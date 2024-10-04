Новые вебинары, разборы законов, мини-курсы и консультации: обзор изменений в Клерк.Премиум за неделю

Мы как и бухгалтеры постоянно держим руку на пульсе: отслеживаем изменения, разбираемся в них и доступным языком объясняем сложные нюансы. В подписке Клерк.Премиум постоянно появляются новые материалы: вебинары, разборы законов, мини-курсы. Рассказываем, что мы добавили в подписку за неделю.

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах мы обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

А на следующей неделе у нас пройдет 4 вебинара, не пропустите их:

Разборы

На этой неделе разобрали нюансы обложения выплат взносами на травматизм, формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев, увольнение за прогул на больничном, работу неустановленного лица по трудовому договору, выплату зарплаты родственникам умершего сотрудника.

А еще сегодня вышел конспект по вебинару о самых частых претензиях ФНС. Вы можете прочитать конспект или посмотреть видео, ведь информация в них одинаковая.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Консультации

Собрали топ-5 вопросов по мнению редакции:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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