Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Налоговая оптимизация, бизнес с Китаем и должная осмотрительность при проверке контрагента

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Налоговая оптимизация, бизнес с Китаем и должная осмотрительность при проверке контрагента
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам всегда быть в курсе событий. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар по оптимизации налогообложения. Если не видели, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет 2 вебинара:

Разборы

На этой неделе разобрали новые правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, злоупотребление правом в трудовых отношениях, поправки в НК по упрощенке, военные сборы и характеристику для военкомата.

  1. Изменились правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО.

  2. Злоупотребление правом со стороны работодателя

  3. Новые поправки в НК по УСН: обзор.

  4. Сотрудника вызывают на военные сборы: что делать работодателю.

  5. Как составить характеристику для военкомата.

Мини-курсы

На этой неделе выпустили 5 мини-курсов:

  1. Работник хочет в отпуск перед увольнением, можно ли отказать.

  2. Как сообщить в военкомат о приеме или увольнении работника.

  3. Особенности увольнения за один день и пошаговая инструкция.

  4. Какие доходы и как их считать для освобождения от НДС в 2025 году.

  5. Какие платежи можно перечислять с заблокированного счета.

Консультации

Ежедневно пользователи задают вопросы нашим экспертам на самые разные темы: от налогообложения до онлайн-касс. Собрали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

  1. Можно ли учесть расходы на покупку спецодежды в целях исчисления налога на прибыль?

  2. Как считать лимиты по выручке с 2025 года: с НДС или без?

  3. Нужно ли регистрироваться в Честном знаке, если ИП покупает шины для хозяйственной деятельности?

  4. Может ли супруга воспользоваться имущественным вычетом, если приобрела долю совместно с сестрой мужа?

  5. Почему 1С при проведении расчетов по уволенному не учитывает вычеты на детей?

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