Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: что нового появилось в Клерк.Премиум

В подписке Клерк.Премиум регулярно появляются новые материалы: разборы законов, записи вебинаров, а еще ежедневно набирает новая порция консультаций от экспертов. Рассказываем, какие обновления произошли в Клерк.Премиум на этой неделе.
Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: что нового появилось в Клерк.Премиум
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет важный вебинар, не пропустите его:

  • Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025. Елена Пономарева, э

    ксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, расскажет про то, как бизнесу работать с изменениями в сфере учета и как избежать штрафов до 500 тыс. рублей.

Полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!

Разборы

На этой неделе разобрали выездную проверку в ИФНС, нюансы работы с Госключом, сделали обзор самых важных писем ФНС и Минфина за сентябрь, разобрали заполнение 6-НДФЛ в 1С, рассказали про способы получения остатка материнского капитала.

  1. Выездная проверка в стенах ИФНС — законно или нет.

  2. «Госключ»: что это и как работает.

  3. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в сентябре 2024 года.

  4. Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция.

  5. Кто и как может получить остаток материнского капитала до 10 000 рублей.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

  1. Что и как корректировать в 6-НДФЛ.

  2. Когда и как использовать разрешительный режим на кассе для продажи маркированных товаров.

  3. Какие последствия ждут поставщика, если клиент вовремя не подпишет УПД по ЭДО.

  4. Почему работодатель должен следить за отпусками сотрудников.

  5. Как премировать и поощрять сотрудников.

Онлайн-курс

На этой неделе вышел новый онлайн-курс Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов. На нем вы узнаете все: от регистрации ИП до сдачи отчетности. В курсе также есть изменения, которые вступят в силу с 1 января 2025 года.

Консультации

Редакция сделала топ-5 вопросов на этой неделе:

  1. Когда нужно выплачивать отпускные при отпуске с последующим увольнением?

  2. Правомерен ли отказ в ликвидации из-за ликвидационного баланса?

  3. В какой отчетности нужно отражать выплаты за аренду?

  4. Что делать, если кассовый чек был пробит с опозданием?

  5. В льготном регионе компания на УСН 8% будет платить налог с разницы превышения или со всей суммы?

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