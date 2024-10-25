Как изменятся лимиты для перехода на УСН, кому положена налоговая амнистия и как перейти на АУСН в 2025 году

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошли 2 вебинара. Если вы пропустили их, смотрите в записи:
На следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:
29 октября в 11:00 Все методы налоговой оптимизации. Екатерина Болдинова —
налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting расскажет про методы налоговой оптимизации, которые доступны бизнесу, а также расскажет про риски.
31 октября в 11:00 Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки. Наталья Климова — ф
инансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, расскажет про нюансы построения финансовой модели бизнеса и практические особенности ее применения.
Полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!
Разборы
На этой неделе разобрали получение лицензии на дезинфекцию, лимиты для перехода на УСН, налоговую амнистию, порядок перехода на АУСН.
Когда получать лицензию на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию: изменения законодательства 2024–2025.
С 2025 года будут новые лимиты перехода на УСН и новые правила их индексации.
Налоговая амнистия: кому простят доначисления за дробление бизнеса.
А еще вчера вышел конспект вебинара по заполнению статформы в ФТС. Разобрали практические нюансы заполнения, рассказали о самых частых ошибках. Смотрите видео или читайте конспект и закрепляйте знания на мини-тестах.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:
Изменили порядок начисления НДФЛ с материальной выгоды по займам.
Особенности начисления НДФЛ для релокантов, нерезидентов и прочих удаленных работников в 2025 году.
Кто и как может получить отсрочку или рассрочку на уплату налогов.
Консультации
Редакция сделала топ-5 вопросов за эту неделю:
Облагается ли материальная помощь сотруднику НДФЛ и страховыми взносами?
В каком формате отправлять контрагентам акты об оказании услуг по ЭДО?
Как учитывать в бухгалтерском и налоговом учете продажу и аренду бензопилы?
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