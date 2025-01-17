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Бухгалтеры

Бухгалтер маркетплейса, НДС на УСН, больничные для самозанятых и регистрация в Роскомнадзоре

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Бухгалтер маркетплейса, НДС на УСН, больничные для самозанятых и регистрация в Роскомнадзоре
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 3 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали: самые важные письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года, случаи использования заверенной копии документа, новый законопроект по больничным для самозанятых, безопасною долю вычетов по НДС и приказ о передачи права подписи документов.

  1. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года.

  2. Когда нужна заверенная копия документа и как правильно ее сделать.

  3. Больничные для самозанятых и ИП: разбор новых правил.

  4. Безопасная доля вычетов по НДС в 2025 году.

  5. Как правильно составить приказ о наделении правом подписи документов.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 3 мини-курса:

  1. Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2025 году.

  2. Инструкция для блогеров по регистрации в Роскомнадзоре.

  3. Почасовая оплата труда: что такое и как ее установить.

Онлайн-курсы

На этой неделе у нас вышел новый онлайн-курсобновления 2025: бухучет, налоги, отчетность. Он поможет бухгалтерам узнать самые важные изменения, которые нужно учесть для успешной работы в 2025 году. А еще он позволит оптимизировать налогообложение бизнеса.

Мы не только выпускаем новые курсы, но и следим за актуальностью уже созданных. На этой неделе обновили 2 онлайн-курса:

Консультации

Ежедневно эксперты отвечают на вопросы пользователей о бухучете, праве и кадрах. Сделали подборку из самых интересных вопросов на этой неделе:

  1. Что делать, если вовремя не подтвердили нулевую ставку по НДС?

  2. Как отразить в учете аренду юридического адреса физлицу?

  3. Облагается ли акцизами сокосодержащая продукция?

  4. Какие доходы нужно включать в 6-НДФЛ?

  5. Как ООО оформить оформить оплату электронной отчетности за НКО?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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