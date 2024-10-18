Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: обновления в Клерк.Премиум за неделю

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели, смотрите в записи:
Налоговая реформа: как экономить на налогах. Практические советы для бухгалтеров, руководителей и собственников
На следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:
22 октября в 11:00 Обзор изменений по кассам – 2025. Ольга Подрезова — э
ксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ расскажет про все изменения в сфере законодательства по онлайн-кассам.
22 октября в 15:00 НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года. Вера Сокуренко —
к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России расскажет про нюансы заполнения декларации по НДС и разберется с внедрением НДС на УСН.
Разборы законов
На этой неделе разобрали как заполнять уведомление по ЕНП, перевод сотрудника на другую должность, двойную ответственность за правонарушение, налогообложение у арбитражного управляющего, нюансы сдачи в аренду квартиры физлицом и подсчет численности персонала.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2024 года.
Двойная ответственность: когда организация и ее работник отвечают за одно нарушение.
Физлицо сдает жилье в аренду: налоги, риски, правовые последствия.
Списочная, среднесписочная или средняя? Как подсчитать численность.
А еще сегодня вышел конспект по изменениям в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025. Смотрите видео или читайте конспект.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 6 новых мини-курсов:
Что прописать в учетной политике для корректного учета вкладов.
Как правильно включить испытательный срок в трудовой договор.
Консультации
Редакция сделала топ-5 самых интересных вопросов на этой неделе:
Нужно ли учитывать документы прошлого периода для целей налога на прибыль, если в текущем периоду был получен убыток?
Как рассчитать лимит по прибыли для уплаты ежемесячных авансов по налогу на прибыль?
Какие будут налоги и страховые взносы, если компания привлекает иностранного гражданина по договору ГПХ?
Что делать ООО, если самозанятый ошибочно перечислил средства на расчетный счет?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!
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