Комиссии для борьбы с задержкой зарплат, больничные для ИП и самозанятых в 2025 году и ТД с иностранцем

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

В подписке Клерк.Премиум постоянно выходят новые материалы, которые помогают бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали комиссии по борьбе с задержкой зарплат, риски для работодателя при выплате зарплаты в размере МРОТ, больничные для ИП и самозанятых в 2025 году, риски при непрохождении обучения по ОТ, трудовой договор с иностранцем.

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый курс:

НДС на УСН — 2025. На этом курсе расскажем о самом важном: как рассчитывать НДС на упрощенке, как оптимизировать налогообложение в 2025 году и как не допустить ошибок в отчетности. А все сложные ситуации будут разобраны на практических кейсах, что поможет лучше усвоить информацию.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

Консультации

Собрали топ-5 вопросов этой недели по мнению редакции:

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