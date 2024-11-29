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Обзоры для бухгалтера

Новые требования к бухгалтерам-аутсорсерам по 115-ФЗ, как налоговая проверяет по НДС, изменения по воинскому учету, работа с Китаем

Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе в подписке Клерк.Премиум.
Новые требования к бухгалтерам-аутсорсерам по 115-ФЗ, как налоговая проверяет по НДС, изменения по воинскому учету, работа с Китаем
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На следующей неделе пройдет 2 интересных вебинара, успейте записаться на них:

  • 3 декабря в 11:00 мск Бухгалтер маркетплейса: основы учета и изменения 2025. Спикер вебинара — Татьяна Пашинник, практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК» расскажет, как стать бухгалтером продавца на маркетплейсе и будь востребованным специалистом на рынке и зарабатывайте больше.

  • 4 декабря в 11:00 мск 45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2) Спикер вебинара — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор, расскажет про частые ошибки по расчетам с сотрудниками, что учесть при приобретении основных средств и НМА, как поднять рабочий дух у сотрудников.

На этой неделе прошло несколько вебинаров. Если пропустили, смотрите в записи:

Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году

Кадровый и воинский учет: последние изменения

Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП

Разборы

На этой неделе разобрали

  1. Что делать бухгалтерским компаниям и аутсорсерам в сфере ПОД/ФТ: изменения с 30 декабря 2024 года.

  2. Когда ИП должен выплачивать выходное пособие при сокращении штатов.

  3. Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2025 год.

  4. Какие программы использует ФНС для выявления налоговых рисков по НДС, принцип их работы и меры безопасности для бизнеса.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 новых мини-курса:

  1. Как законно уволить сотрудника, который не справляется.

  2. Как учесть излишки, выявленные в ходе инвентаризации.

  3. Взносы ИП «за себя» в 2025 году: суммы, сроки.

  4. Розничные продажи на ОСНО, нужен ли счет-фактура покупателю-физлицу.

А еще вышел конспект вебинара Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации. Вы можете посмотреть видео или прочитать статью, а также пройти мини-тесты для закрепления информации.

Консультации

Собрали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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