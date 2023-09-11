700 000  ₽ — новые штрафы за нарушения в сфере рекламы

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в КоАП, которые устанавливают штрафы за нарушения в сфере рекламы до 700 000 ₽ (закон от 24.06.2023 №274-ФЗ).

По правилам, действующим с 1 сентября 2022 года, нужно маркировать рекламу и подавать сведения о ней в ЕРИР — единый реестр интернет-рекламы.

В этом реестре хранятся данные о рекламе: кто распространяет, где размещает, сколько денег потрачено и др. При этом целый год не было ответственности за размещение немаркированной рекламы.

Теперь размер штрафа зависит от вида правонарушения и субъекта совершившего. Рассмотрим некоторые из них.

Если лицо не предоставило информацию о рекламе в ЕРИР, нарушило срок подачи, предоставило неполную, недостоверную или неактуальную информацию, то можно получить штраф в следующих размерах:

для граждан — от 10 000 до 30 000 ₽;

для должностных лиц — от 30 000 до 100 000 ₽;

для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 ₽.

Если лицо не получило уникальный идентификатор — токен, не разместило его в рекламе или разместило с нарушениями, то штрафы следующие:

для граждан — от 30 000 до 100 000 ₽;

для должностных лиц — от 100 000 до 200 000 ₽;

для юридических лиц — от 200 000 до 500 000 ₽.

За маркировкой интернет-рекламы будет следить Роскомнадзор, так как ЕРИР находится в его ведении.

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