Новый срок внесения отчетности в ГИРБО и раскрытие результатов аудита в Федресурсе

Минфин рассказал о ключевых изменениях в законах «О госрегистрации юрлиц» и «Об аудиторской деятельности».

ФЗ от 30.12.2021 № 435-ФЗ были внесены изменения в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Изменений много и часть из них носит конкретизирующий характер. Однако есть и те, которые затрагивают и вопросы регулирования предпринимательской деятельности.

Вот некоторые из них, на которые необходимо обратить внимание.

Единый срок представления исправленной бухгалтерской отчетности

В соответствии с ч. 5 ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете» в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязательный экземпляр которой представлен в налоговую в целях формирования ГИРБО, экземпляр бухгалтерской отчетности, в котором ошибка исправлена, представляется в налоговую по месту нахождения организации в виде электронного документа.

Согласно изменению, внесенному ФЗ от 30.12.2021 № 435-ФЗ, исправленная отчетность подлежит представлению в ФЕС не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. Ранее — в срок не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления в бухгалтерскую отчетность.

Если федеральными законами или учредительными документами компании предусмотрено утверждение бухгалтерской отчетности и эта отчетность, утвержденная после 31 июля года, следующего за отчетным годом, отличается от бухотчетности, которая была представлена для формирования ГИРБО, то исправленная отчетность представляется не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения указанной отчетности, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (ранее — в срок не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения годовой бухгалтерской отчетности экономического субъекта).

Уточен порядок раскрытия результатов обязательного аудита в Федресурсе

В п.п. «л.2» п. 7 ст. 71 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен исчерпывающий перечень сведений о бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности, а также о результатах обязательного аудита этой отчетности, подлежащих внесению в Федресурс. Раньше конкретизация сведений о финансовой и бухгалтерской отчетности отсутствовала, перечень сведений об обязательном аудите был установлен Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

Обязательными сведениями о результатах аудита отчетности являются: наименование аудиторской организации;

ее ИНН и ОГРН;

дата аудиторского заключения.

Раньше в результат аудита включались:

сведения, идентифицирующие аудируемое лицо и аудиторскую организацию;

состав проаудированной отчетности;

период, за который она составлена;

дата аудиторского заключения;

мнение аудиторской организации о достоверности отчетности с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.

В случае если аудиторское заключение об отчетности не подлежит представлению в ГИРБО, дополнительно в Федресурс вносится мнение аудиторской организации о достоверности отчетности с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность (ранее — мнение и обстоятельства подлежали внесению в Федресурс в любом случае).

Сведения об отчетности организаций и результатах обязательного аудита ее подлежат внесению в Федресурс, когда федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в СМИ. Данное требование не действует в отношении сведений, составляющих государственную тайну, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.

ФЗ от 30.12.2021 г. № 435-ФЗ в части вышеуказанных вопросов вступил в силу со дня его официального опубликования, т. е. с 30 декабря 2021 года.

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