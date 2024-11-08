Фиктивный договор, ответственность за уклонение от призыва и изменения по налоговой тайне

Мы как и бухгалтеры постоянно держим руку на пульсе: разбираемся в новых законах, проводим вебинары и обучаем бухгалтеров. Рассказываем, какие полезные материалы вышли на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если пропустили, смотрите в записи:

А еще полным ходом идет подготовка к мероприятию, которое пройдет 5-6 декабря — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии. Не пропустите конференцию!

Разборы

На этой неделе разобрали порядок составления письма в банк, нововведения по УСН, понятие фиктивного договора, ответственность за уклонение от призыва и изменения по налоговой тайне.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 новых мини-курса:

Консультации

Собрали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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