Новые вебинары, разборы законов, мини-курсы и консультации: обзор изменений в Клерк.Премиум за неделю

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах мы обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:
А на следующей неделе у нас пройдет 4 вебинара, не пропустите их:
8 октября 11:00 Изменения в миграционном и воинском учете. Анна Люлько — ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, расскажет о самых важных изменениях в учете для работодателей.
9 октября 11:00 Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Инна Косых — владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, расскажет про варианты работы для упрощенцев в связи с внедрением обязанности по уплате НДС.
9 октября 15:00 Торговый сбор: все от расчета до отражения в учет. Валерия Тохтарова — главный бухгалтер, член палаты налоговых консультантов РФ, кандидат экономических наук, расскажет про нюансы работы с торговым сбором.
10 октября 15:00 Тренинг. Заполнение статформы ФТС в личном кабинете участника ВЭД. Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, разберет порядок заполнения статформы ФТС.
Разборы
На этой неделе разобрали нюансы обложения выплат взносами на травматизм, формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев, увольнение за прогул на больничном, работу неустановленного лица по трудовому договору, выплату зарплаты родственникам умершего сотрудника.
Законно ли увольнение за прогул, если работник оформил больничный.
Вместо сотрудника работало неустановленное лицо: можно ли взыскать зарплату.
Кто из родственников может получить зарплату умершего работника.
А еще сегодня вышел конспект по вебинару о самых частых претензиях ФНС. Вы можете прочитать конспект или посмотреть видео, ведь информация в них одинаковая.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:
Что делать организации, если самозанятый исполнитель превысил лимит по доходу.
Консультации
Собрали топ-5 вопросов по мнению редакции:
Зачем нужен код ОКЗ и что будет, если его неправильно указать?
Как в отчетах ОЗОН найти номер маркировки проданного товара?
Какие обязанности по налогам и отчетности возникают у физлица, заключившего договор ГПХ с нерезидентом РФ?
Облагается ли налогом субсидия по компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции?
Как оприходовать металлолом в бухучете по результатам ликвидации основных средств?
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