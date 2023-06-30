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Общество

Служба поддержки против клиентов

Сказ о том, как Иван не сдал квартальную отчетность вовремя из-за службы поддержки. И как не стать Иваном.
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Служба поддержки против клиентов
Иллюстрация: Консоль.Про

Привет, это Консоль.Про. Мы помогаем бизнесу автоматизировать сотрудничество с исполнителями.

Постановка заданий, выплата вознаграждения, формирование чеков и актов, а также проверка сотрудничества на риски и их минимизация — это все про нас.

Любой специалист, будь то бухгалтер, юрист или кадровик, периодически сталкивается с несовершенствами этого мира в лице глюков учетных, бухгалтерских и кадровых программ.

Не в силах устранить проблему самостоятельно, этот специалист идет в службу поддержки, чтобы ему помогли решить вопрос.

И вот тут его может ждать неприятный сюрприз в лице некомпетентных и злобных представителей клиентского сервиса.

Расскажем, в каких ситуациях служба поддержки вместо помощи откровенно вредит, и как это сказывается на работе клиентов. Ведь наиболее чувствительными к работе службы поддержки являются бухгалтеры и другие специалисты, которые сильно привязаны к срокам. Не работает программа — горят сроки сдачи отчетности. Нужно быстро все починить. 

Вот, например, Иван — он бухгалтер.

Он готовит квартальную отчетность, а учетная программа глючит. Сроки горят, отчет стоит, проблема не решается.

Ситуация № 1. Тупой и вредный бот

Основная задача бота — понять, что нужно клиенту и скоординировать его дальнейшие действия: переключить на оператора или предоставить нужную информацию. И в этом боты здорово помогают службе поддержки, если не тупят. Ключевое слово — «если».

Часто бывает так, что бот не может решить проблему клиента и на оператора не переводит. А это очень раздражает пользователей. 

Иван идет в службу поддержки в надежде на помощь квалифицированного специалиста. Но равнодушный к отчетности, да и самому Ивану, бот упорно не хочет его перевести на оператора.

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Ситуация № 2. «Быстрый как молния» ответ оператора

Бот все-таки перевел Ивана на специалиста. Ура!

Осталось дождаться ответа оператора. Время идет, Иван ждет.

ждет, и, снова ждет…

Ивану бы готовить отчет, но он  все еще ждет поддержку.

Клиенты хотят, чтобы поддержка реагировала моментально. Затянувшееся ожидание бесит.

Ситуация № 3. Бесполезные голосовые боты 

Иван дождался ответа, о, чудо! Но ответил голосовой бот, а не живой человек. Теперь еще ждать, пока автоответчик наговорится. А потом нужно понять, как попросить его переключить на живого человека.

Времени потрачено много, но проблема не решена. Иван идет до конца, терять ему уже нечего — отчет уже почти догорел.

Ситуация № 4. Операторы-злыдни

Наконец ответил живой оператор, но оказалось, что общаться с ботом было куда приятнее.

Из сообщения Иван понимает, что не нужен он со своим отчетом ни злобному оператору, который ненавидит весь мир, ни компании в целом. Работать с этой программой и готовить в ней отчетность он больше не будет. Отчет догорел.

Ситуация № 5. Игнорирование системы оценки качества

Отчет Иван таки закончил и отправил в налоговую, но там его пожурили рублем, и решил он покарать службу поддержки с ее ботом-тупицей, бездушным автоответчиком и оператором-злыднем: оценил их совместную работу в 1 балл.

Что происходит дальше? А ничего. Оператор продолжает работать, а бот — тупить. Ивану пришлось искать новый сервис, вникать, привыкать. 

Но теперь Иван умнее и знает, что выбирать программу для работы нужно не только по основному ее функционалу, но и по тому, как работает ее служба поддержки.

Вот, к каким выводам пришел Иван и как это реализовано в Консоль.Про.

На что обратить внимание, выбирая новую платформу и новую поддержку

  • Насколько легко связаться со службой поддержки.

Выход на службу поддержки не должен вызывать трудностей. Все должно быть интуитивно просто и понятно.

В Консоль.Про на поддержку можно выйти в чате мессенджера или на сайте.

У нас есть бот, но он задаст всего два вопроса: попросит указать, заказчик вы или исполнитель, и уточнить проблему. После этого вас сразу переключат на нужного специалиста поддержки.

  • Насколько быстро отвечает специалист поддержки.

Заснуть с телефоном в руках, ожидая, когда на вас наконец обратят внимание и подключат оператора для решения возникшей проблемы, так себе сценарий.

Время ожидания ответа специалиста Консоль.Про — до 100 секунд. Можно оставить вопрос в чате и пойти заниматься своими делами, а по возвращении получить подробный ответ.

Если вопрос сложный — оператор организует звонок в удобном для вас формате. 

И никаких голосовых помощников или автоответчиков.

  • Время работы службы поддержки.

Вопросы и сложности возникают когда угодно. Иногда помощь нужна и ночью или в выходной день. Эту проблему может решить круглосуточный формат работы службы поддержки.

Служба поддержки Консоль.Про работает 24/7, даже в выходные и праздники.

Если вопрос сложный — оператор свяжется с нужным специалистом, который точно решит проблему.

  • Наличие обратной связи и оценка качества работы службы поддержки.

Оценка качества важна, в первую очередь, для самой компании. Это позволит сделать работу службы поддержкилучше и качественней. Когда клиенты довольны — сотрудничество продолжается.

В Консоль.Про после разговора клиенту предложат оценить работу сервиса. Нам важна каждая оценка, чтобы понять, как стать лучше. Наши оценки — «Отлично» и «Хорошо» (примерно 97%). Особое внимание уделяем оценке «Плохо» (около 3%), стараемся, чтобы таких оценок не было.

Хотите автоматизировать сотрудничество с исполнителями? Попробуйте демоверсию платформы Консоль.Про. Мы упростим постановку заданий, произведем выплаты исполнителям и сформируем закрывающие документы — чеки и акты. А еще наша служба поддержки никогда не будет бесить.

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Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 45 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    бухгалтер Иван - полный болван

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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