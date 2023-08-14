Цифровой рубль: как это работает и кого касается

Как будет работать
Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках компаний и граждан.
Создать цифровой кошелек и проводить операции надо будет через банк, который обслуживает компанию или человека. Сам кошелек при этом находится на платформе ЦБ и не привязан к какому-то конкретному банку.
Предполагается, что для бизнеса установят тарифы в размере 0,3% от платежа, а для физлиц переводы и платежи в этой валюте будут бесплатными.
Кого коснется
В 2023 году будет проходить тестирование. В нем участвуют 13 банков, которые прошли все стадии технической подготовки.
После ЦБ привлечет к эксперименту 30 средних торгово-сервисных предприятий из разных городов и разных отраслей.
С 2024 года планируют масштабное внедрение цифрового рубля в оборот.
Какие преимущества
Изначально цифровой рубль создан как альтернатива криптовалютам, которые стали активно вытеснять национальные валюты. Но одновременно с этим проект решает еще ряд проблем компаний.
Например, с цифровым рублем повысится оперативность расчетов, сократятся расходы на расчетно-кассовое обслуживание, а еще появится перспектива независимости от SWIFT в международных расчетах.
Что сейчас
ЦБ уже разработал проект положения Банка России «О платформе цифрового рубля». В нем определяются:
функции оператора платформы, ее участников;
виды счетов цифрового рубля пользователей платформы в зависимости от правового статуса указанных лиц или осуществляемого вида деятельности;
порядок открытия, ведения и закрытия счетов цифрового рубля;
виды операций с цифровыми рублями, порядок их совершения, а также применяемые формы расчетов;
порядок осуществления контроля за соблюдением правил платформы.
Комментарии10
"перспектива независимости от SWIFT в международных расчетах" - это было бы круто. но наверное не быстро...
Нет
это про расчеты с Белоруссией.
ахахах
ну тогда уверена, что все получится. и даже быстро.
В статье сказано про преимущество цифрового рубля:
А выше:
Я не поняла про сокращение расходов на РКО... Сейчас размер комиссии от суммы платежа не зависит, и если компания переводит, например, со Сбера в другой банк хоть 100 тысяч, хоть 1 млн обычных рублей, то комиссия составит 37 таких же обычных рублей. А если перевести эти суммы в цифровых рублях, то комиссия составит в первом случае 300, а во втором 3000 (цифровых?) рублей... Или это как-то иначе работает?...
Нет
Обещают какие-то ограничения. Что будет реально - неведомо.
думаю, на начальном этапе точно сделают максимально выгодные и льготные условия пользования цифровым рублем. Им же нужно его популяризировать, сделать привлекательным для расчетов.
Анна
прямо противоположная альтернатива
Точно так же, как деньги налогоплательщиков хранятся на ЕНС.
вот этим рублем и выдавать зряплату чиновникам, ну а чего, сразу их расходы понятны будут