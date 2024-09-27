Новые разборы законов, мини-курсы и вебинары: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошло 3 вебинара. Если вы не успели на них, смотрите в записи:
А на следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:
30 сентября в 11:00 Как безопасно работать с самозанятыми. Марина Жирова — а
двокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», расскажет о том, как обезопасить бизнес от претензий ФНС по самозанятым и подскажет, как правильно сотрудничать с внештатными исполнителями без рисков.
2 октября в 11:00 Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году. Анастасия Опарина — старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры, расскажет о тенденциях выездных налоговых проверок и поделится кейсами по выездным налоговым проверкам.
Разборы
На этой неделе разобрали федеральный инвестиционный вычет, нюансы выплаты компенсаций родственникам умершего сотрудника, новые ставки госпошлин, прогул по устной договоренности и налоговые штрафы.
С 2025 года будет федеральный инвествычет (ФИНВ) по налогу на прибыль: что это и для кого
Госпошлины: новые ставки для юрлиц и ИП с 9 сентября 2024 года.
Прогул по устной договоренности: как не надо оформлять отпуск за свой счет.
Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года.
А еще вчера вышел конспект вебинара по НДС на УСН. Рассказали про то, как на упрощенке платить НДС и кто может получить освобождение от уплаты. Внутри конспекта есть видео вебинара и тестирование.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:
Кто и как может применять упрощенный бухгалтерский учет аренды.
Как правильно и без нарушений переводить зарплату на карту сотрудника.
Налоговая оптимизация: как подготовиться к повышению налога на прибыль до 25%.
Консультации
Сделали топ-5 консультаций за эту неделю:
Как в 1С отразить зарплату административного и производственного персонала?
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