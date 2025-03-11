Как получить справку, что нет налоговых долгов

Налогоплательщики, юрлица и ИП, могут получить электронную справку об отсутствии долгов по налогам и страховым взносам в инспекции, направив запрос по ТКС или в ЛК плательщика на сайте налоговой.

Подтверждающий документ может понадобиться для участия в госзакупках, получения субсидии, оформления лицензии и т.п.

Форма КНД 1120101 и формат ее представления утверждены приказом ФНС России от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@.

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В течение 10 рабочих дней после получения запроса ИФНС подготовит и направит справку налогоплательщику. Сведения о наличии или отсутствии налоговой задолженности будут приведены по состоянию на дату формирования справки (текущую дату) на основании данных инспекции.

В налоговом ведомстве напомнили, что получить справку можно и в формате бумажного документа, если налогоплательщик выслал запрос на бумаге в ИФНС по почте (форма утверждена приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@).

Одинаковую юридическую силу имеют и электронная справка из ИФНС, и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью.

С начала 2025 года по запросам налогоплательщиков налоговое ведомство уже сформировало 10 130 электронных справки об исполнении обязанности по уплате налогов и только два бумажных документа.