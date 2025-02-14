Допрос в налоговой, расчет срока владения для освобождения от НДФЛ и полный порядок увольнения

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошел очень важный вебинар. Если не успели на него, смотрите в записи:

Также в подписку входят онлайн-билеты на все конференции «Клерка». Ближайшая VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта в Москве. На ней опытные эксперты расскажут, как работать в связи с новыми правилами, избежать штрафов и претензий. У подписчиков уже есть билеты на это мероприятие.

Разборы

На этой неделе разобрали минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ, изъятие документов компании у аутсорсера, расчет срока владения квартирой, условия доначисления НДФЛ расчетным путем и требование документов по всей цепочке контрагентов.

А еще вчера вышел конспект вебинара про Общий порядок увольнения: от расчетов и документов до ЕФС-1. Читайте статью или смотрите видео — информация в них дублируется. И закрепляйте знания на мини-тестах.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 5 мини-курсов:

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем.

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