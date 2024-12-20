Клерк.Премиум
Бухгалтеры

Изменения по ПСН, уведомление по ЕНП в декабре и среднесписочная численность

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Изменения по ПСН, уведомление по ЕНП в декабре и среднесписочная численность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не видели его, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали поправки в ПСН, налогообложение расходов на корпоратив, уведомление по ЕНП в декабре 2024 года, расчет среднесписочной численности для РСВ за 2024 год, справку из ФНС об открытых расчетных счетах.

  1. Семь поправок по ПСН с 2025 года.

  2. Облагаются ли расходы на корпоратив НДФЛ.

  3. Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года.

  4. Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать.

  5. Справка из налоговой об открытых расчетных счетах: зачем нужна, как получить.

А еще вчера вышел конспект вебинара по налоговой оптимизации в 2025 году. Смотрите видео или читайте статью: информация в них одинаковая.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

  1. Покупателю не нужен НДС и счет-фактура, как отказаться от счетов-фактур.

  2. Почему выручка и прибыль — это не одно и то же.

  3. Как рознице и общепиту подготовиться к поэкземплярному учету маркированной воды.

  4. Как проверяют порядок ведения кассовых операций в организации.

Консультации

Собрали топ-5 вопросов на этой неделе:

  1. Как ИП на УСН и патенте уменьшить налоговую базу с помощью страховых взносов?

  2. Российская компания заключает контракт с компанией из Гонконга на оказание маркетинговых услуг: какое будет налогообложение по этим операциям?

  3. Как удерживать НДФЛ с дохода дистанционных работников?

  4. Как разграничивать два вида услуг на патенте?

  5. Как уменьшить налог на УСН с помощью дополнительных страховых взносов?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка для бухгалтера. Только сегодня действует специальная акция: при покупке подписки на полгода или год вы в подарок бесплатно получите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» стоимостью 28 600 рублей.

Подписаться

Присоединяйтесь к нам!

Начать дискуссию