Налоговая оптимизация, бизнес с Китаем и должная осмотрительность при проверке контрагента

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам всегда быть в курсе событий. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар по оптимизации налогообложения. Если не видели, смотрите в записи:

На следующей неделе пройдет 2 вебинара:

5 ноября в 11:00 Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации. Антон Тихомиров — член совета директоров и директор по Снабжению компании ООО «ХТС Рус», Игорь Ткачук — генеральный директор группы компаний «ТК КОМПАНИ», Андрей Коган — директор компании ВсеИзКита, расскажут про работу с иностранными контрагентами от закупки и заключения контракта до сертификации подконтрольных товаров.

7 ноября в 11:00 Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. Николай Визер — юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», расскажет про механизм должной осмотрительности при проверке контрагента.

Разборы

На этой неделе разобрали новые правила расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, злоупотребление правом в трудовых отношениях, поправки в НК по упрощенке, военные сборы и характеристику для военкомата.

Мини-курсы

На этой неделе выпустили 5 мини-курсов:

Консультации

Ежедневно пользователи задают вопросы нашим экспертам на самые разные темы: от налогообложения до онлайн-касс. Собрали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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