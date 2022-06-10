«Мораторная комбинаторика» в 2022 году. Кому и зачем может понадобиться отказ от моратория на банкротство?

Мораторий на банкротство вводится уже второй раз. Однако, мораторий на банкротство 2022 года наглядно показывает нам реальную экономическую ситуацию в разных отраслях экономики в контексте международных экономических санкций в отношении российской экономики, нежели когда аналогичное послабление вводилось в 2020 году во время эпидемии коронавируса.

Проанализировав мораторную статистику и отчетность лиц, отказавшихся от моратория становится понятно, кому в России хорошо живется.

Мораторий на банкротство-2022 — что это такое?

Но, вернемся к последствиям введения моратория на кредиторское банкротство. Предл. 2 абз. 3 ст. 9.1 закона о банкротстве говорит нам:

«после опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его моратория действие моратория не распространяется на такое лицо, в отношении его самого и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не применяются».

Наибольшую ценность для нас представляет п. 3 ст. 9.1 закона о банкротстве, так как второй пункт той же статьи закона о банкротстве говорит о технических (процедурных) последствиях отказа от моратория — заявления кредиторов о признании должника, отказавшегося от применения моратория, банкротом подлежит принятию судом, в установленные законодательством сроки.

Для одних мораторий — это «защитная песочница», дающая, в том числе, возможность пересмотреть свои контрактные обязательства. Для других — это срок, в течение которого можно подготовится к потенциальному банкротству, провести аудит.

Чтобы вывести из оборота компании ранее заработанный «cash flow», компании придется отказаться от применения моратория, как и отказаться от него, если у нее уже, как минимум, есть инструмент защиты в виде заранее просуженного требования контролируемого кредитора, и она готовится к закрытию бизнеса через управляемое банкротство.

Мораторий (в экономическом и практическом смыслах) — это инвариантный правовой механизм регулирования экономики в условиях кризиса, ключевое назначение которого — это законная отсрочка для предпринимателей, желающих поправить свое положение

С ценностным наполнением п. 2 ст. 9.1 закона о банкротстве все понятно, но возникает вопрос, кому будет нужен п. 3 ст. 9.1 закона о банкротстве, в частности, пп. 2 п. 3 указанной статьи. Этот подпункт говорит о том, что на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абз. 5 и 7 — 10 п. 1 ст. 63 закона о банкротстве.

Какие есть исключения?

В исключениях, содержащихся, в отсылочном к абз. 5 и 7 — 10 п. 1 ст. 63 закона о банкротстве п.3 ст.9.1 данного закона, есть два исключения, то есть две причины, по которым отказ от применения моратория на банкротство представляется интересным для ряда компаний.

Первое исключение — возможность совершать корпоративные сделки (например, сделки по выходу из компании, отчуждению акций (долей) в компании, сделки по уменьшению уставного капитала компании и др.)

Так, согласно абз. 5 ст. 63 закона о банкротстве не допускаются удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая).

Здесь возникает следующая проблема, которую решает компания (собственники), когда отказывается от моратория, например, невозможность закрытия внутригрупповой «реструктуризационной» корпоративной сделки, связанной с «бэй бэком» акций компании или с перераспределением долей в дочерних компаниях, с учетом необходимости последующей выплаты действительной стоимости доли за счет имущества компания или путем возможного зачета встречных требований учредителей (участников) и компании по ней (стоимости доли) и обязательства учредителей.

Второе исключение — возможность законным способом вывести из компании прибыль.

Согласно абз. 5 ст. 63 закона о банкротстве не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.