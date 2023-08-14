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Обзор налоговых новостей

Цифровой рубль: как это работает и кого касается

В августе 2023 года вступили в силу основные положения закона о цифровом рубле (закон от 24.07.2023 № 340-ФЗ). Он определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним. Также определяет отношения ЦБ — оператора платформы, который будет выпускать цифровой рубль, — и участников платформы.
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Цифровой рубль: как это работает и кого касается
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как будет работать

Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках компаний и граждан.

Создать цифровой кошелек и проводить операции надо будет через банк, который обслуживает компанию или человека. Сам кошелек при этом находится на платформе ЦБ и не привязан к какому-то конкретному банку.

Предполагается, что для бизнеса установят тарифы в размере 0,3% от платежа, а для физлиц переводы и платежи в этой валюте будут бесплатными. 

Кого коснется

В 2023 году будет проходить тестирование. В нем участвуют 13 банков, которые прошли все стадии технической подготовки.

После ЦБ привлечет к эксперименту 30 средних торгово-сервисных предприятий из разных городов и разных отраслей.

С 2024 года планируют масштабное внедрение цифрового рубля в оборот. 

Какие преимущества

Изначально цифровой рубль создан как альтернатива криптовалютам, которые стали активно вытеснять национальные валюты. Но одновременно с этим проект решает еще ряд проблем компаний.

Например, с цифровым рублем повысится оперативность расчетов, сократятся расходы на расчетно-кассовое обслуживание, а еще появится перспектива независимости от SWIFT в международных расчетах.

Что сейчас

ЦБ уже разработал проект положения Банка России «О платформе цифрового рубля». В нем определяются:

  • функции оператора платформы, ее участников; 

  • виды счетов цифрового рубля пользователей платформы в зависимости от правового статуса указанных лиц или осуществляемого вида деятельности;

  • порядок открытия, ведения и закрытия счетов цифрового рубля; 

  • виды операций с цифровыми рублями, порядок их совершения, а также применяемые формы расчетов; 

  • порядок осуществления контроля за соблюдением правил платформы.

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Комментарии

10
  • Логотип Анна Рыжкова
    Анна Рыжкова 1 час назад

    "перспектива независимости от SWIFT в международных расчетах" - это было бы круто. но наверное не быстро... 

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 1 час назад

      Нет

      независимости от SWIFT в международных расчетах" -

      это про расчеты с Белоруссией.

      • Логотип Анна Рыжкова
        Анна Рыжкова 9 минут назад

        ахахах
        ну тогда уверена, что все получится. и даже быстро. 

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 1 час назад

    В статье сказано про преимущество цифрового рубля:

    Например, с цифровым рублем повысится оперативность расчетов, сократятся расходы на расчетно-кассовое обслуживание

    А выше:

    Предполагается, что для бизнеса установят тарифы в размере 0,3% от платежа

    Я не поняла про сокращение расходов на РКО... Сейчас размер комиссии от суммы платежа не зависит, и если компания переводит, например, со Сбера в другой банк хоть 100 тысяч, хоть 1 млн обычных рублей, то комиссия составит 37 таких же обычных рублей. А если перевести эти суммы в цифровых рублях, то комиссия составит в первом случае 300, а во втором 3000 (цифровых?) рублей... Или это как-то иначе работает?...

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 1 час назад

      Нет

      Или это как-то иначе

      Обещают какие-то ограничения. Что будет реально - неведомо.

    • Логотип Анна Рыжкова
      Анна Рыжкова 3 минуты назад

      думаю, на начальном этапе точно сделают максимально выгодные и льготные условия пользования цифровым рублем. Им же нужно его популяризировать, сделать привлекательным для расчетов.

  • Логотип ananasik-s
    ananasik-s 22 минуты назад

    Анна

    цифровой рубль создан как альтернатива криптовалютам

    прямо противоположная альтернатива

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 3 минуты назад

    Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках компаний и граждан.

    Точно так же, как деньги налогоплательщиков хранятся на ЕНС.

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 минуту назад

    вот этим рублем и выдавать зряплату чиновникам, ну а чего, сразу их расходы понятны будут

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