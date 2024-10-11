Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: что нового появилось в Клерк.Премиум

В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются новые материалы: разборы законов, записи вебинаров, а еще ежедневно набирает новая порция консультаций от экспертов. Рассказываем, какие обновления произошли в Клерк.Премиум на этой неделе.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет важный вебинар, не пропустите его:

Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025. Елена Пономарева, э ксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, расскажет про то, как бизнесу работать с изменениями в сфере учета и как избежать штрафов до 500 тыс. рублей.

Полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!

Разборы

На этой неделе разобрали выездную проверку в ИФНС, нюансы работы с Госключом, сделали обзор самых важных писем ФНС и Минфина за сентябрь, разобрали заполнение 6-НДФЛ в 1С, рассказали про способы получения остатка материнского капитала.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Онлайн-курс

На этой неделе вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Консультации

Редакция сделала топ-5 вопросов на этой неделе:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

Подписаться

Сейчас оформить подписку можно со скидкой 50%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!