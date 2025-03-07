Новое за неделю в подписке Клерк.Премиум

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И на этой неделе у нас много новой и полезной информации для вас. Читайте дайджест.
Разборы
На этой неделе разобрали как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных, по какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году, необходимо ли заключать ученический договор при повышении квалификации.
Топ-5 самых популярных разборов недели
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года.
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.
Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.
Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры.
Разбираем на примерах, как рассчитывать НДФЛ с доходов работника. Памятка в закладки бухгалтеру.
Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка.
При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.
НДФЛ с процентов по вкладам с 2025 года считают по-новому.
Изменился расчет налоговой базы по НДФЛ с 2023 года (задним числом), изменилась шкала НДФЛ с 2025 года, а также отменили вычеты по НДФЛ с процентов по вкладам.
Разборы содержат практические инструкции от экспертов, чек-листы, рабочие подходы, которые удобно использовать в повседневной работе бухгалтера. Вы можете заказать разбор по интересующей вас теме, оставив заявку.
Вебинары
На этой неделе прошли вебинары по важным темам. Вы можете повторно посмотреть их в записи, прочитать конспекты.
Электронная транспортная накладная (ЭТрН): пошаговое внедрение в бухгалтерии грузоперевозок
Появились вопросы? Задайте их эксперту на ближайшем вебинаре «Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд», который пройдет 11 марта во вторник на следующей неделе.
Ознакомьтесь с ближайшими вебинарами наших экспертов.
Мини-курсы
Подготовили для вас новые мини-курсы в двух удобных форматах. Теперь можно и смотреть короткие видеоуроки, и читать важную информацию по самым актуальным темам.
Как рассчитать и выплатить командировочные по правилам 2025 года
Как проверить, правильно ли СФР начислил пособие по больничному в 2025 году
В каких случаях нужно отправить в СФР опись АДВ-6-1 и как ее заполнить
Консультации
Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях.
Самые обсуждаемые темы:
Могут ли доначислить налог по УСН (6%), если продал недвижимость после закрытия ИП
Не нашли информацию по интересующей теме – задайте свой вопрос эксперту. Подробно опишите ситуацию, чтобы эксперт мог более детально подготовить ответ.
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