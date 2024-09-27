Новые разборы законов, мини-курсы и вебинары: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Мы постоянно пополняем подписку Клерк.Премиум новыми материалами. Разбираемся в новых законах, обучаем бухгалтеров на вебинарах, выпускаем мини-курсы и отвечаем на практические вопросы в консультациях. Рассказываем, как изменилась подписка Клерк.Премиум за неделю.

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара. Если вы не успели на них, смотрите в записи:

А на следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:

30 сентября в 11:00 Как безопасно работать с самозанятыми. Марина Жирова — а двокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», расскажет о том, как обезопасить бизнес от претензий ФНС по самозанятым и подскажет, как правильно сотрудничать с внештатными исполнителями без рисков.

2 октября в 11:00 Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году. Анастасия Опарина — старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры, расскажет о тенденциях выездных налоговых проверок и поделится кейсами по выездным налоговым проверкам.

Разборы

На этой неделе разобрали федеральный инвестиционный вычет, нюансы выплаты компенсаций родственникам умершего сотрудника, новые ставки госпошлин, прогул по устной договоренности и налоговые штрафы.

А еще вчера вышел конспект вебинара по НДС на УСН. Рассказали про то, как на упрощенке платить НДС и кто может получить освобождение от уплаты. Внутри конспекта есть видео вебинара и тестирование.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Консультации

Сделали топ-5 консультаций за эту неделю:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

Подписаться

Сейчас оформить подписку можно со скидкой 50%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!