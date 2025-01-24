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Бухгалтеры

Уведомление по ЕНП в январе, водный налог за 4 квартал 2024 года и уведомление о приеме военнообязанного

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Уведомление по ЕНП в январе, водный налог за 4 квартал 2024 года и уведомление о приеме военнообязанного
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Также в подписку входят онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве. На ней опытные эксперты расскажут, как работать в связи с новыми правилами, избежать штрафов и претензий. У подписчиков уже есть билеты на это мероприятие.

Разборы

На этой неделе разобрали продажу жилья без НДФЛ, расчетный листок по зарплате, уведомление по ЕНП в январе, заявление на дистанционную работу, корректировку счета-фактуры.

  1. Как семье с двумя детьми продать жилье без НДФЛ: полный разбор всех условий.

  2. Расчетный листок по зарплате: кто обязан выдавать и как оформить в 2025 году.

  3. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2025 года.

  4. Заявление на дистанционную работу: образец.

  5. Ошиблись в счете-фактуре — что и как исправлять.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

  1. Как заполнить и отправить уведомление о приеме военнообязанного.

  2. Как изменилась работа на маркетплейсах после введения НДС для упрощенцев.

  3. Водный налог за 4 квартал 2024: расчет и отчетность.

  4. У сотрудника нет военного билета: что делать.

Онлайн-курсы

На этой неделе вышел новый онлайн-курс «НДС на УСН — 2025». Он поможет бухгалтерам разобраться в нюансах уплаты НДС на упрощенке, узнать о льготах по этому налогу, а также сдавать отчетность по нему.

Мы следим за актуальностью обучающих материалов. Поэтому на этой неделе мы обновили курс НДС: расчет, декларация, 1С и добавили новые модули: книга покупок и продаж и НДС на УСН с 2025 года.

Консультации

Ежедневно эксперты отвечают на вопросы пользователей о бухучете, праве и кадрах. Сделали подборку из 5 самых интересных вопросов на этой неделе:

  1. Как оплачивать работу внешнего совместителя в командировке?

  2. Что будет с НДС по возвращенному авансу, если организация перешла с ОСНО на УСН?

  3. Какую ставку по налогу на УСН применять организации в Мурманской области?

  4. Какой код указывать в ЕФС-1 по сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком?

  5. Можно ли установить аванс в размере 50% от оклада?

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем. Присоединяйтесь к нам!

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