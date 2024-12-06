Клерк.Премиум
Обзоры для бухгалтера

Комиссии для борьбы с задержкой зарплат, больничные для ИП и самозанятых в 2025 году и ТД с иностранцем

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Комиссии для борьбы с задержкой зарплат, больничные для ИП и самозанятых в 2025 году и ТД с иностранцем
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В подписке Клерк.Премиум постоянно выходят новые материалы, которые помогают бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали комиссии по борьбе с задержкой зарплат, риски для работодателя при выплате зарплаты в размере МРОТ, больничные для ИП и самозанятых в 2025 году, риски при непрохождении обучения по ОТ, трудовой договор с иностранцем.

  1. Создадут комиссии для борьбы с задержкой зарплат.

  2. Зарплата в размере МРОТ: что грозит работодателю.

  3. Как ИП и самозанятым получать больничные в 2025 году.

  4. Работник не прошел обучение по охране труда: что делать.

  5. Трудовой договор с иностранным гражданином: образец 2025.

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый курс:

  • НДС на УСН — 2025. На этом курсе расскажем о самом важном: как рассчитывать НДС на упрощенке, как оптимизировать налогообложение в 2025 году и как не допустить ошибок в отчетности. А все сложные ситуации будут разобраны на практических кейсах, что поможет лучше усвоить информацию.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 новых мини-курсов:

  1. Необлагаемые НДФЛ выплаты: что это такое.

  2. Как правильно вести учет займов и кредитов.

  3. Как уволить иностранного работника с учетом миграционных требований.

  4. Когда для расчета больничного можно выбирать расчетный период.

  5. Как оформить авансовый отчет при использовании бизнес-карты.

Консультации

Собрали топ-5 вопросов этой недели по мнению редакции:

  1. Как в бухучете отражать комиссию по кредиту и овердрафт?

  2. Какие данные покупателя должны быть в облачной кассе для передачи чека?

  3. Нужно ли включать комиссию банка в доходы при расчете лимита на ПСН?

  4. Как принять на работу гражданина Армении?

  5. Как ИП перечислить за себя страховые взносы в СФР по материнству и временной нетрудоспособности?

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