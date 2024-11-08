Фиктивный договор, ответственность за уклонение от призыва и изменения по налоговой тайне

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара. Если пропустили, смотрите в записи:
А еще полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!
Разборы
На этой неделе разобрали порядок составления письма в банк, нововведения по УСН, понятие фиктивного договора, ответственность за уклонение от призыва и изменения по налоговой тайне.
Фиктивный договор: что такое и кто может его признать таковым.
Какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва в армию.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2024 года.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 новых мини-курса:
Сколько дней оплачивается по больничному листу на заболевшего ребенка в 2024.
Командировка сотрудника за счет личных средств с последующей компенсацией.
Консультации
Собрали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:
Кто должен сдавать налоговый расчет сумм, выплаченных иностранным организациям?
Нужно ли применять онлайн-кассу при расчетах с физлицами через СБП?
Какие штрафы положены за непредоставление отчетности во ФГИС ЦС?
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