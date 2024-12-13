Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Способы начисления амортизации, новые правила работы с иностранцами и изменения для таксистов

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Способы начисления амортизации, новые правила работы с иностранцами и изменения для таксистов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

С 5 по 6 декабря прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего». Если вы не были на конференции или решили освежить ее в памяти, смотрите запись.

Из конференции вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии.

А на следующей неделе пройдет очень важный вебинар, не пропустите его:

Разборы

На этой неделе разобрали порядок действий с долгами при пропаже контрагента, работу студента-очника, разъяснения Минфина и ФНС в ноябре 2024 года, изменения для таксистов в 2025 году и работу на больничном.

  1. Контрагент пропал: что делать с долгами.

  2. Может ли студент-очник работать на полную ставку.

  3. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2024 года.

  4. Изменения для таксистов в 2025 году.

  5. Можно ли работать на больничном.

А еще сегодня вышел конспект вебинара по последним изменениям в кадровом и воинском учете. Можете смотреть видео или читать статью — информация в них одинаковая.

Мини-курсы

На этой недели вышло 4 мини-курса:

  1. Что делать бухгалтеру, если директор сменил фамилию.

  2. Когда для продажи на маркетплейсе нужна своя онлайн-касса.

  3. Способы начисления амортизации: формулы и примеры расчетов.

  4. Зачем регистрировать дополнительные ОКВЭД.

Консультации

Собрали топ-5 вопросов за эту неделю:

  1. Как передать товар в благотворительный фонд?

  2. Покупка квартиры: как ИП на УСН отражать ее в бухгалтерском и налоговом учете?

  3. Нужно ли предоставлять работнику вычет на детей, если не у всех есть гражданство?

  4. Как оформить чеки коррекции?

  5. ИП реализует товары физлицам в страны ЕАЭС: нужно ли подтверждать нулевую ставку по НДС и подавать декларацию?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

Подписаться

Сейчас оформить подписку на 12 месяцев можно по специальной цене! Успейте приобрести Клерк.Премиум, пока действует акция!

Начать дискуссию