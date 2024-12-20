Изменения по ПСН, уведомление по ЕНП в декабре и среднесписочная численность

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не видели его, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали поправки в ПСН, налогообложение расходов на корпоратив, уведомление по ЕНП в декабре 2024 года, расчет среднесписочной численности для РСВ за 2024 год, справку из ФНС об открытых расчетных счетах.

А еще вчера вышел конспект вебинара по налоговой оптимизации в 2025 году. Смотрите видео или читайте статью: информация в них одинаковая.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

Консультации

Собрали топ-5 вопросов на этой неделе:

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