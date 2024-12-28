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Бухгалтеры

Удержания по исполнительным листам, новый порядок перехода на АУСН и налог на имущество

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Удержания по исполнительным листам, новый порядок перехода на АУСН и налог на имущество
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

С 5 по 6 декабря прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего». Если вы не были на конференции или решили освежить ее в памяти, смотрите запись.

Из конференции вы узнаете, как уйти на каникулы со спокойной душой и подготовиться к работе по правилам 2025 года. Подготовьтесь к новому году уже сейчас с помощью нашей конференции!

Разборы

На этой неделе разобрали удержания по исполнительным листам, приказ о дополнительной нагрузке на работника, учет фиксированных взносов на УСН в 2025 году, обучение с отрывом от производства, уплата налога на имущество ИП в 2025 году, нововведения в АУСН, изменения в порядке перехода на АУСН в 2025 году.

  1. Удержания по исполнительным листам: определяем сумму и сроки удержания в разных ситуациях.

  2. Как составить приказ о дополнительной нагрузке работника.

  3. Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы: таблица.

  4. Как оплачивается обучение с отрывом от производства.

  5. АУСН-2025: банки делят операции бизнеса на облагаемые и необлагаемые.

  6. Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года.

  7. Налог на имущество ИП на УСН в 2025 году.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 мини-курсов:

  1. Как правильно вести книгу продаж в 2025 году.

  2. Как правильно вести книгу покупок в 2025 году.

  3. Какую сумму уплатить ИП до конца года, чтобы уйти на больничный или в декрет.

  4. Почему ИП в 2025 году может остаться без патента и будет платить НДС.

  5. Правила учета и начисления годовой премии.

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на практические вопросы пользователей по вопросам налогообложения, бухучета и права. Редакция сделала топ-5 вопросов, которые задавали на этой неделе:

  1. Какие штрафы установлены за непредоставление уведомления в Роскомнадзор об обработке персональных данных?

  2. Как ИП принять фиксированные взносы в расходы?

  3. Можно ли продлить срок выплаты дивидендов?

  4. Что делать, если при трудоустройстве был неверно указан вид деятельности?

  5. Как снять с регистрации обособленное подразделение?

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Юлия Агаджанян
Маркетинг

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