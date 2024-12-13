Способы начисления амортизации, новые правила работы с иностранцами и изменения для таксистов

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

С 5 по 6 декабря прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего». Если вы не были на конференции или решили освежить ее в памяти, смотрите запись.

Из конференции вы узнаете, как закрыть 2024 год без проблем и уйти на каникулы со спокойной душой, подготовитесь к работе по правилам 2025 года и встретите новый год во всеоружии.

А на следующей неделе пройдет очень важный вебинар, не пропустите его:

17 декабря в 11:00 Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета. Спикер вебинара — Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, расскажет об обязанностях работодателя в рамках миграционного учета, а также пояснит про изменения в воинском учете.

Разборы

На этой неделе разобрали порядок действий с долгами при пропаже контрагента, работу студента-очника, разъяснения Минфина и ФНС в ноябре 2024 года, изменения для таксистов в 2025 году и работу на больничном.

А еще сегодня вышел конспект вебинара по последним изменениям в кадровом и воинском учете. Можете смотреть видео или читать статью — информация в них одинаковая.

Мини-курсы

На этой недели вышло 4 мини-курса:

Консультации

Собрали топ-5 вопросов за эту неделю:

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