Бухгалтер маркетплейса, НДС на УСН, больничные для самозанятых и регистрация в Роскомнадзоре

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали: самые важные письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года, случаи использования заверенной копии документа, новый законопроект по больничным для самозанятых, безопасною долю вычетов по НДС и приказ о передачи права подписи документов.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 3 мини-курса:

Онлайн-курсы

На этой неделе у нас вышел новый онлайн-курс — обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность. Он поможет бухгалтерам узнать самые важные изменения, которые нужно учесть для успешной работы в 2025 году. А еще он позволит оптимизировать налогообложение бизнеса.

Мы не только выпускаем новые курсы, но и следим за актуальностью уже созданных. На этой неделе обновили 2 онлайн-курса:

Консультации

Ежедневно эксперты отвечают на вопросы пользователей о бухучете, праве и кадрах. Сделали подборку из самых интересных вопросов на этой неделе:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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