Уведомление по ЕНП в январе, водный налог за 4 квартал 2024 года и уведомление о приеме военнообязанного

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Также в подписку входят онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве. На ней опытные эксперты расскажут, как работать в связи с новыми правилами, избежать штрафов и претензий. У подписчиков уже есть билеты на это мероприятие.

Разборы

На этой неделе разобрали продажу жилья без НДФЛ, расчетный листок по зарплате, уведомление по ЕНП в январе, заявление на дистанционную работу, корректировку счета-фактуры.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый онлайн-курс «НДС на УСН — 2025». Он поможет бухгалтерам разобраться в нюансах уплаты НДС на упрощенке, узнать о льготах по этому налогу, а также сдавать отчетность по нему.

Мы следим за актуальностью обучающих материалов. Поэтому на этой неделе мы обновили курс НДС: расчет, декларация, 1С и добавили новые модули: книга покупок и продаж и НДС на УСН с 2025 года.

Консультации

Ежедневно эксперты отвечают на вопросы пользователей о бухучете, праве и кадрах. Сделали подборку из 5 самых интересных вопросов на этой неделе:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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