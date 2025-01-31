Изменения по льготам для IT-компаний, проверки в 2025 году и полный порядок увольнения

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На следующей неделе пройдет 2 вебинара, не пропустите их:

5 февраля в 15:00 Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1. Спикер вебинара — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям и консультант по управлению, расскажет про нюансы увольнения сотрудников: от оснований прекращения трудового договора до выдачи документов уволенному.

6 февраля в 13:00 НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Спикер вебинара — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия» и практикующий бухгалтер расскажет про все изменения по НДФЛ и поделится, как использовать новые правила на практике.

Разборы

На этой неделе разобрали изменения по льготам для IT-компаний, план проверок в 2025 году, возможные поправки в ЕФС-1, открытие обособленного подразделения при упрощенке, различие между счетом-фактурой и инвойсом.

А еще сегодня вышел конспект вебинара на тему обновлений 2025 года в бухучете, налогах и отчетности. Смотрите видео или читайте статью, информация в них одинаковая. Выбирайте формат, который ближе вам. Закрепляйте полученные знания с помощью тестов.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

Консультации

Эксперты Клерк.Консультаций регулярно отвечают на практические вопросы бухгалтеров. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

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