Удержания по исполнительным листам, новый порядок перехода на АУСН и налог на имущество

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

С 5 по 6 декабря прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего». Если вы не были на конференции или решили освежить ее в памяти, смотрите запись.

Из конференции вы узнаете, как уйти на каникулы со спокойной душой и подготовиться к работе по правилам 2025 года. Подготовьтесь к новому году уже сейчас с помощью нашей конференции!

Разборы

На этой неделе разобрали удержания по исполнительным листам, приказ о дополнительной нагрузке на работника, учет фиксированных взносов на УСН в 2025 году, обучение с отрывом от производства, уплата налога на имущество ИП в 2025 году, нововведения в АУСН, изменения в порядке перехода на АУСН в 2025 году.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 мини-курсов:

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на практические вопросы пользователей по вопросам налогообложения, бухучета и права. Редакция сделала топ-5 вопросов, которые задавали на этой неделе:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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