Как изменятся лимиты для перехода на УСН, кому положена налоговая амнистия и как перейти на АУСН в 2025 году

Мы как и бухгалтеры постоянно держим руку на пульсе: разбираемся в новых законах, проводим вебинары и обучаем бухгалтеров. Рассказываем, какие полезные материалы вышли на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошли 2 вебинара. Если вы пропустили их, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:

29 октября в 11:00 Все методы налоговой оптимизации. Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting расскажет про методы налоговой оптимизации, которые доступны бизнесу, а также расскажет про риски.

31 октября в 11:00 Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки. Наталья Климова — ф инансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, расскажет про нюансы построения финансовой модели бизнеса и практические особенности ее применения.

Полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!

Разборы

На этой неделе разобрали получение лицензии на дезинфекцию, лимиты для перехода на УСН, налоговую амнистию, порядок перехода на АУСН.

А еще вчера вышел конспект вебинара по заполнению статформы в ФТС. Разобрали практические нюансы заполнения, рассказали о самых частых ошибках. Смотрите видео или читайте конспект и закрепляйте знания на мини-тестах.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Консультации

Редакция сделала топ-5 вопросов за эту неделю:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

Подписаться

Сейчас оформить подписку можно со скидкой 50%. Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует скидка!