятия, на котором мы обсудили все изменения по налоговой реформе и ответили на вопросы бухгалтеров.
V Всероссийская бухгалтерская конференция. Налоговая реформа — 2025
А на следующей неделе у нас пройдет три вебинара. Не пропустите их:
23 сентября в 11:00 Льготы для IT-компаний и маркетплейсы: что было, что есть, чего ждать. Екатерина Болдинова —
налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, расскажет про все льготы для IT-компаний и про то, как они изменятся.
23 сентября в 15:00 Продажа недвижимости физлицом: отчетность и топ ошибок. Ирина Павлова — д
ипломированный юрист и экономист, эксперт в области налогообложения физических лиц, разберется с нюансами продажи недвижимости для физлица.
24 сентября в 11:00 Финансовая модель бизнеса: инструкция по разработке. Евгения Аптюшева — о
снователь международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам, научит на вебинаре составлять финансовую модель и применять ее в работе.
Разборы
На этой неделе разобрали материальную помощь, договор субаренды, уведомление по ЕНП и гарантийный взнос.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2024 года.
Как отражать в бухгалтерском учете полученный предмет аренды (ППА).
Гарантийный взнос Wildberries: как отразить в налоговом и бухгалтерском учете на УСН.
А еще вчера вышел конспект по господдержке бизнеса. Рассказали про всевозможные субсидии, которые может получить бизнес от государства. Внутри конспекта есть видео вебинара и мини-тесты.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:
ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Рассказали про последствия превышения лимита для ИП на ПСН.
Деньги на личные нужды ИП: как правильно снять со счета. Разобрались, как ИП снять деньги со счета, чтобы не получить претензии от ФНС.
Как не потерять вычет по НДС при расчетах по предоплате. Рассказали про то, что нужно учесть бухгалтеру, чтобы сохранить вычет по НДС.
Что такое остаточная стоимость объектов и зачем она нужна. Разобрались с остаточной стоимостью и рассказали, в каких случаях она может пригодиться.
Как маркировать рекламу в интернете в 2024 году. Рассказали, как маркировать рекламу в 2024 году и когда можно обойтись без маркировки.
Онлайн-курсы
На этой неделе вышел новый онлайн курс Базовый курс Excel и Google таблицы. На нем вы научитесь автоматизировать отчетность и упрощать бухгалтерский и налоговый учеты. Курс подкреплен тестами, с помощью которых вы сможете проверить усвоение знаний.
Консультации
Сделали топ-3 из самых интересных вопросов на этой неделе:
Нужно ли удерживать НДФЛ с продажи доли в уставном капитале?
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