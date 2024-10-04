Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Новые вебинары, разборы законов, мини-курсы и консультации: обзор изменений в Клерк.Премиум за неделю

Мы как и бухгалтеры постоянно держим руку на пульсе: отслеживаем изменения, разбираемся в них и доступным языком объясняем сложные нюансы. В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: вебинары, разборы законов, мини-курсы. Рассказываем, что мы добавили в подписку за неделю.
Новые вебинары, разборы законов, мини-курсы и консультации: обзор изменений в Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах мы обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

А на следующей неделе у нас пройдет 4 вебинара, не пропустите их:

Разборы

На этой неделе разобрали нюансы обложения выплат взносами на травматизм, формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев, увольнение за прогул на больничном, работу неустановленного лица по трудовому договору, выплату зарплаты родственникам умершего сотрудника.

  1. Какие выплаты облагаются взносами на травматизм

  2. Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года.

  3. Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный.

  4. Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату.

  5. Кто из родственников может получить зарплату умершего работника.

А еще сегодня вышел конспект по вебинару о самых частых претензиях ФНС. Вы можете прочитать конспект или посмотреть видео, ведь информация в них одинаковая.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

  1. Какими проводками отражать начисление пени по налогам.

  2. Уведомление по ЕНП: как исправить ошибки.

  3. За какие подарки нужно сдавать декларацию и платить НДФЛ.

  4. Как получить исключительное право на товар из Китая.

  5. Что делать организации, если самозанятый исполнитель превысил лимит по доходу.

Консультации

Собрали топ-5 вопросов по мнению редакции:

  1. Зачем нужен код ОКЗ и что будет, если его неправильно указать?

  2. Как в отчетах ОЗОН найти номер маркировки проданного товара?

  3. Какие обязанности по налогам и отчетности возникают у физлица, заключившего договор ГПХ с нерезидентом РФ?

  4. Облагается ли налогом субсидия по компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции?

  5. Как оприходовать металлолом в бухучете по результатам ликвидации основных средств?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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