Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: что нового появилось в Клерк.Премиум

Вебинары
На этой неделе прошло 3 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:
На следующей неделе пройдет важный вебинар, не пропустите его:
Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025. Елена Пономарева, э
ксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, расскажет про то, как бизнесу работать с изменениями в сфере учета и как избежать штрафов до 500 тыс. рублей.
Полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!
Разборы
На этой неделе разобрали выездную проверку в ИФНС, нюансы работы с Госключом, сделали обзор самых важных писем ФНС и Минфина за сентябрь, разобрали заполнение 6-НДФЛ в 1С, рассказали про способы получения остатка материнского капитала.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года.
Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция.
Кто и как может получить остаток материнского капитала до 10 000 рублей.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:
Когда и как использовать разрешительный режим на кассе для продажи маркированных товаров.
Какие последствия ждут поставщика, если клиент вовремя не подпишет УПД по ЭДО.
Почему работодатель должен следить за отпусками сотрудников.
Онлайн-курс
На этой неделе вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.
Консультации
Редакция сделала топ-5 вопросов на этой неделе:
Когда нужно выплачивать отпускные при отпуске с последующим увольнением?
Правомерен ли отказ в ликвидации из-за ликвидационного баланса?
В льготном регионе компания на УСН 8% будет платить налог с разницы превышения или со всей суммы?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!
Сейчас оформить подписку можно со скидкой 50%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!
Начать дискуссию