Бухгалтер маркетплейса, НДС на УСН, больничные для самозанятых и регистрация в Роскомнадзоре

Мы регулярно выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошло 3 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:
Разборы
На этой неделе разобрали: самые важные письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года, случаи использования заверенной копии документа, новый законопроект по больничным для самозанятых, безопасною долю вычетов по НДС и приказ о передачи права подписи документов.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2024 года.
Когда нужна заверенная копия документа и как правильно ее сделать.
Как правильно составить приказ о наделении правом подписи документов.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 3 мини-курса:
Онлайн-курсы
На этой неделе у нас вышел новый онлайн-курс — обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность. Он поможет бухгалтерам узнать самые важные изменения, которые нужно учесть для успешной работы в 2025 году. А еще он позволит оптимизировать налогообложение бизнеса.
Мы не только выпускаем новые курсы, но и следим за актуальностью уже созданных. На этой неделе обновили 2 онлайн-курса:
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Обновили программу в соответствии с реформой 2025 года.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С. Добавили блоки по работе с НДС на упрощенной системе.
Консультации
Ежедневно эксперты отвечают на вопросы пользователей о бухучете, праве и кадрах. Сделали подборку из самых интересных вопросов на этой неделе:
Что делать, если вовремя не подтвердили нулевую ставку по НДС?
Как ООО оформить оформить оплату электронной отчетности за НКО?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!
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