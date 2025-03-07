Клерк.Премиум
Обзоры для бухгалтера

Новое за неделю в подписке Клерк.Премиум

В подписке Клерк.Премиум мы ежедневно публикуем материалы на самые актуальные темы, которые помогают вам следить за изменениями.

В подписке Клерк.Премиум разбираем законодательные новеллы доступным и понятным языком, рассказываем на вебинарах о новых правилах в работе бухгалтера.

Вы получаете достоверные сведения от экспертов, которые делятся знаниями, подходами и методами к решению сложных ситуаций. Это позволяет бухгалтеру оптимизировать работу, сфокусироваться на главном, не упустить отдельные важные моменты.

И на этой неделе у нас много новой и полезной информации для вас. Читайте дайджест. 

Разборы

На этой неделе разобрали как учитывать индексацию зарплаты при начислении отпускных, по какой ставке начислять НДФЛ работнику-совместителю в 2025 году, необходимо ли заключать ученический договор при повышении квалификации. 

Топ-5 самых популярных разборов недели

  1. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2025 года.

    Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

  2. Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.

    Минфин отменяет старое постановление об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. На смену ему придет новый документ. В нём конкретизирован порядок учета премий и определения размера выходного пособия. Новые правила заработают уже в 2025 году.

  3. Как рассчитать НДФЛ по разным ставкам с учетом стандартных вычетов в 2025 году: примеры.

    Разбираем на примерах, как рассчитывать НДФЛ с доходов работника. Памятка в закладки бухгалтеру.

  4. Как рассчитывать налоги по дивидендам компаний и физических лиц: памятка.

    При распределении дивидендов организация выступает налоговым агентом и обязана удержать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль. Разберем подробнее.

  5. НДФЛ с процентов по вкладам с 2025 года считают по-новому.

    Изменился расчет налоговой базы по НДФЛ с 2023 года (задним числом), изменилась шкала НДФЛ с 2025 года, а также отменили вычеты по НДФЛ с процентов по вкладам.

Разборы содержат практические инструкции от экспертов, чек-листы, рабочие подходы, которые удобно использовать в повседневной работе бухгалтера. Вы можете заказать разбор по интересующей вас теме, оставив заявку.

Список всех разборов

Вебинары

На этой неделе прошли вебинары по важным темам. Вы можете повторно посмотреть их в записи, прочитать конспекты.

Появились вопросы? Задайте их эксперту на ближайшем вебинаре «Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд», который пройдет 11 марта во вторник на следующей неделе.

Ознакомьтесь с ближайшими вебинарами наших экспертов.

Мини-курсы

Подготовили для вас новые мини-курсы в двух удобных форматах. Теперь можно и смотреть короткие видеоуроки, и читать важную информацию по самым актуальным темам.

Консультации

Ежедневно эксперты Клерк.Консультаций отвечают на самые разные вопросы пользователей о бухучете, праве, отчетности и налоговых изменениях.

Самые обсуждаемые темы:

Не нашли информацию по интересующей теме – задайте свой вопрос эксперту. Подробно опишите ситуацию, чтобы эксперт мог более детально подготовить ответ.

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