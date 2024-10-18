Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: обновления в Клерк.Премиум за неделю

Мы постоянно пополняем подписку Клерк.Премиум новыми материалами. Разбираемся в новых законах, обучаем бухгалтеров на вебинарах, выпускаем мини-курсы и отвечаем на практические вопросы в консультациях. Рассказываем, как изменилась подписка Клерк.Премиум за неделю.
Новые разборы законов, онлайн-курсы, мини-курсы, вебинары и консультации: обновления в Клерк.Премиум за неделю
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подписка Клерк.Премиум регулярно обновляется, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:

  • 22 октября в 11:00 Обзор изменений по кассам – 2025. Ольга Подрезова — э

    ксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ расскажет про все изменения в сфере законодательства по онлайн-кассам.

  • 22 октября в 15:00 НДС: декларация за 3 квартал. НДС на УСН с 2025 года. Вера Сокуренко

    к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России расскажет про нюансы заполнения декларации по НДС и разберется с внедрением НДС на УСН.

Разборы законов

На этой неделе разобрали как заполнять уведомление по ЕНП, перевод сотрудника на другую должность, двойную ответственность за правонарушение, налогообложение у арбитражного управляющего, нюансы сдачи в аренду квартиры физлицом и подсчет численности персонала.

  1. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2024 года.

  2. Как оформить перевод сотрудника на другую должность.

  3. Двойная ответственность: когда организация и ее работник отвечают за одно нарушение.

  4. Какие налоги платит арбитражный управляющий.

  5. Физлицо сдает жилье в аренду: налоги, риски, правовые последствия.

  6. Списочная, среднесписочная или средняя? Как подсчитать численность.

А еще сегодня вышел конспект по изменениям в сфере миграционного и воинского учета 2024–2025. Смотрите видео или читайте конспект.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 6 новых мини-курсов:

  1. Как платить алименты за сотрудника.

  2. Что прописать в учетной политике для корректного учета вкладов.

  3. Когда НДС нет, но начислять его нужно.

  4. Как правильно включить испытательный срок в трудовой договор.

  5. Что нужно знать об онлайн-кассах в 2025 году.

  6. Амортизация и износ основных средств: чем отличаются.

Консультации

Редакция сделала топ-5 самых интересных вопросов на этой неделе:

  1. Нужно ли учитывать документы прошлого периода для целей налога на прибыль, если в текущем периоду был получен убыток?

  2. Как рассчитать лимит по прибыли для уплаты ежемесячных авансов по налогу на прибыль?

  3. Как ООО на УСН выставить НДС на поставку?

  4. Какие будут налоги и страховые взносы, если компания привлекает иностранного гражданина по договору ГПХ?

  5. Что делать ООО, если самозанятый ошибочно перечислил средства на расчетный счет?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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