Допрос в налоговой, расчет срока владения для освобождения от НДФЛ и полный порядок увольнения

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не успели на него, смотрите в записи:
Также в подписку входят онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве. На ней опытные эксперты расскажут, как работать в связи с новыми правилами, избежать штрафов и претензий. У подписчиков уже есть билеты на это мероприятие.
Разборы
На этой неделе разобрали минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ, изъятие документов компании у аутсорсера, расчет срока владения квартирой, условия доначисления НДФЛ расчетным путем и требование документов по всей цепочке контрагентов.
Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций.
Как считают срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ с ее продажи.
При каких условиях ФНС может доначислить НДФЛ расчетным путем.
Документы по всей цепочке контрагентов: вправе ли ИФНС их требовать.
А еще вчера вышел конспект вебинара про Общий порядок увольнения: от расчетов и документов до ЕФС-1. Читайте статью или смотрите видео — информация в них дублируется. И закрепляйте знания на мини-тестах.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 5 мини-курсов:
Чек-лист для подготовки обновленной декларации по налогу на имущество в 2025 году.
Кто с 1 апреля 2025 года будет платить налог за рекламу в интернете.
Консультации
Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:
Нужно ли упрощенцу со ставкой НДС 20% вносить в Книгу учета доходов и расходов входящий НДС?
Что делать, если ИП умер и не успел сдать декларацию и уплатить налоги?
Каким условиям нужно соответствовать для применения льготной ставки по УСН в Санкт-Петербурге?
Нужна ли лицензия ИП, который занимается образовательной деятельностью в сфере спорта?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем.
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