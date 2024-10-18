Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: обновления в Клерк.Премиум за неделю

Мы постоянно пополняем подписку Клерк.Премиум новыми материалами. Разбираемся в новых законах, обучаем бухгалтеров на вебинарах, выпускаем мини-курсы и отвечаем на практические вопросы в консультациях. Рассказываем, как изменилась подписка Клерк.Премиум за неделю.

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:

22 октября в 11:00 Обзор изменений по кассам – 2025. Ольга Подрезова — э ксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ расскажет про все изменения в сфере законодательства по онлайн-кассам.

22 октября в 15:00 НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года. Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России расскажет про нюансы заполнения декларации по НДС и разберется с внедрением НДС на УСН.

Разборы законов

На этой неделе разобрали как заполнять уведомление по ЕНП, перевод сотрудника на другую должность, двойную ответственность за правонарушение, налогообложение у арбитражного управляющего, нюансы сдачи в аренду квартиры физлицом и подсчет численности персонала.

А еще сегодня вышел конспект по изменениям в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025. Смотрите видео или читайте конспект.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 6 новых мини-курсов:

Консультации

Редакция сделала топ-5 самых интересных вопросов на этой неделе:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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