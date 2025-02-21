Уведомление по ЕНП в феврале, вычет по НДС по кассовому чеку и расчет средней зарплаты

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.
Вебинары
На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:
Разборы
На этой неделе разобрали уведомление по ЕНП в феврале 2025 года, ученический договор при повышении квалификации, новые соотношения для ЕНП-уведомлений, доплату за доп.размер работы, вычет НДС по кассовому чеку, новый порядок расчета средней зарплаты.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года.
Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет.
Изменили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений: новая таблица кодов и периодов.
За дополнительный объем работы положена доплата, а не премия.
Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.
А еще вчера вышел конспект вебинара по НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Читайте статью или смотрите видео, информация в них дублируется.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 мини-курса:
Как применять пониженный тариф взносов в 2025 году для МСП с 1,5 МРОТ.
Консультации
Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:
Как отразить в бухучете оплату поставщику через третье лицо?
Нужно ли отражать в бухучете информацию о связанных сторонах?
Подписка Клерк.Премиум работает как ежедневная онлайн-поддержка: мы собираем всю нужную информацию в одном месте, объясняем изменения, обучаем и консультируем.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию