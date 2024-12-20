Изменения по ПСН, уведомление по ЕНП в декабре и среднесписочная численность

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не видели его, смотрите в записи:
Разборы
На этой неделе разобрали поправки в ПСН, налогообложение расходов на корпоратив, уведомление по ЕНП в декабре 2024 года, расчет среднесписочной численности для РСВ за 2024 год, справку из ФНС об открытых расчетных счетах.
Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года.
Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать.
Справка из налоговой об открытых расчетных счетах: зачем нужна, как получить.
А еще вчера вышел конспект вебинара по налоговой оптимизации в 2025 году. Смотрите видео или читайте статью: информация в них одинаковая.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 мини-курса:
Покупателю не нужен НДС и счет-фактура, как отказаться от счетов-фактур.
Как рознице и общепиту подготовиться к поэкземплярному учету маркированной воды.
Как проверяют порядок ведения кассовых операций в организации.
Консультации
Собрали топ-5 вопросов на этой неделе:
Как ИП на УСН и патенте уменьшить налоговую базу с помощью страховых взносов?
Российская компания заключает контракт с компанией из Гонконга на оказание маркетинговых услуг: какое будет налогообложение по этим операциям?
Как уменьшить налог на УСН с помощью дополнительных страховых взносов?
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