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Уведомление по ЕНП в феврале, вычет по НДС по кассовому чеку и расчет средней зарплаты

Мы регулярно готовим материалы об изменениях и рассказываем о них простым языком, чтобы бухгалтеры могли сразу применять новые правила на практике. Рассказываем, какой полезный контент вышел на этой неделе.
Уведомление по ЕНП в феврале, вычет по НДС по кассовому чеку и расчет средней зарплаты
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Мы выпускаем полезные материалы в подписке Клерк.Премиум, чтобы помогать бухгалтерам быть в курсе всех изменений и применять их на практике. На вебинарах обучаем бухгалтеров работе по новым правилам, в разборах рассказываем простым языком о новых законах, а в консультациях даем советы от экспертов с многолетним опытом. Подготовили дайджест изменений за эту неделю.

Вебинары

На этой неделе прошло 2 вебинара. Если не успели на них, смотрите в записи:

Разборы

На этой неделе разобрали уведомление по ЕНП в феврале 2025 года, ученический договор при повышении квалификации, новые соотношения для ЕНП-уведомлений, доплату за доп.размер работы, вычет НДС по кассовому чеку, новый порядок расчета средней зарплаты.

  1. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в феврале 2025 года.

  2. Ученический договор при повышении квалификации на курсах: нужен или нет.

  3. Изменили контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений: новая таблица кодов и периодов.

  4. За дополнительный объем работы положена доплата, а не премия.

  5. Как получить вычет НДС по кассовому чеку.

  6. Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.

А еще вчера вышел конспект вебинара по НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Читайте статью или смотрите видео, информация в них дублируется.

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

  1. Как в отчетности за 2024 год исправить ошибки прошлых лет.

  2. Нужно ли в 2025 году подтверждать вид деятельности для СФР.

  3. Что делать с займом учредителя, если его не вернули в срок.

  4. Как применять пониженный тариф взносов в 2025 году для МСП с 1,5 МРОТ.

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях. Сделали топ-5 вопросов за эту неделю по мнению редакции:

  1. Может ли новая организация поменять ставку по УСН?

  2. Компания вступила в реестр СРО: нужно ли уведомлять ИФНС?

  3. Как правильно оформить индексацию зарплаты?

  4. Как отразить в бухучете оплату поставщику через третье лицо?

  5. Нужно ли отражать в бухучете информацию о связанных сторонах?

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