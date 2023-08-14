Цифровой рубль: как это работает и кого касается

В августе 2023 года вступили в силу основные положения закона о цифровом рубле (закон от 24.07.2023 № 340-ФЗ). Он определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним. Также определяет отношения ЦБ — оператора платформы, который будет выпускать цифровой рубль, — и участников платформы.

Как будет работать

Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках компаний и граждан.

Создать цифровой кошелек и проводить операции надо будет через банк, который обслуживает компанию или человека. Сам кошелек при этом находится на платформе ЦБ и не привязан к какому-то конкретному банку.

Предполагается, что для бизнеса установят тарифы в размере 0,3% от платежа, а для физлиц переводы и платежи в этой валюте будут бесплатными.

Кого коснется

В 2023 году будет проходить тестирование. В нем участвуют 13 банков, которые прошли все стадии технической подготовки.

После ЦБ привлечет к эксперименту 30 средних торгово-сервисных предприятий из разных городов и разных отраслей.

С 2024 года планируют масштабное внедрение цифрового рубля в оборот.

Какие преимущества

Изначально цифровой рубль создан как альтернатива криптовалютам, которые стали активно вытеснять национальные валюты. Но одновременно с этим проект решает еще ряд проблем компаний.

Например, с цифровым рублем повысится оперативность расчетов, сократятся расходы на расчетно-кассовое обслуживание, а еще появится перспектива независимости от SWIFT в международных расчетах.

Что сейчас

ЦБ уже разработал проект положения Банка России «О платформе цифрового рубля». В нем определяются: