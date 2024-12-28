Удержания по исполнительным листам, новый порядок перехода на АУСН и налог на имущество

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
С 5 по 6 декабря прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего». Если вы не были на конференции или решили освежить ее в памяти, смотрите запись.
Из конференции вы узнаете, как уйти на каникулы со спокойной душой и подготовиться к работе по правилам 2025 года. Подготовьтесь к новому году уже сейчас с помощью нашей конференции!
Разборы
На этой неделе разобрали удержания по исполнительным листам, приказ о дополнительной нагрузке на работника, учет фиксированных взносов на УСН в 2025 году, обучение с отрывом от производства, уплата налога на имущество ИП в 2025 году, нововведения в АУСН, изменения в порядке перехода на АУСН в 2025 году.
Удержания по исполнительным листам: определяем сумму и сроки удержания в разных ситуациях.
Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица.
АУСН-2025: банки делят операции бизнеса на облагаемые и необлагаемые.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 мини-курсов:
Какую сумму уплатить ИП до конца года, чтобы уйти на больничный или в декрет.
Почему ИП в 2025 году может остаться без патента и будет платить НДС.
Консультации
Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на практические вопросы пользователей по вопросам налогообложения, бухучета и права. Редакция сделала топ-5 вопросов, которые задавали на этой неделе:
Какие штрафы установлены за непредоставление уведомления в Роскомнадзор об обработке персональных данных?
Что делать, если при трудоустройстве был неверно указан вид деятельности?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!
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